Capolavoro Libertas in trasferta: Brianza schiantata 56-93

Livorno, 4 novembre 2023 - Dominio assoluto della Libertas, capace di vincere in trasferta contro Brianza CasaBasket 56-93. Al PalaFacchetti di Treviglio, nel bergamasco, un monologo amaranto, un assolo continuo e costante quello condotto e interpretato dalla Akern (con tutti e 9 i giocatori a disposizione a referto, di cui 6in doppia cifra), giunta adesso alla terza vittoria consecutiva, a dimostrazione dello stato di cresciuta tattica e mentale di Fantoni e compagni. La vittoria della consapevolezza quindi. La vittoria della vera Libertas.

Va detto che la partita, sulla carta, era tutt’altro che semplice, per caratura dell’avversario e per un palazzetto, sin qui, piuttosto difficile da espugnare. Anche perchè la CasaBasket allenata da coach Lombardi si è resa protagonista di un avvio di campionato promettente, con vittorie importanti su parquet importanti. Gli amaranto, dal canto loro, venivano da una striscia di risultati positivi fatta di due vittorie contro Rieti e Gema, a testimonianza della reazione degli uomini di Andreazza dopo i 3 ko consecutivi maturati in un mese di ottobre con più ombre che luci. Con questa partita, la Libertas di coach Andreazza conclude il mini tour de force di questa settimana, con 3 partita in 7 giorni. Prossimo appuntamento, in casa domenica 12 novembre contro Geko Sant’Antimo, alle 18 al PalaMacchia.

Ma intanto, rivediamo il film della partita:

STARTING FIVE

LI: Lanzi, Ceparano, Galassi, Nonkovic, Caffaro (all. Lombardi)

LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza)

1QT (10-22)

Confermato il quintetto base visto nell’ultima trasferta contro Gema per la Libertas. Andreazza manda in campo Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni. Lombardi per Brianza risponde con Lanzi, Ceparano, Galassi, Nonkovic, Caffaro. Primi punti per Brianza con un canestro di Nonkovic (2-0). Fantoni risponde, dopo la finta ben congegnata da parte di Ricci (2-2). Bomba di Galassi per CasaBasket (4-2). Fratto pareggia i conti immediatamente (4-4). Ritmi molto alti per questo inizio di partita. Allinei spara a bersaglio la tripla del primo vantaggio LL della partita (4-7). Bella uscita di Galassi che segna la tripla del pari 7, cinque punti di fila per lui. Altra tripla catch and shoot per il classe 2004 Allinei, che porta i suoi sul +3 (7-10). Consegnato perfetto di Fantoni a Saccaggi, che dalla panchine entra e segna. Libertas avanti di due possessi pieni (7-13). Allungo Libertas che si porta sul +9 dopo il canestro più libero aggiuntivo di Fratto (7-16). Tozzi si prende il tiro dal mezz’angolo cadendo all’indietro, con la LL che si porta in doppia cifra, sul +11 (7-18) con 2’ da giocare. Nonkovic fa valere la sua esperienza e subisce il fallo del pivot amaranto Dorin Buca: canestro dalla media e libero aggiuntivo a segno (10-18). Buca senza neanche saltare, va a rimbalzo in attacco e segna il canestro del 10-20. Gran canestro di Lucarelli, che con la mano in faccia segna il tiro contestato che vale il +12 (10-22), che chiude di fatto il primo quarto di gioco.

2QT (25-51)

Tripla piedi per terra e retina che si muove per la Libertas in avvio di secondo quarto. Il canestro di Tozzi vale il +15. Libertas che allunga sul 10-25. Tripla fondamentale per Brianza, con Cesarano, che prova a rientrare in partita e rimettersi in ritmo (13-25), interrompendo il parziale di 0-15 subito. Tozzi segna ancora, sta diventando un fattore di questa partita (13-27). Vola la Libertas con la tripla a segno di Fratto (13-30), che costringe coach Lombardi a chiamare time out per Brianza. Canestro prezioso per Valesin, che segna il canestro del 15-30. Andreazza chiama subito il primo time out di serata per la sua Libertas, pur di spezzare il flow dei padroni di casa, terribilmente in affanno per percentuali dal campo. Uscita perfetta dal time out per gli amaranto, con Ricci pescato dall’angolo che manda a segno un’altra bomba, la sesta di serata per la squadra (15-33). Gioco interrotto per diversi minuti con 5’23” sul cronometro dall’intervallo lungo, per un colpo alla testa subito da Fantoni, riportando una ferita aperta. Al suo posto, Buca, con il centro numero 8 negli spogliatoio per farsi medicare. Ancora a bersaglio Amos Ricci, dal mid range (17-35). un paio di minuti di gioco convulso e fisico, con Andreazza che spende il secondo time out di serata per riorganizzare i suoi, avanti comunque sul 20-35 con 3’38” dall’intervallo lungo. Altro tap-in vincente di Buca, che sfrutta il rimbalzo offensivo sulla splendida penetrazione di Gregorio Allinei. Scappa la Libertas sul +19 (21-39). 2/2 di Fabiani dalla lunetta per CasaBasket (22-39). Grandissimo canestro di Allinei, con due uomini davanti, si smarca per il jump shot del 23-41. Lucarelli in transizione piazza la tripla del 23-44. Libertas incontenibile in questo finale di quarto. Tre tiri liberi tutti a segno sempre per Lucarelli, che subisce fallo nell’azione successiva (23-47). Punteggio a metà gara 25-51. Sfiorato il 50% dal campo per gli amaranto, artefici di un primo tempo praticamente perfetto: 11/21 da 2, 7/16 da 3, 8/8 dai liberi, 24 rimbalzi e 4 palle perse.

