Il derby è della Libertas: Pielle battuta 77-80. Che battaglia davanti a ottomila tifosi

Livorno, 7 gennaio 2024 - Il derby di Livorno se lo prende la Libertas. Gli amaranto battono i cugini rivali della Pielle 77-80 al Modigliani Forum, di fronte a oltre 8mila persone, decisa tutta negli ultimi attimi del quarto quarto con un finale in volata al cardiopalma. Una partita stupenda, piena di emozioni e colpi di scena, che vale più del prezzo del biglietto. La squadra di Andreazza pareggia i conti e riscatta la sconfitta del derby patito a settembre in Supercoppa. Una vittoria che vale il primato in classifica in coabitazione con Herons vincitrice a Crema.

E' vittoria per la Libertas nel derby (Foto Novi)

E’ stato l’appuntamento sportivo per eccellenza che una città intera, ribattezzata Livorno Basket City, stava aspettando da mesi. Un derby che è valso tanto, tutto: l’egemonia in città (almeno fino al derby di ritorno, previsto per l’ultima giornata di regular season ad aprile inoltrato), il primato in classifica del girone (Herons permettendo), il pass diretto per le Final Four di coppa Italia, in calendario a marzo prossimo a Roma.

Le due tifoserie

La Libertas è arrivata alla stracittadina serena e consapevole di essersi rimessa in carreggiata dopo il mese nero di ottobre, che ha costretto la truppa di Andreazza a trovare la compattezza necessaria per rialzare la china e ribaltare la classifica. Fino a raggiungere la vetta, appaiata con la Fabo e con i cugini rivali.

A proposito delle triglie, la Caffè Toscano, dal canto suo, si è presentata al derby con la consapevolezza di essere diventata grande, cinica e matura. Specie dopo il successo di cortomuso in quel di Montecatini, battendo di una lunghezza proprio Herons. Prossimo impegno di campionato per la Libertas contro la Virtus Cassino, in trasferta sabato 13 gennaio ore 18. Prossima avversaria per la Pielle, al PalaMacchia la Npc Rieti, domenica 14 gennaio ore 18. Ma intanto il film di questo spettacolare derby.

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Marco Cardani)

LL: Williams, Ricci, Lucarelli, Fratto, Fantoni (all. Marco Andreazza)

1QT (19-21) Pronti via prima tripla di Lo Biondo e Pielle avanti 3-0. Replica immediata dall’angolo della Libertas con Williams (3-2). Chiarini si mette in moto e muove la retina (5-2). Frenetico avvio con Ricci che penetra (5-4). Tutto in un minuto e mezzo scarso. Stupenda combinazione Rubbini-Diouf: il primo assiste e l’altro schiaccia la palla del 8-4. Tripla in transizione per Lucarelli dopo la palla rubata di Ricci su Lo Biondo (8-7). Sorpasso Libertas con Fratto che sgomita in area e va a segno (8-9). Super partenza di Ricci che impatta da dio la partita: a segno la tripla del 8-12. Primo sprint LL con Fantoni che vince il contatto con Diouf in area. 0-10 di parziale subito dalla Pielle e Cardani non può che chiamare il primo time out della partita, con le squadre sul 8-14 a metà primo quarto. Usciti dal time out Chiarini va a segno con due canestri che danno ossigeno alla sua PL (12-14). Si trovano alla perfezione sotto rete Ricci e Fantoni (12-16). Canestrone di Allinei che inganna con una finta Chiarini e spara la tripla da 8 metri (12-19). Più Libertas che Pielle, sin qui. Sorpresa delle sorprese: Loschi fa il suo esordio di stagione all’ottavo minuto. Non doveva essere della partita visto il lungo stop causa rottura del tendine d’Achille. Il suo rientro era dato entro fine mese. Eppure coach Cardani ha voluto dargli fiducia e anticipare di un paio di partite il suo rientro ufficiale. Indisturbato Tozzi si gira e va a canestro (16-21). Entra in ritmo Laganà e suona la carica ai suoi compagni sul finale di quarto con la tripla del 19-21. Punteggio dopo 10’ 19-21 Libertas

