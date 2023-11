Cinquina Libertas, dominio assoluto a Salerno: Virtus Arechi demolita 62-97

Livorno, 19 novembre 2023 - Libertas forza 5. Quinta vittoria consecutiva dei ragazzi di Andreazza, dopo il blitz e il dominio assoluto in quel di Salerno: Virtus Arechi demolita 62-97, al termine di una partita a senso unico.

Classifica che sorride agli amaranto che con questo successo raggiungono i cugini rivali della Pielle, caduta in casa contro Omegna, a quattro lunghezze dalla capolista Herons, vittoriosa al PalaTerme contro Desio.

E’ stata la trasferta più lunga di quest’anno, in questa B1 Nazionale, per gli amaranto. Salerno ha dimostrato di vendere cara la pelle tra le mura amiche del PalaCaruso, considerando che squadre del calibro di Herons Montecatini, Brianza e Legnano sono uscite sconfitte. Fisica e piena di talento la squadra allenata da coach Sciutto. Oltre 50 i tifosi della Nord scesi fino in Campania per sostenere i propri beniamini.

Torna a casa la Libertas domenica prossima; al PalaMacchia domenica 26 novembre (palla a due ore 18) arriva Fiorenzuola.

Ma intanto, il film di questa partita.

1QT (24-22)

Super partenza degli amaranto dopo la palla a due, 0-5 dopo un paio di azioni, con Fratto e Allinei ad andare a segno (ancora nel quintetto base il 19enne ex Pistoia). Salerno risponde presente e ribatte fino a pareggiare i conti al 7’ (12-12). Forcing dei padroni di casa sul finire del primo quarto, con protagonisti Kekovic e Acuzi: 23-18 al 10’. Punteggio dopo i primi 10’ di gioco 24-22, con la LL sotto di sole due lunghezze.

2QT (38-50)

Grandinata di canestri della Libertas in avvio di secondo quarto, fino al controsorpasso al 12’ con Tozzi a referto (27-28). I ragazzi di Andreazza prendono spazio e redini del gioco in mano fino al canestro del +6 realizzato da Lucarelli (30-36). Spizzichini si carica sulle spalle i suoi e reagisce alla fiammata amaranto, fino al pareggio 38-38 al 18’. Non si scompone affatto la Libertas, anzi, recita un monologo fino alla metà partita. Allinei e Fantoni protagonisti di un mini break che consente la LL di allungare sul +8 in chiusura del secondo quarto di gioco (38-46). Fratto va in lunetta con un 2/2. Di Tozzi l’ultimo canestro prima del riposo. Squadre all’intervallo lungo sul 38-50, con la Libertas che prende il largo, ora sul +12.

3QT (51-71)

Prova la remuntada Salerno in avvio di terzo quarto, partendo dal canestro di Kekovic che vale il -10 (40-50). Giocata da quattro punti per la Libertas. Lucarelli piazza la tripla e subisce fallo, dalla lunetta realizza il canestro che unito a quello di Fantoni mettono le ali agli amaranto, fino al +15 (42-57). Clamoroso terzo quarto degli amaranto che prendono il largo, annichilendo le speranze di rimonta dei padroni di casa. Allinei semplicemente incontenibili segna da azione, subisce il contatto falloso e va in lunetta trasformando i liberi assegnati dagli arbitri (48-66). Libertas sul +20, massimo vantaggio di serata fin qui al 29’ con una tripla da brividi dell’ala Lucarelli (51-71).

4QT (62-97)

Partita ormai a senso unico nell’ultimo quarto di gioco. Al 37’ Buca mette a segno il canestro del +24 (57-83). Al 39’ arriva addirittura a 30 il distacco (57-87). A questo punto della partita, punteggio utile solo per le statistiche. Massimo vantaggio che sfonda il muro del +32 (62-94), dopo il 2/2 di Bargnesi dalla lunetta. Buca in grande spolvero fa valere i suoi 214 centimetri e segna il canestro del 62-97. Punteggio finale 62-97 Libertas.