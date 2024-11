Basket A2, cuore Libertas. Vittoria da impazzire a Forlì: 67-69, gran colpo

Livorno, 2 novembre 2024 – E’ certamente un campionato difficile, con anche bocconi amari da ingoiare. Ma la Libertas che vince in trasferta 67-69 contro Forlì regala grandi momenti ai suoi tifosi.

Gli amaranto sbancano un campo non facile contro una squadra importante del torneo di A2 e tornano a casa con due punti di peso dopo un periodo certamente non semplice.

Una squadra, quella amaranto, che veniva da due sconfitte, una in casa con Cantù, l’altra a Rieti. Ko maturati in contesti diversi ma che avevano fatto male. Adesso un momento di resurrezione nell’ambito appunto di un’annata impegnativa e ricca di insidie.

Una Libertas che è rimasta compatta. Una squadra che ci ha creduto fino all’ultimo. Gli ultimi due minuti della partita sono vietati ai deboli di cuore. Ma i due liberi che Filloy mette con freddezza regalano il successo. Sfida giocata sul filo dell’equilibrio, con un buon primo quarto amaranto (13-18) e un ritorno poi di Forlì.

Alla fine appunto vince una Libertas che vede Banks top scorer della sua squadra con 18 punti. Ed è degna di nota la prova da 20 di valutazione di Hooker, che mette due triple e cattura 7 rimbalzi. Mercoledì intanto c’è il turno infrasettimanale. A Livorno arriva un’altra squadra molto ben attrezzata come Cividale. Per la Libertas tre vittorie e cinque sconfitte in questo suo primo campionato di A2.

Il tabellino

Unieuro Forlì - Libertas Livorno 1947 67-69 (13-18, 21-14, 20-20, 13-17)

Unieuro Forlì: Demonte Harper 22 (9/16, 1/8), Matteo Parravicini 15 (4/9, 1/2), Riccardo Tavernelli 7 (2/4, 1/2), Luca Pollone 5 (1/1, 1/3), Raphael Gaspardo 4 (1/5, 0/4), Angelo Del Chiaro 4 (2/6, 0/1), Davide Pascolo 4 (1/2, 0/0), Daniele Magro 4 (0/1, 0/0), Daniele Cinciarini 2 (1/3, 0/2), Tommaso Pinza 0 (0/0, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0), Simone Errede 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 21 - Rimbalzi: 44 13 + 31 (Riccardo Tavernelli, Luca Pollone , Davide Pascolo 9) - Assist: 11 (Luca Pollone 3).

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 18 (5/12, 2/6), Quinton Hooker 14 (4/8, 2/4), Ariel Filloy 13 (1/2, 3/9), Nazzareno Italiano 9 (1/3, 1/4), Tommaso Fantoni 6 (3/3, 0/0), Dorin Buca 4 (1/1, 0/0), Andrea Bargnesi 3 (0/0, 1/1), Gregorio Allinei 2 (1/1, 0/3), Francesco Fratto 0 (0/0, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 33 3 + 30 (Quinton Hooker, Dorin Buca 7) - Assist: 14 (Quinton Hooker, Nazzareno Italiano 4).