Colpaccio della Pielle in trasferta: Salerno battuto 70-80

Livorno, 6 dicembre 2023 - Fondamentale vittoria della Caffè Toscano Pielle sul campo della Virtus Arechi Salerno, battuta 70-80

Un successo che alimenta le ambizioni playoff dei ragazzi di coach Cardani e che dà linfa all’importante successo di domenica scorsa in casa contro Piombino, nel derby della costa toscana, complice anche la caduta della capolista Herons sul campo di Sant’Antimo. Adesso solo una vittoria divide Chiarini e compagni dai Termali.

Prossimo impegno della Pielle, domenica 10 dicembre alle 18 al PalaMacchia di Livorno contro Crema.

Il film della partita:

STARTING FIVE

SA: Spizzichini, Staselis, Arnaldo, Capocotta, Kekovic (all. Sciutto)

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

1QT (17-24)

Avvio equilibrato di partita, con un susseguirsi di botta e risposta. Dopo 4’ 6-6 con Kekovic a segno per Salerno a cui risponde Diouf per la Pielle. A metà frazione, un possesso pieno di vantaggio per i padroni di casa dopo l’1/2 di Spizzichini dalla lunetta (13-10). Situazione ribaltata un paio di giri d’orologio dopo, con Ferraro protagonista del canestro del 17-23 per la Caffè Toscano al 9’. Chiarini dalla lunetta fa 1/2 con il primo quarto che si chiude 17-24, con la PL avanti di 7 lunghezze.

2QT (32-42)

Prova a chiudere il gap Salerno a inizio secondo quarto con la bomba di Lucademo al 12 (24-28). Risponde qualche azione dopo la Pielle, con Ferraro che vince il duello in area e va a canestro (26-30). Allunga la Caffè Toscano a metà frazione, con Lo Biondo che piazza la tripla, tutto solo e indisturbato, del 28-36. Lo stesso lungo PL è l’autore del canestro del +11, massimo vantaggio di serata sin qui (30-41). Potenziale giocata da tre punti che sfuma per la Virtus Arechi, con Kekovic a segno su azione da due punti (32-42). Squadre all’intervallo lungo con la PL avanti di 10 punti (32-42).

3QT (52-52)

Riprende il gioco e le due squadre vanno a vuoto per un paio di minuti, fino al canestro di Staselis al 22’ (35-42). Prova a ribaltare l’inerzia del match la Virtus Arechi, fino al -4 con la tripla di Capocotta (40-44). Reagisce la Pielle al 25’ con la bomba di Laganà dal perimetro che vale il +7 (42-49). Kekovic sotto canestro, appoggia al tabellone e non sbaglia (45-49). Vantaggio PL che si riduce a un possesso, dopo il canestro di Staselis dalla lunetta (46-49). Al 28’ Diouf duella sotto le plance e segna il canestro del 49-52. Canestro sulla sirena di Kekovic che vale il pareggio, con Salerno che prepotentemente in partita. Punteggio dopo 30’ 52-52, parziale di frazione di 19-10 per i padroni di casa.

4QT (70-80)

Botta e risposta dal perimetro a inizio quarto quarto: a Campori risponde Arnaldo (58-58). Sale in cattedra al 34’ l’argentino Chiarini, autore di tre canestri consecutivi per la PL, fino al 63-68. Salerno costretta al time out. Lo Biondo prova a piazzare la tripla del ko al al 35’ che vale il +8 (63-71). La Virtus Arechi vende cara la pelle e risponde sempre dal perimetro con Staselis (66-71). Tripla ammazza partita al 37’ di Laganà che porta la PL sul 68-75. Diouf sfrutta il l'assist di Chiarini e porta la PL sul +10 (68-78). Punteggio finale 70-80 per la Pielle.