3QT (42-71)

Bomba di Caffaro per Brianza, alla ripresa dei giochi (28-51). Flush di Buca, assistito da Tozzi (28-53). Stupenda combinazione tra Bargnesi e Buca, che si porta a casa il poster della serata, per la devastante schiacciata del rumeno in faccia a Caffaro (28-55). Dominio assoluto Libertas fin qui, con Brianza sotto di 27 lunghezze. Saccaggi si mantiene in ritmo e piazza il canestro del +31 (28-59). Partita che appare ormai in discesa per gli amaranto, giunti al minuti 25’ di gioco. A metà terzo quarto, squadre sul 32-59 per la Libertas. Finisce al 26’ la partita di Andrea Bargnesi. Il play Libertas con la casacca numero tre tocca i 5 falli ed è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto, l’olandese Williams, che segna prontamente appena rientrato sul parquet del PalaFacchetti. Col canestro del play ex Groningen, tutti i giocatori a disposizione di coach Andreazza sono andati a segno. 9 i giocatori a referto, elemento che fotografa la coralità della prestazione. Fratto segna il canestro del +32, dopo lo scarico puntuale di Allinei (34-66). Una sola squadra in campo, ed è la Libertas. Brianza non riesce mai a mettersi in ritmo, tirando con percentuali che rasentano il 25%. Palla persa banale da Fratto, sfruttata da Valesin. Brianza di nuovo a canestro (38-66). Di nuovo sul +30 la Libertas, col canestro di Williams (38-68). Altra tripla altro giro di Saccaggi per il 40-71. Punteggio dopo 30’ 42-71 Libertas.

4QT (56-93)

Entra davvero tutto alla Libertas: Lucarelli, da terra, alza la parabola per un rocambolesco canestro da due punti che vale il 42-73 a inizio quarto quarto. Caffaro a bersaglio dalla lunetta, dopo i due liberi conquistati in area, sul fallo di Buca (44-75). Libertas che non ha la minima fretta, ma che comunque non rinuncia ad attaccare. Tripla in ritmo di Ricci, non contestata da una CasaBasket che ormai ha già alzato bandiera bianca (44-78). 8’ che valgono soltanto per le statistiche ormai. Ancora in lunetta Caffaro, dopo il fallo subito da Allinei. 1/2 dalla linea della carità (49-80). Ancora una tripla dall’angolo di Allinei, che va in doppia cifra per il 52-85. Massimo vantaggio Libertas sul +37 (52-89). Implacabili gli amaranto. Punteggio finale dopo 40’ di gioco 56-93 Libertas.

IL TABELLINO

Lissone Interni Brianza Casa Basket - Akern Libertas Livorno 56-93 (10-22, 15-29, 17-20, 14-22)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Nikola Nonkovic 12 (3/9, 1/4), Luca Fabiani 11 (2/4, 0/0), Matteo Galassi 10 (2/6, 2/5), Augustin Caffaro 9 (0/3, 1/3), Leonardo Valesin 5 (2/5, 0/2), Tommaso Lanzi 4 (2/2, 0/2), Alessandro Ceparano 3 (0/2, 1/7), Alessandro Naoni 2 (1/4, 0/3), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/1), Pietro Redaelli 0 (0/0, 0/0), Andrea Loro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 27 - Rimbalzi: 29 11 + 18 (Nikola Nonkovic 11) - Assist: 13 (Matteo Galassi 4)

Akern Libertas Livorno: Dorin Buca 14 (6/8, 0/0), Gregorio Allinei 13 (2/6, 3/3), Francesco Fratto13 (3/6, 2/4), Antonello Ricci 12 (2/3, 2/5), Jacopo Lucarelli 12 (1/2, 1/3), Luca Tozzi 11 (4/6, 1/2), Andrea Saccaggi 8 (1/1, 2/4), Leon Williams 6 (3/5, 0/2), Tommaso Fantoni 2 (1/1, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (0/2, 0/2), Francesco Forti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 14 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Dorin Buca 11) - Assist: 28 (Leon Williams 8)