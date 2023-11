Cesarini e Bellini fanno volare il Livorno: 0-2 a Montevarchi, tre punti preziosissimi

Montevarchi 26 novembre 2023 – Resta agganciata al treno delle prime della classe l’Unione Sportiva Livorno 1915 che vince per 0-2 contro il Montevarchi e guadagna tre punti importantissimi.

Allo stadio Brilli Peri gli amaranto vincono e gestiscono il vantaggio su un campo decisamente complicato. A far esultare i tifosi al seguito è stato «il Mago» Alessandro Cesarini che nel primo tempo sfrutta un’indecisione della retroguardia di casa per siglare l’uno a zero. Filippo Bellini, nel secondo tempo, mette il punto definitivo alla partita.

Mister Giancarlo Favarin conferma il 3-5-2 con Nicolò Albieri in porta, seguito da Matteo Ronchi, Duccio Brenna e Ivan Savshak nel braccetto difensivo. A centrocampo sugli esterni Alpha Camara e Felipe Curcio mentre in mezzo al campo Filippo Bellini, Nicolò Nardi e il neo arrivato Andrei Tanasa. La coppia d’attacco composta da Alessandro Cesarini e Giulio Giordani. Ritmi bassissimi per oltre mezz’ora con entrambe le squadre che faticano a trovare spunti decisivi per la prima rete della gara. In particolare, gli amaranto, sono protagonisti di un lungo, ma sterile, possesso palla che non trova sviluppi offensivi.

L’episodio chiave arriva al 38’ quando l’US Livorno passa in vantaggio con capitan Alessandro Cesarini. Un errore in fase di disimpegno della retroguardia di casa fa arrivare il pallone sui piedi di Giordani il cui tiro da fuori area viene respinto corto dal portiere del Montevarchi. Come un falco il numero nove amaranto si avventa per ribadire in rete. Il secondo tempo si apre con la reazione dei padroni di casa che per la prima volta si fanno vedere con un traversone dalla destra. Gli amaranto, invece, continuano a rendersi pericolosi da fuori area prima con Camara e poi con Nardi.

I padroni di casa aumentano la propria pressione ma a trovare il raddoppio è proprio l’US Livorno con il ritorno al gol di Bellini. Una rete fotocopia del vantaggio con il tiro di Nardi da fuori area respinto corto e l’avvento del numero 20 sulla respinta del portiere. Gli ultimi minuti sono di pura accademia con gli amaranto che gestiscono il vantaggio aspettando la fine dei tempi regolamentari. Un’ottima vittoria dunque per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che già da adesso dovrà subito pensare al doppio appuntamento contro il Follonica Gavorrano (Coppa Italia) di mercoledì 29 novembre e di domenica 3 dicembre contro il Figline (campionato).

SERIE D GIRONE E (clicca qui)

Il tabellino

Montevarchi (3-4-3): Spurio; Lucatuorto, Francalanci, Stefoni (87' Conti); Lischi (55' Benucci), Pardera, Muscas, Virgillito (92’ Giusti); Boiga (87' Cheddira), Priore, Lorenzini (60' Boncompagni). A disposizione: Di Gennario, Artini, Quaresima. All.: Calori.

Livorno (3-5-2): Albieri; Ronchi, Brenna, Savshak; Camara (63' Menga), Nardi, Tanasa (92’ Nizzoli), Bellini, Curcio; Cesarini (57' Mutton), Giordani (74' Sabattini). A disposizione: Ciobanu, Fancelli, Menga, Ferraro, Bassini, Brisciani. All.: Favarin.

Arbitro: Castellano di Nichelino.

Marcatori: 38' Cesarini, 75' Bellini.

Note: angoli 2-0, ammoniti Priore e Brenna, recupero 1' e 6’.

di Filippo Ciapini