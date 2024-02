Pielle, arriva la nona sinfonia: Desio sconfitta 77-85

Livorno, 18 febbraio 2024 - Pielle semplicemente inarrestabili. Al Pala FitLine arriva la nona vittoria consecutiva contro Rimadesio Desio, battuta 77-85. Una partita scoppiettante, fatta di strappi e contro break, in cui le due squadre si sono affidate tanto al tiro dal perimetro.

Un blitz che consente ai ragazzi di Cardani di rimanere in solitaria in testa alla classifica, due lunghezze avanti rispetto alle contender Herons e Libertas.

Altra prestazione corale di un gruppo che non vuole più smettere di vincere, con 5 elementi in doppia cifra (Lo Biondo top scorer con 16 punti)

STARTING FIVE

DE: Giarelli, Maspero, Fumagalli, Valsecchi, Baldini (all. Gallazzi)

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

Nel primo quarto primi punti del match per la Pielle con Lo Biondo (0-2). Desio risponde con un eloquente 11-0 di parziale impattando benissimo la partita (11-2) con i canestri delle pedine chiave a roster di coach Gallazzi: Giarelli, Maspero e Valsecchi. A metà frazione sale in cattedra l’airone che riacciuffa la partita e chiude il gap creato da Rimadesio (16-14). Muove benissimo il Molten Desio, che al 9’ con Caglio segna dalla media il canestro del 24-20. Primo quarto prolifico per entrambe le squadre, che si chiude con la PL sotto di una lunghezza (27-26), grazie a una tripla importante di Loschi per la Pielle entrato dalla panchina.

Nel secondo quarto si accende per Desio Tornari che spara due bombe di fila: al 12’ 35-30. Due giri d’orologio più tardi Klanskis mette la tripla del +8, segno di grandissima fiducia della squadra con più elementi a segno dal perimetro (40-32). Chiarini e Lo Biondo avvertono la difficoltà della squadra e suonano la carica, riportando la Pielle a stretto contatto di Desio a metà frazione (41-39). Giarelli è il jolly tuttofare a disposizione di coach Gallazzi e in un minuto su tre azioni va a referto con 6 punti (49-42). Massimo vantaggio dei padroni di casa vicini all’intervallo lungo ancora con Tornani (52-44). Ferraro segna dal mid range l’ultimo canestro su azione del secondo quarto.

Squadre negli spogliatoi sul 53-46 per Desio. La Pielle dopo 20’ di gioco ha decisamente concesso troppo in difesa.

Nel terzo quarto la Pielle prova a ribaltare l’inerzia della partita con un mini break di 0-4 (Diouf e Chiarini): coach Gallazzi corre ai ripari e chiama time out. Al 24’ Desio termina il bonus falli e Chiarini va 2/2 dalla lunetta (57-56). Subito dopo due bombe da ambo le parti: Tornari per Desio, Rubbini per la Pielle (60-59). E finalmente arriva la prima vera zampata alla gara degli uomini di Cardani: 0-10 di parziale e inerzia ribaltata (60-66): tutto merito dei soliti uomini chiave Campori e Lo Biondo. Pronta, la risposta di Desio con Baldini e Tornari, utile a ricucire il gap creato dalle triglie: 68-70 al termine del terzo quarto.

Nel quarto quarto Tornari si incendia e spara la sesta tripla di serata: nuovo vantaggio Desio 71-70. Imperiosa la risposta della Pielle: Laganà e Lo Biondo (71-74), Pagani e Diouf (71-80) chiudono il parziale di 0-10, con 6’ ancora da giocare. Il canestro partita è di Lo Biondo che mette in cassaforte il risultato per i biancoblù al 38’ (74-85). Baldini è l’ultimo per Desio a gettare la spugna. La sua tripla chiude la partita: Risultato finale 77-85.