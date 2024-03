Basket, Final Four Coppa Italia Serie B: date, orari, info. Livorno e Montecatini, tifosi mobilitati

Roma, 15 marzo 2024 – Un grande weekend per il basket toscano. Sabato e domenica scattano infatti le Final Four di Coppa Italia di Serie B. Libertas Livorno e Herons Montecatini sono nel quartetto. Per due giorni elettrizzanti, di grande tensione agonistica.

Ci si gioca infatti un trofeo comunque molto importante in un’annata chiave per le due squadre, ai primi posti della classifica del campionato di Serie B. Da ricordare che nello stesso palazzetto e negli stessi giorni, con orari sfalsati, ci saranno anche le final four di Serie A2.

La Libertas se la vedrà contro la corazzata Ruvo di Puglia, mentre gli Herons sfideranno Roseto. I toscani si confronteranno dunque con due piazze storiche, due squadre molto organizzate. Saranno due partite tutte da seguire. L’appuntamento è al palazzo dello sport di Roma, in piazza Apollodoro.

E i tifosi sono mobilitati. Centinaia quelli che partiranno con ogni mezzo da Livorno per seguire la Libertas. Altrettanti partiranno da Montecatini. Quasi tutti i supporter hanno scelto di viversi l’intero weekend a Roma comunque andrà, dormendo nella Capitale per unire allo sport anche un giro turistico.

Orari

Ecco il programma.

Sabato 16 marzo

Ore 14.00 - Fabo Herons Montecatini – Liofilchem Roseto (serie b nazionale, semifinale)

Ore 16.15 - Unieuro Forli' - Acqua S.Bernardo Cantu' (serie A2, Semifinale)

Ore 18.30 - Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Akern Libertas Livorno (Serie B Nazionale, semifinale)

Ore 20.45 - Trapani Shark - Flats Service Fortitudo Bologna (serie A2, Semifinale)

Domenica 17 marzo

Ore 17.30 Finale serie b nazionale

Ore 20.45 Finale Serie A2

L'attuale detentrice del trofeo è la Vanoli Cremona per la Serie A2 e l'Agribertocchi Orzinuovi per la Serie B.

Maglie speciali

Sia gli Herons Montecatini che la Libertas celebreranno la partecipazione alla Final Four con maglie speciali. La Libertas indosserà una maglia da riscaldamento bianca fatta apposta per l’occasione. Montecatini ha invece presentato due canotte da gioco, una bianca e una scura.