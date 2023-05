Eroica Libertas Livorno: fa fuori l’Aurora Desio in gara 5 e vola in finale contro Vigevano: 74-63, il sogno continua!

Castelfiorentino (Firenze), 24 maggio 2023 – La Libertas ce l’ha fatta. Ha dovuto faticare, soffrire con brividi freddi lungo la schiena, ma alla fine fa sua gara 5 contro un’ottima Aurora Desio per 74-63 e vola verso la finalissima contro Elachem Vigevano.

Sul neutro del PalaBetti di Castelfiorentino a causa della squalifica di tre turni rimediata in gara 1, la truppa di Andreazza chiude l’ostica pratica con i brianzoli al termine di una partita tiratissima, a tratti incerta, ma vinta con merito e soprattutto con il sostegno ininterrotto dei suoi moltissimi tifosi accorsi fin qui. L’immenso cuore amaranto non delude mai.

E ora veniamo al resoconto della partita, arricchita dalle foto e dai video di Luca Bongianni.

I tifosi della Libertas Livorno (Foto Luca Bongianni/Germogli)

STARTING FIVE

LL: Forti, Saccaggi, Lucarelli, Fratto, Fantoni. DE: Tornari, Giarelli, Maspero, Molteni, Mazzoleni.

Primo quarto (23-16)

Primi punti della partita per la Libertas con Forti che in penetrazione appoggia al ferro (0-2). Risponde subito Desio con la prima tripla di serata di Maspero (2-3). Saccaggi, in campo nello starting five al posto di Ricci, si sblocca dalla lunga distanza, evidentemente intenzionato a migliorare le sue percentuali nella serie (prima di gara 5 solo 11% da 3) (5-3). Desio pareggia prontamente sempre con Maspero dal mid-range (5-5). Lucarelli realizza due liberi dalla linea della carità dopo il fallo subito nel pitturato (7-5). Retine ferme per un minuto abbondante a causa di svariati attacchi sbagliati da ambo le parti, evidente segno di tensione e nervosismo delle due compagini per la delicatezza della partita. Retina che torna a muoversi su azione soltanto al minuto 5’ con Lucarelli dal mid-range cadendo all’indietro dopo essersi smarcato molto bene dalla marcatura dei Lombardi (10-5). Fantoni piazza un piccolo break 4-0 che porta avanti i suoi sul +7 (12-5). Gallazzi saggiamente chiama il timeout per evitare che lo svantaggio si acuisca, con 4.40” sul cronometro. Esce benissimo la LL dal timeout, andando ancora a segno con Lucarelli dalla media distanza (14-5). Giarelli porta ossigeno nei polmoni dei Brianzoli con un gioco da 3 (canestro da 2 e libero dopo fallo subito). Punteggio 14-8 con 3’ sul cronometro. Penetrazione efficace di Bargnesi per la LL che arriva agilmente a canestro e sfrutta il fallo subito per trasformare il libero (17-8). Maspero piazza in sospensione un canestro di pregevole fattura assistito dal post basso di Mazzoleni (17-10). Sipala entra in campo dopo la rotazione effettuata da Andreazza e prontamente centra la tripla che vale il +10 e massimo vantaggio Libertas sin qui (20-10). Maspero dalla linea della carità segna due liberi fondamentali per tenere agganciati alla partita i suoi compagni (20-12). Saccaggi veste i panni di Saccabomb e punisce Desio con la tripla del 23-13. Tornari però replica dalla lunga con un tiro apertissimo lasciato scoperto dalla difesa amaranto (23-16), con soli 46” sul cronometro. Punteggio alla fine del primo quarto di gioco: 23-16 Libertas.

I tifosi della Libertas a Castelfiorentino (Foto Luca Borgianni/Germogli)

Secondo quarto (38-37)

Partenza col piede giusto per Desio in avvio di secondo quarto con Maspero che punisce la difesa amaranto con la tripla del 23-19, approfittando della non uscita per contestare il tiro di Fantoni. Lo stesso accade pochi secondi dopo, con la tripla non contestata di Mazzoleni per il 23-22. Run 6-0 di Desio in questo secondo quarto che di fatto annulla il vantaggio dei livornesi. Forti, capitano della LL, riporta i suoi sul +4 con la tripla dall’angolo (26-22). Giarelli riporta sul -1 l’Aurora con una tripla costruita davvero bene, assistito da Mazzoleni, dopo aver mosso bene e velocemente la palla (26-25). Fratto segna due liberi che consentono la Libertas di mantenere un posseso di vantaggio (28-25), prontamente annullato dall’appoggio al tabellone di Caglio per Rimadesio (28-27). Fantoni finalmente trova la via del canestro in area destreggiandosi dalle varie marcature (30-27). Giarelli fa saltare Fratto, va dentro e appoggia la palla del 30-29. Ribaltamento di fronte repentino, Ricci ruba palla e piazza un canestro in transizione di fondamentale importanza. Libertas avanti di 5, 34-29, e time-out chiamato da Gallazzi con 4.49” sul cronometro. Dai e vai di Desio super efficace, uscita dal timeout, con Molteni e Fioravanti (34-31). Lucarelli torna a muovere la retina dall’angolo con un canestro da due (36-31). Desio muove velocissima la palla e torna già in attacco dopo il canestro subito e segna 4 punti in una manciata di secondi, prima con Giarelli e poi con Mazzoleni (36-35). Andreazza chiama il time out per la LL per contrastare il break dei brianzoli, con 3.02” sul cronometro. Dal timeout nuove rotazioni per la Libertas, con Bargnesi e Maralossou in campo per far rifiatare Forti e Fantoni. Primo vantaggio della partita per Desio con i due liberi di Mazzoleni dopo il fallo commesso da Forti (36-35). Maralossou si mette subito in ritmo andando al ferro in penetrazione con fallo subito (38-37). Squadre all’intervallo lungo sul +1 Libertas. Punteggio dopo 20’ 38-37.

