"Grande entusiasmo per la Pielle I numeri ormai sono da serie A"

"La Pielle è una delle realtà sportive più importanti e con più seguito della città, ormai paragonabile a società di Serie A". Parola di Francesco Farneti, vicepresidente dell’Unicusano Pielle Livorno. Trattasi senz’ombra di dubbio di dichiarazioni importanti quelle rese da Farneti nella conferenza stampa di inizio settimana allestita dalla società nei locali di Comet Marini Pandolfi, in veste di partner piellino con sede a Stagno. Una conferenza di duplice importanza. Della prima, ne è già stato dato conto su questo giornale: il prolungamento di contratto del Ds Dellanoce per le stagioni 202324 e 202425 "nel segno della continuità nel processo di crescita". L’altro aspetto riguarda alcuni numeri (certamente di forte impatto) snocciolati nella conferenza a testimonianza della "continua espansione della società". In questo senso il vicepresidente Farneti ha parlato di "circa 350mila visite negli ultimi mesi sulla pagine Facebook della Pielle, 190mila su Instagram, con picchi di 100mila visualizzazioni di alcun video" di spezzoni di partite disputate nell’arco della stagione dai ragazzi allenati da coach Cardani. Questo a riprova del "grandissimo entusiasmo - ha aggiunto Farneti - sotto gli occhi di tutti, con un PalaMacchia, esaurito per ogni partita, pitturato e inebriato ad arte con sciarpe e cori della Curva Sud". A soffermarsi sugli aspetti societari invece ci ha pensato in quell’occasione direttamente il presidente Roberto Creati: "Arrivati a questo punto della stagione - ha detto il presidente - è necessario lavorare su due binari, cercando di arrivare il più in alto possibile nella stagione in corso ma anche guardando a ciò che verrà. E su questo punto non sono molte le società che contemporaneamente investono e gestiscono prima squadra, settore giovanile e femminile. Noi lo facciamo, e ci dà grande soddisfazione vedere la crescita dei più piccoli e tifare la squadra femminile che si sta attualmente giocando l’accesso ai playoff per la promozione in A2. Ma oltre a questo, la Pielle è una società che gestisce da quest’anno due palestre: una per il settore giovanile in cui vi è anche la nostra sede e l’altra a Fauglia. Un vero centro sportivo".

Francesco Ingardia