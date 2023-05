Calcio a 5, la “10 Futsal Livorno” fa sua l’andata della finale per la Serie A: battute le Women Napoli 2-1

Livorno, 13 maggio 2023 – La 10 Futsal Livorno di calcio a 5 femminile batte le Women Napoli per 2-1 al PalaBastia di via Mastacchi nella partita di andata della finale playoff per la promozione in Serie A.

Ecco le foto del nostro Novi

Con questo match le ragazze labroniche mettono all’incasso una vittoria importantissima da difendere nella gara di ritorno in programma domenica 28 maggio a Napoli.