Libertas immortale: all’overtime batte Desio 74-79

Livorno, 24 gennaio 2024 - Colpo grosso della Libertas che sbanca il Pala Aldo Moro in Brianza e vince contro Desio 74-79. Non sono bastati 40 minuti. La partita si è decisa all’overtime. Rimadesio è storicamente una squadra che ha creato problemi alla formazione di Andreazza. Ma non stasera.

Con un Fratto sugli scudi (21 punti e best scorer di serata), ma soprattutto con un collettivo in grado di rialzarsi e superare il terrificante parziale subito nel terzo quarto di 21-2, allora tutto diventa possibile.

Una vittoria fondamentale per gli amaranto, che rimangono a stretto contatto con la capolista Herons (vincente in casa contro Salerno) e appaiati ai cugini-rivali della Pielle che hanno passeggiato al PalaMacchia contro Piacenza.

STARTING FIVE

DE: Fumagalli, Baldini, Mazzoleni, Maspero, Klanskis (all. Gallazzi)

LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza)

1QT (18-21)

Sprinta già dalla palla a due la Libertas, con Desio nel pantano a inizio primo quarto. Fantoni, Fratto e Williams aprono un primo importante parziale di serata: 4-15 il punteggio dopo 5’ di gioco. Coach Gallazzi dà una scrollata ai suoi e Desio risponde presente, specialmente con un Mazzoleni sugli scudi (12-15). Punti preziosi per Saccaggi che mette la tripla del 12-18. Raffica di triple da un lato e dall’altro tra Sodero e Bargnesi (18-21). Fine primo quattro, LL avanti di un possesso pieno: 18-21.

2QT (31-38)

Il tuttofare della Rimadesio è Giarelli, che al 12’ riporta i suoi vicinissimi alla Libertas (22-23). Secondo quarto molto equilibrato, con canestri ripetuti in un equilibrato botta e risposta. Al 16’ Fratto piazza il canestro che porta LL a due possessi di vantaggio. Così come dai liberi nell’azione successiva (25-31). Klanskis e Mazzoleni non mollano l’osso, fino al 2/2 dalla lunetta del capitano di Desio (31-35). Fratto ha il sangue freddo e piazza la tripla allo scoccare della sirena che manda le squadre negli spogliatoi con la Libertas avanti di sette lunghezze: 31-38.

3QT (57-54)

Rientra forte in campo Desio e chiude il gap creato dagli amaranto prima dell’intervallo lungo. Giarelli è sempre decisivo e riporta a -1 i suoi (37-38). Al 24' la rimonta è completata, a seguito della tripla di Fumagalli (42-40). Desio al comando per la prima volta dall’inizio del match. La Libertas sparisce dal campo: subisce un parziale terrificante nel giro di due minuti di 21-2, con grandinate di triple di Maspero, Fumagalli e Giarelli entrati in ritmo e in fiducia, fino al 52-40. Fantoni e Fratto provano a reagire ma Sodero continua a trascinare i suoi (55-44). Saccaggi va 2/2 dalla lunetta e prova a tenere attaccati i suoi alla partita (55-47), ma Desio torna sul +10 con Klanskis (57-47). E’ dura a morire però la Libertas. Saccaggi dal mid range, e Tozzi dal perimetro danno ossigeno agli amaranto in chiusura di quarto (57-54).

4QT (71-71)

Il ruggito del leone ferito. La Libertas di puro agonismo si riporta avanti e controsorpasso Desio in avvio di quarto quarto (57-58). Klanskis segna la tripla del controsorpasso (62-60). Di qui, prende piede un finale in volata, combattuto punto a punto. Al minuto 34 è parità (62-62). Di nuovo Desio avanti, sul +3 a un minuto dalla fine, dopo il canestro di Sodero. Fratto risponde dalla lunetta con un 2/2 (70-69). Sodero non smette di segnare, Williams la pareggia di nuovo (71-71). Si va all’overtime. OT (74-79) 5 minuti per decidere il match. Segna Sodero dalla lunetta, Desio avanti di uno (72-71). Williams si carica i suoi sulle spalle, segna dalla lunetta e la tripla decisiva a 80 secondi dalla fine (72-75). Fratto ancora dalla lunetta, risponde Mazzoleni, e di nuovo Fratto, tutto a stretto giro. Glaciale il lungo Libertà: un 2/2 che vale una vittoria fondamentale. Finisce 74-79 per la Libertas.