Le foto di Luca Bongianni/Germogli

Terzo quarto (56-51)

Polveri bagnate dall’arco in avvio del terzo tempino per la Libertas, che fatica a costruire tiri puliti e aperti, dopo 4 tiri da 3 sbagliati. Ci pensa Fantoni a segnare per la Libertas, facendo breccia in difesa di Desio (40-37). Tornari pareggia i conti con una tripla da 8 metri dopo un arresto e tiro rapidissimo sul ribaltamento di fronte dei Lombardi. 40 pari con 7.13” ancora da giocare. Bargnesi dipinge un floater di ottima fattura per il canestro del 42-40, dopo essere entrato facilmente in area. Lucarelli allunga il break sul 4-0 con un canestro dalla media distanza (44-40). Giarelli scivola verso il canestro e subisce il fallo di Fratto. Realizza i due tiri liberi guadagnati per il 44-42. Saccaggi dall’arco alza le percentuali dal campo dei suoi con la tripla (liberatoria) del 47-42 LL. Sipala piazza la tripla del +8 in uscita dal timeout chiamato da Andreazza (50-42). Parziale di 12-2 della LL a seguito della tripla, di nuovo, segnata da Sipala, servito in smarcamento da Saccaggi e dall’appoggio al tabellone di Bargnesi nel turn over dopo la rubata di Lucarelli su Tornari in transizione (56-44). Meraviglioso il no look di Mazzoleni, giocando a memoria, che trova Giarelli per la tripla dall’angolo messa a segno (56-47). Giarelli si carica i suoi sulle spalle e riduce lo svantaggio sul -5 dopo la terza tripla della sua serata (56-51) che conclude il terzo quarto di gioco.

Ultimo quarto (74-63 finale)

Fantoni in apertura di quarto va in lunetta e mette i liberi del +7 (58-51). Molteni muove la retina per Desio con la tripla del -4 (58-54). Partita apertissima sin qui, con Desio che si conferma ancora una volta avversario ostico per questa Libertas. Caglio chiude nuovamente il gap creato dagli amaranto con un run di 6-0 dopo la seconda tripla messa a segno per i Lombardi da Caglio. Time out Andreazza con punteggio sul 58-57. Molteni segna il canestro del 60-59 commettendo però un fallo giudicato come tecnico dagli arbitri. Saccaggi segna il conseguente libero per il 61-59. Fantoni esegue un giro dorsale da manuale e segna il canestro del +4. Bargnesi si fa autore di un furto importante che in transizione segna il canestro del 65-59. Time out Desio chiamato da Gallazzi e break di 5-0. Molteni spezza la striscia positiva della LL con un canestro dal mid range. (65-61). Fratto risponde prontamente e segna il canestro numero 66 e 67 (67-61). Lucarelli porta i suoi compagni sul +8 LL di forza, in area, appoggiando al ferro. Saccaggi esplode tutta la sua rabbia dopo l’antisportivo subito per aver recuperato palla a metà campo. Il carrarino trasforma un solo libero su due concessi dagli arbitri in campo (70-61). Libertas sul +9 con 2.25” da giocare. Libertas in bonus e Maspero ne approfitta per realizzare dalla linea della carità un libero su due (70-62). Giarelli trasforma un solo libero sui due concessi per il fallo subito da Lucarelli (70-63), con 1.30” da giocare. Partita che scorre via solo con tiri dalla lunetta. Ricci mette due liberi di fondamentale importanza per i suoi, portando a 9 il vantaggio LL (72-63). Fratto trova il fallo subito da Molteni, che sa tanto di vittoria con 31” alla fine della partita, dopo il rimbalzo difensivo preso. Dalla lunetta segna i punti 73 e 74 che di fatto mettono in ghiaccio gara 5 e la serie. Punteggio sul 74-63. Desio si arrende e la Libertas vola in finale playoff del tabellone 1 contro la Elachem Vigevano. Il calendario è da confermare, lo conosceremo nelle prossime ore.