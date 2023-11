Follonica Gavorrano-Livorno 0-2, amaranto ai quarti di finale. Ma c’è l’incognita della sconfitta a tavolino

Bagno di Gavorrano (Grosseto), 29 novembre 2023 – Ha del clamoroso quello che è successo, e potrà succedere, nel post partita di Follonica Gavorrano e Unione Sportiva Livorno 1915 con gli amaranto usciti vittoriosi per 2-0, con tanto di passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Il problema però nasce dal momento in cui gli amaranto avrebbero schierato un calciatore squalificato, in particolare Gian Marco Bassini, “per una gara effettiva per recidività in ammonizione" dopo i sedicesimi di Coppa Italia contro il Poggibonsi. Un errore che, nel caso in cui il Follonica Gavorrano facesse ricorso, diventerebbe soprattutto una vera figuraccia.

La cronaca

Gli amaranto, dopo un primo tempo in difficoltà, si calano nella perfezione nella seconda frazione di gioco trovando il vantaggio con Luis Henrique e poi, a tempo scaduto, il raddoppio con il primo gol in amaranto di Felipe Curcio.

Mister Giancarlo Favarin conferma la difesa a tre e schiera nuovamente in porta il classe 2005 Nicolae Danko Ciobanu insieme ad Andrea Fancelli, Duccio Brenna e Gianmarco Bassini. Sugli esterni Tommaso Nizzoli e Leonardo Brisciani con capitan Andrea Luci e Lorenzo Sabattini in cabina di regia. Sulla trequarti, complice anche l’infortunio di Elia Menga nel riscaldamento, Giulio Giordani e Cristian Mutton alle spalle dell’unica punta Luis Henrique. I primi minuti rischiano di diventare un film horror con gli amaranto che dopo soli quattro minuti vengono graziati da un errore di Marcheggiani, bravo ad approfittare di un errore in fase di disimpegno di Bassini. La partita subito però riprende il suo equilibrio con gli amaranto che alzano la testa e il proprio baricentro affacciandosi più volte nella metà campo ospite con i cross di Luci e Bellini oltre a un tiro da fuori area di Sabattini. L’ultimo quarto d’ora del primo tempo però è a senso unico in favore dei biancorossoblù che sfiorano il vantaggio per tre volte con Marcheggiani, che prima calcia a lato e poi colpisce una traversa, intervallati da una clamorosa occasione divorata da Ampollini che da pochi passi sbaglia un colpo di testa.

La seconda frazione riparte con entrambe le squadre votate all’attacco alla ricerca del gol dell’uno a zero: Mutton, in tre minuti, prima si vede annullare per fuorigioco una bella rete e poi non arriva a colpire bene un cross di Brisciani. Allo scoccare dell’ora di gioco gli amaranto passano in vantaggio con Luis Henrique, bravo a sfruttare di testa un cross di Brisciani. La reazione dei padroni di casa è immediata e pochi minuti dopo aver subito la rete dello zero a uno rialzano la testa con D’Agata che colpisce la seconda traversa della partita. La pressione aumenta e il Follonica Gavorrano si ripropone in avanti con Marcheggiani, Souarè e Lo Sicco i cui tiri però non centrano la porta di Ciobanu. Nonostante il vantaggio e i tanti attacchi dei biancorossoblù gli amaranto non mollano e continuano ad attaccare per provare a mettere un punto definitivo sulla partita. Brenna e Kosiqi, infatti, ci provano rispettivamente su corner e all’interno dell’area di rigore. La foga del pareggio costringe i padroni di casa a sbagliare tanto e l’US Livorno ne approfitta, a tempo scaduto, con Felipe Curcio che a porta vuota appoggia in rete un pallone perfetto servito da Luis Henrique, mattatore di giornata con una prestazione da migliore in campo.

Se non ci fosse la spada di Damocle della sconfitta a tavolino, quella contro il Follonica Gavorrano sarebbe una bella vittoria. Ora bisognerà voltare pagina e pensare alla difficile sfida di domenica 3 dicembre alle 14.30 dove gli amaranto sfideranno allo stadio Armando Picchi il Figline. Follonica Gavorrano (4-4-2): Filippis; Mezzasoma (70' Ceccanti), Ampollini, D'Agata (77' Souaré), Bellini (70' Botrino); Barlettani, Modic, Lo Sicco, Grifoni (87' Origlio); Regoli (77' Pino), Marcheggiani. A disposizione: Bianchi, Pignat, Dierna, Masini. All. Masi US Livorno (3-4-2-1): Ciobanu; Fancelli, Brenna, Bassini; Nizzoli (61' Camara), Luci, Sabattini, Brisciani (82' Curcio); Giordani (70' Tanasa), Mutton (77' Kosiqi); Luis Henrique. A disposizione: Albieri, Nardi, Savshak, Coriano. All. Favarin Arbitro: Filippo Pazzarelli di Macerata Reti: 66' Luis Henrique, 94' Curcio Note: angoli 9-5, ammonito D'Agata, recupero 1'+4'