Filippo Volandri: il capitano e la storica Coppa Davis accolti a Livorno. “Pazzesco l’affetto della gente”

Livorno, 13 dicembre 2023 – Un’accoglienza da eroe sportivo per il capitano della Nazionale di tennis Filippo Volandri nella sua Livorno. E’ ancora negli occhi di tutti il trionfo in Coppa Davis a Malaga. Un risultato storico per il tennis tricolore, che riporta la Coppa in Italia dopo 47 anni. A ricevere nella sede del Comune Volandri, livornese doc, tra gli altri il sindaco Luca Salvetti, padrone di casa.

Filippo Volandri con il sindaco di Livorno Luca Salvetti (Foto Novi)

«Al di là dell'esultanza del momento - ha detto Salvetti - e il bello di questo sport è che in un attimo cambia tutto, noi abbiamo voluto aspettare l'arrivo di Filippo a Livorno, sapevamo che sarebbe arrivato prima o poi per salutare i suoi genitori, i parenti e gli amici, per organizzare una cosa degna del risultato e di una città che si riconosce nello sport da sempre. Su quel podio c'era un pezzo di Livorno rappresentato da Filippo Volandri».

«Ho portato un pò di livornesità nel gruppo questa voglia di non arrendersi mai che la mia città mi ha trasmesso da sempre - ha detto Volandri - e veicolare questa gioia e questa emozione con tutti gli italiani è impegnativo e per me è una gioia e un onore finalmente essere qui. Soprattutto rientrando da Malaga mi sono accorto del valore sociale che ha significato questa grande vittoria: ovunque stiamo andando stiamo raccogliendo un sacco di affetto. Come ci diciamo sempre non abbiamo salvato nessuna vita ma in un momento in cui si apre un giornale e si leggono tante notizie non belle, aver regalato anche soltanto un'emozione o un sorriso a tutti gli italiani ci rende orgogliosi».