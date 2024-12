Follonica Gavorrano-US Livorno 4-5 dopo i rigori, amaranto ai quarti di Coppa Italia

Gavorrano, 4 dicembre 2024 – Vince e accede ai quarti di finale di Coppa Italia l'Unione Sportiva Livorno 1915. Allo stadio Malservisi-Matteini non basta l'uno a uno nei novanta minuti e a decretare il passaggio del turno sono i calci di rigore dove Nicolae Danko Ciobanu ne para due su tre sbagliati (di cui il quinto e decisivo per il Follonica Gavorrano) rimediando agli errori dal dischetto di Rossetti e Russo.

Turnover confermato per mister Paolo Indiani che come anticipato schiera nel consueto 3-4-2-1 Filippo Tani in porta con il braccetto difensivo composto da Andrea Fancelli, Giacomo Siniega e Duccio Brenna. Sugli esterni, tornano titolari in Coppa anche Mattia Parente e Alberto Arcuri mentre in mezzo al campo spazio per Edoardo Bonassi e Filippo Bellini.

Sulla trequarti, invece, Matteo Frati e Alessandro Malva alle spalle dell’unica punta Federico Dionisi. Partono fortissimo gli amaranto che al quarto d’ora di gioca confezionano due grosse occasioni con Arcuri che, da ottima posizione calcia alle stelle, e con un insidioso rasoterra di Dionisi che attraversa tutta l’area di rigore senza trovare il colpo vincente di Bonassi prima e Frati dopo.

La partita poi torna in equilibrio fino a quando, superata la mezz’ora, ad avere la prima vera doppia-opportunità di vantaggio sono i padroni di casa con Tatti che, su punizione, colpisce in pieno la traversa. Sulla respinta Pino non aggancia bene il pallone e calciando altissimo da pochissimi metri.

Fine primo tempo che finisce con il tiro di Lo Sicco che, da oltre l’area di rigore, sfiora il palo amaranto. La seconda frazione riparte con una girandola di cambi da entrambe le parti con l’ingresso di capitan Andrea Luci e Zaccaria Hamlili al posto di Edoardo Bonassi e Filippo Bellini.

Dopo un avvio non brillante gli amaranto trovano la rete del vantaggio. Frati viene atterrato in area di rigore da Scartoni. Dal dischetto lo stesso trequartista amaranto non sbaglia e realizza l’uno a zero al 55esimo. Livorno che prova a gestire il vantaggio ma il Follonica Gavorrano alza la pressione e sfiora la rete con D’Este che non trova il colpo vincente su un cross di Grifoni.

Il cronometro scorre e il tempo passa, gli amaranto si difendono con ordine dai padroni di casa che provano con tutte le loro forze a pareggiare la gara. A cinque minuti dalla fine ci prova il neo entrato Russo con una conclusione dai trenta metri, bravo Romano a opporsi e farsi trovare pronto.

Al primo dei quattro minuti di recupero l’occasione del Follonica Gavorrano è ghiottissima con Zini che, di testa, colpisce il secondo legno della partita. Sulla ribattuta, bravo Tani ad allontanare la sfera come può. La rete però è matura e dopo un solo minuto arriva il pareggio, sempre da calcio piazzato.

Lo Sicco infatti imbecca la testa di Morelli che questa volta non può sbagliare. La partita si decide così ai calci di rigore con il neoentrato Ciobanu che si traveste da supereroe parando i tiri dagli undici metri di Souarè e Morelli e mettendo una pezza agli errori di Rossetti e Russo. Adesso gli amaranto affronteranno il Guidonia in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia.

Il tabellino

Follonica Gavorrano-Us Livorno 4-5 dcr Follonica Gavorrano (3-4-1-2): Romano; Kondaj (89' Rosini), D'Agata, Morelli; Souare, Masini (46' Scartoni), Lo Sicco, Grifoni (73' Zini); Tatti (73' Scartabelli); Pino, D'Este (82' Kernezo). A disposizione: Uccelletti, Scartoni, Pimpinelli, Morgantini, Cret. All. Masi US Livorno (3-4-2-1): Tani (93' Ciobanu); Fancelli, Brenna, Siniega; Parente, Bonassi (46' Luci), Bellini (46' Hamlili), Arcuri; Frati (80' Russo), Malva (73' Rossetti); Dionisi. A disposizione: Marinari, Regoli, D'Ancona, Niccolai. All. Indiani Arbitro: Saccà di Messina Reti: 55' rig. Frati, 93’ Morelli Note: angoli 8-5; ammoniti Pino, Bellini, Bonassi, Grifoni, Bellini, D'Este; recupero 1' e 4’.