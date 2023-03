Dellanoce, contratto prolungato La Pielle si tiene stretta il suo Ds

La Pielle si tiene stretta il suo Ds Giuseppe Dellanoce gli prolunga il contratto per altri due anni, ovvero per la stagioni 20232024 e 20242025. Lo ha annunciato la società in una conferenza stampa di inizio settimana a cui hanno preso parte il Ds in questione, il presidente del popolo delle ‘triglie’, Roberto Creati, e il vice presidente Francesco Farneti, nei locali di Comet Martini Pandolfi Spa (partner piellino con sede a Stagno). La conferenza stampa per l’annuncio si è rivelata anche l’occasione per fare un bilancio fin qui della stagione da un punto di vista tecnico e sportivo, senza perdere però di vista il momento storico che la società sta vivendo, in vista della ripresa della palla a due nel delicatissimo match casalingo contro Legnano in calendario domenica pomeriggio alle 18 al PalaMacchia di via Allende. In buona sostanza, sembra esserci chiarezza di intenti in casa Pielle. Una società che con il prolungamento del contratto per altri due anni al Ds Dellanoce sembra voler agire nel segno della continuità rispetto al lavoro svolto sin qui. Il Ds, va detto, ha saputo costruire un roster coeso e collaudato, intervenendo non appena possibile sul mercato per aggiungere qualità alla squadra allenata da coach Cardani, anche facendo fronte a emergenze impreviste causa infortunio (vedi l’innesto recente di D’Ercole "giustificato" dallo stop forzato di capitan Piazza). "Ringrazio il presidente Creati, - ha detto Dellanoce, tramute un post Fb pubblicato dalla società - il vice presidente Farneti e tutti i membri del cda per la fiducia. Lo scorso giugno abbiamo iniziato questa avventura con procedure ben chiare e rigide. Strada facendo non sono mancate le difficoltà: prima l’infortunio di Loschi, poi quello di Piazza. Ragioni per le quali siamo tornati sul mercato, grazie all’impegno dei soci, dei partner e dei tifosi. Sono e fiero e orgoglioso di portare avanti la mia collaborazione in Pelle". Consolidata quindi la dirigenza, adesso testa alla partita casalinga contro Legnano. Un match d’alta quota, delicato per la classifica (mancano solo 8 giornate alla fine della regular season), in cui le triglie sono in cerca di riscatto dopo la partita amara del girone d’andata.

Francesco Ingardia