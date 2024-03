Cenaia-US Livorno 1-1, le pagelle del match

Facchetti 6: Scende in campo nel secondo tempo con una bella parata, incolpevole sul gol del pareggio. Schiaroli 6: Non corre particolari problemi fino a quando è in campo. (Dal 56’ Carcani 5: Tanti, tantissimi, troppi cross a casaccio e senza una logica. Tutti completamente fuori misura). Tanasa 5.5: Un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Gli attaccanti conoscono i suoi punti deboli (la velocità) e se ne approfittano. Curcio 6: Nel braccetto difensivo le sue caratteristiche non vengono esaltate. Camara 5: Momento difficile per lui, non si fa mai vedere in attacco. Leggermente meglio in difesa ma anche qua soffre. (Dal 67’ Menga 6: Sempre pericoloso quando chiamato in causa). Sabattini 5: Impreciso e senza idee. Meglio a gara in corso dove ha dimostrato di poter fare la differenza. (Dal 56’ Bellini 5.5: Mezz’ora dove, come al suo solito, è ovunque. Ma non azzecca un passaggio). Luci 6.5: Il capitano amaranto si conferma tra i migliori in stagione. La rete segnata sembrava aprire a una prestazione completamente diversa ma anche lui, con il passare del tempo, perde di lucidità. Nardi 5.5: Troppo innamorato del pallone. Disinnesca preziosi contropiedi a causa dei troppi tocchi. Peccato perché quando si accende è imprendibile. Goffredi 5: Nel primo tempo i pericoli sono davvero pochi, in attacco non si vede mai. Come quinto di destra non convince. Tenkorang 5: La traversa colpita a inizio primo tempo è l’unica sua azione degna di nota. In ritardo anche sui traversoni dei compagni. (Dal 78’ Frati sv: Troppo poco spazio, si meriterebbe più presenze non solo per l’attaccamento alla maglia). Cori 5: Si dà da fare sia in fase offensiva che di recupero palla, tiene alta la squadra con esperienza. Manca la rete che, nel gioco del calcio, è fondamentale. (Dal 60’ Luis Henrique 5: Oltre mezz’ora dove combina veramente poco. Macchinoso).