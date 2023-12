Favarin: “Dobbiamo lottare con ogni energia”. Il Livorno sul campo della Sangiovannese, la probabile formazione

Livorno – Manca poco romai alla sfida di campionato tra Sangiovannese e Unione Sportiva Livorno 1915. Gli amaranto, domenica pomeriggio 10 dicembre (ore 14.30) allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno, cercheranno di ritrovare i tre punti e riagganciare la corsa al primo posto in classifica.

Di fronte a loro ci saranno i padroni di casa che, attualmente in zona playout, proveranno ad allungare a due la striscia consecutiva di vittorie.

«Affrontiamo una squadra ostica che vorrà recuperare punti preziosi – ha detto Giancarlo Favarin nella consueta conferenza stampa pre-partita – Sicuramente dovremmo lottare come faranno loro, sono mentalmente pronti per la seconda vittoria».

Il tecnico amaranto ha poi parlato del pareggio contro il Figline di domenica scorsa: «Potevamo sicuramente terminare il primo tempo con più di una rete, sarebbe stato più facile – ha continuato – Sicuramente un fattore determinante è stata la stanchezza fisica e mentale dei numerosi impegni infrasettimanale».

L’allenatore ha poi sottolineato come, durante questa prima parte di stagione, il suo Livorno ha cambiato più di una pelle dal punto di vista tattico: «Siamo partiti molto bene perché avevamo un’ottima condizione fisica, poi siamo calati e abbiamo completamente cambiato il sistema di gioco con il 3-5-2. I punti che abbiamo raccolto sono quelli che ci meritiamo».

Il pareggio contro il Figline è stato amaro non solo dal punto di vista della classifica, ma anche della rosa amaranto che oggi dovrà fare a meno di Matteo Ronchi, espulso. Mister Giancarlo Favarin ha parlato anche di questo: «L’unica sistemazione che faremo è l’inserimento di Andrea Fancelli al posto di Ronchi, per il resto stiamo facendo molto bene e rimarremo così – ha concluso – Cori non ha ancora recuperato definitivamente dall’infortunio e ultimamente ha anche avuto un po’ di influenza».

Chiaramente la parentesi finale è stata dedicata ai rapporti tesi tra la Curva Nord e la proprietà amaranto: «Rimanere ovattati da questa situazione è impossibile anche se i ragazzi hanno le motivazioni giuste per vincere, questo ve lo garantisco» ha così concluso il tecnico amaranto.

Le probabili formazioni

Sangiovannese (4-3-1-2): Barberini; Di Rienzo, Rosseti, Farini, Simonti; Sacchini, Nannini, Baldesi; Bartolozzi; Oubakent, Regolanti. All. Rigucci.

US Livorno (3-5-2): Albieri; Fancelli, Brenna, Bassini; Camara, Bellini, Luci, Sabattini, Brisciani; Cesarini, Giordani. All. Favarin.

di Filippo Ciapini