2QT (41-44) Alla ripresa del gioco Tozzi va a referto con un canestro dalla media (19-23). Prova ad allungare la Libertas con la tripla di Fratto che vale il +7 e massimo di vantaggio di serata sin qui (19-26). Rubbini rilancia i suoi chiudendo il gap creato dagli amaranto: tripla del -2 (24-26), che costringe Andreazza al time out. Ripartenza fulminea della PL che in pochi secondi fa tutto il campo e segna con il finalizzatore Chiarini (26-28). Gioco da tre per Fantoni che subisce il fallo in area da Rubbini, segna su azione e dai liberi (26-33). LL di nuovo sul +7 a metà secondo quarto. Incontenibile Luca Tozzi in questo secondo quarto. L’ala ex San Miniato padroneggia in area PL e porta i suoi sul +9 (30-39). Con 3’18” Cardani chiama il secondo time out. Prova a rientrare la PL grazie ai liberi, fino a due possessi di svantaggio (34-40). Laganà trascina i suoi e con un parziale di 0-7 rilancia la corsa della Pielle. Bellissima la tripla a segno sfruttare l’extra pass dall’angolo di Chiarini (37-40). Parziale che si dilata a 0-9 con. Chiarini che penetra e sale in doppia cifra (39-40). Fantoni lo spezza il parziale trovando vita facile sotto al ferro (39-42). Botta e risposta immediata sulla sirena: Chiarini ancora a segno (41-42), Bargnesi pareggia i conti per la Libertas sempre dalla media (41-44). Squadre all’intervallo lungo sul 41-44 Libertas.

3QT (63-61) 2/2 di Ricci dalla lunetta per cominciare questo terzo quarto (41-46). Tripla fondamentale per Lo Biondo in transizione assistito da Chiarini (44-46). Partita che si accende anche dal punto di vista disciplinare. Per proteste tecnico a Chiarini e a coach Cardani per la Pielle per eccessive proteste con gli arbitri per un mancato fischio, al 23’. Calma e gesso, Chiarini torna a segnare con la flemma del campione la tripla del -2 (47-49). Pielle che non molla di un centimetro, Libertas in grande spolvero. Amos Ricci muove la retina dalla media distanza (47-51). Al minuto 25 Loschi rientra in campo e pesca dall’angolo Lo Biondo per la tripla del 50-51. Sempre e solo Chiarini subisce fallo da Allinei, dai liberi va 1/3 e firma l’aggancio (51-51). Tozzi però ricaccia subito la PL a -3 con la tripla del 51-54. Pagani replica ma sempre Tozzi è protagonista di questo finale di terzo quarto (53-56). Finale di terzo quarto di pura battaglia sul parquet: Fratto mostra i muscoli, Laganà la tecnica. 58 pari al minuto 29. A 40” dalla sirena la curva esplode per la tripla senza senso da dieci metri di Laganà, assoluto protagonista della partita. Un canestro che vale il controsorpasso PL (61-58). Loschi dalla lunetta si sblocca e fa 2/2. Pielle in un lampo sul +5. Fratto ruggisce, non ci sta e si prende la tripla sulla sirena: 63-61 PL dopo 30’. Si preannuncia un finale in volata.

4QT (77-80) Spin vincente a inizio quarto quarto di Lucarelli in area (63-63). Gioco da 4 punti per Campori che piazza la tripla con mano in faccia e subisce fallo. Dalla lunetta realizza il tiro concesso dagli arbitri (67-63). Prova a scappare la Caffè Toscano con la penetrazione di forza al limite del fallo di capitan Campori (69-63), che costa l’uscita dal campo di Amos Ricci per un colpo alla caviglia nel contatto. Libertas aggrappata a Tozzi che dispensa pallacanestro (69-65). Due triple simili, non per deboli di cuore, per la LL, con Bargnesi che ne mette 6 di fila, dall’angolo nonostante i tiri contestati: con 6 minuti ancora da giocare la LL torna avanti 69-71. Fa valere tutto il suo fisico Tommaso Fantoni, centro LL, si prende due falli di fila e piazza 4 liberi fondamentali (69-75). Sempre lui, su azione, concretizza la fuga della Libertas, dopo un parziale di 0-14, da 69-63 a 69-77. Reazione PL con Lo Biondo dalla lunetta (71-77). Tripla da campione vero per Lo Biondo servito da Laganà (75-77). Derby che non finisce mai, con ancora 2’37” sul cronometro. Time out finiti, si va avanti fino alla sirena, e Lo Biondo ancora la pareggia (77-77) con 1’28” da giocare. Ultimi 30 secondi di pura follia: rimessa Pielle, palla a Chiarini, si rinchiude in un angolo, consegnato per Lo Biondo che non segna. Sul ribaltamento a 9” dalla sirena Lucarelli spara, va a vuoto ma subisce il fallo di Laganà: dalla lunetta, cronometro fermo su 2’7”, 3/3 per il 77-80. Rimessa Pielle, Campori spara da metà campo e subisce fallo: 0/2 dalla lunetta e partita che finisce 77-80 per la Libertas.