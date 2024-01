Tonfo Libertas: la spunta Cassino in casa per 85-78

Livorno, 13 gennaio 2024 - Tonfo della Libertas che inaspettatamente cade a Cassino, battuta 85-78 dalla Virtus nella prima partita del girone di ritorno della regular season. Dopo l’entusiasmo e l’adrenalina del derby vinto settimana scorsa contro i cugini-rivali della Pielle, brutta prestazione degli uomini di Andreazza sul parquet del PalaVirtus. Brava Cassino a sfruttare nel quarto quarto la poca incisività offensiva della Akern, piazzando l’allungo decisivo nell’ultimo tempino con i suoi uomini migliori (Dincic, Del Testa e Gay, tutti e tre in doppia cifra), dopo una partita sostanzialmente equilibrata, con nessuna delle due squadre in grado di spaccare la partita con parziali decisivi.

STARTING FIVE

VC: Gay, Bassi, Milosevic, Teghini, Moreaux. LL: Williams, Ricci, Lucarelli, Fratto, Fantoni.

1QT (19-16) Primi due punti della partita sono di Cassino, con il 2/2 dalla lunetta. 2-5 Libertas nel giro di un minuto, con Ricci protagonista in transizione. Parziale di 0-8 con la tripla di Williams. Avvio solido della Libertas dopo 3’. Brutta palla persa da Fantoni a metà campo e Gay ne approfitta per appoggiare la palla del 4-8. Ritorno con la rete che si muove per Maurizio Del Testa: due triple dei padroni di casa per il 10-10, con un parziale di 6-0, a metà frazione. Contro parziale di 0-4 per la LL, complice l’ingresso in campo del giovane Allinei (10-14). Primo quarto che scorre via equilibrato, con Cassino che risponde colpo su colpo ai canestri LL (15-16), fino al primo vantaggio Cassino dopo l’avvio (17-16). Punteggio dopo 10’ di gioco 19-16 per Cassino.

2QT (36-43) Retina che si muove per Cassino alla ripresa del gioco con la tripla non contestata di Dincic che porta la Virtus sul 22-16. Vitali i due punti a referto con Tozzi per la LL (22-18). Ancora Dincic protagonista in penetrazione segna il canestro del +6 (24-18), che costringe coach Andreazza a chiamare il time out, a sette minuti dall’intervallo lungo. Escono bene gli amaranto con ancora Tozzi a segno (24-20). Lucarelli sgomita in area avversaria e gioca d’esperienza piazzando il canestro del -4 (26-22), costringendo coach Auletta a chiamare il time out, giunti a metà frazione. Back door che funziona alla ripresa del gioco tra Fantoni e Ricci (26-24). Pareggia 26-26 la LL, che comincia ad alzare i ritmi della partita con Lucarelli al minuto 16’. Partita che prosegue sul filo dell’equilibrio. Bellissima la tripla di Allinei in arresto e tiro a cui si somma il canestro con fallo di Ricci (34-39). Tripla di tabella clamorosa di Fratto che perfeziona una giocata ben organizzata da Andreazza grazie al provvidenziale time out chiamato a una manciata di secondi dall’intervallo (36-43). Punteggio dopo 20’ 36-43 e Libertas sul +7.

3QT (61-61) Riprende il gioco e il terzo quarto è scandito da un continuo botta e risposta tra le due squadre, con la partita entra nel vivo. Libertas che tiene sempre sotto controllo il vantaggio e il distacco sul +5 da Cassino. Poi però la Virtus a metà frazione rientra coi canestri di Dincic, le triple di Del Testa fino al pareggio e al sorpasso di Moreaux (51-49, 9-0 di parziale). Riacciuffa il pareggio la LL con il play Bargnesi (51-51). Stupendo taglio di Lucarelli in area e assistito da Fratto piazza il reverse del 54-54 al minuto 26’. Torna avanti la LL con la tripla di Lucarelli dopo lo scarico di Fratto ad aprire il campo (54-56). Punto a punto procede il terzo quarto: Teghini piazza la tripla di Cassino che vale il 59-58. Risponde la Libertas con l’affondo vincente di Bargnesi con fallo che vale il gioco da tre (59-61). Giusto sulla sirena, Dincic resiste al contatto con Fantoni e appoggia la palla del 61-61. Punteggio dopo 30’ 61-61.

4QT (85-78) Tripla solo-rete per Luca Tozzi a inizio quarto quarto (61-64), a cui segue il facile appoggio al vetro di Fantoni (61-66): coach Auletta costretto a chiamare time out per Cassino. Esce benissimo dal time out la Virtus con una combinazione che porta alla tripla del -2 (64-66). Triglia mette la seconda tripla consecutiva dall’angolo, con Cassino che torna avanti di una lunghezza (67-66). Stavolta è Andreazza a chiamare time out. Apre il campo bene la Libertas e l’asse Tozzi-Allinei funziona benissimo: assist del primo, tripla del secondo al 35’ (67-70). Entrati negli ultimi 5’ di gara ogni possesso comincia a farsi pesante, e la palla a scottare. Moreaux si fa tutto il campo e affonda in penetrazione entrati nel minuto 38’ (72-72), con Andreazza che chiama time out. Canestrone di Fantoni usciti dal time out che segna da spalle a canestro (72-74). Cassino pareggia di nuovo dalla lunetta (74-74). Fratto risponde immediatamente sotto le plance (74-76) e coach Auletta chiama il nuovo time out con 1’26” sul cronometro. Si è acceso Gay per Cassino, piazza due triple di fila che ribaltano tutto (80-76). Inevitabile il time out chiamato da Andreazza. Attacco che non si concretizza alla ripresa. Fischiato un fallo tecnico a Fantoni: Gay dalla lunetta segna il libero (81-76). Lo stesso accade con Bargnesi, uscito dal campo per somma di falli. Dalla lunetta Gay fa 2/2 (83-76). Ricci penetra e resiste al contatto (83-78). Time out Cassino a 10” dalla sirena. Rimessa, Cassino, fallo di Fratto e Cassino a segno dalla lunetta con il solito Gay (85-78). Punteggio dopo 40’: Cassino 85, Libertas 78.