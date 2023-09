I campionati italiani di gozzo a Livorno: le gare di sabato e domenica

Livorno, 16 settembre 2023 – Oggi e domani, 16 e 17 settembre, nello specchio d’acqua della Bellana a Livorno si svolgono i 35.esimi Campionati Italiani di gozzo.

Ben 39 equipaggi in gara che danno battaglia su un percorso di 1500 con 3 virate di boa nelle categorie junior, femminile, senior e master m e f.

Le foto

Il presidente regionale Marconi: “Sono reduce da una dimissione dall’ospedale e devo ringraziare il comitato, i miei collaboratori, per il lavoro svolto. Ringrazio i bagni Nettuno e il circolo velico per la loro disponibilità nell’ospitarci”.

La società che farà più punteggio nel campionato sarà premiata con un trofeo in memoria di Vincenzo Raveggi, un veterano di queste gare.

Gli equipaggi in gara

Tra gli uomini il confronto è tra LNI Sestri Ponente, Club Sportivo Urania, Società Remiera Gianni Figari, Rowing Club San Michele, LNI Chiavari e Lavagna, GS Marinaro Guido Ringressi Muggiano, ASD Borgo Cappuccini, Borgata Marinara Canaletto Garozzo, Palio Marinaro Castiglione della Pescaia, Vogatori Molfetta 1999 e ASD Amatori del Mare.

Tra le donne Club Sportivo Urania, Rowing Club San Michele, GS Marinaro Guido Ringressi Muggiano, ASD Borgo Cappuccini, Sezione Nautica Benci Centro Ovosodo, Club del Mare, Porto Antico Pescara, Canottaggio Porto Azzurro, LNI Ortona (2 equipaggi) e Amatori del Mare.

Nel Gozzo Junior (9 partecipanti) confronto tra LNI Genova Sestri Ponente, Club Sportivo Urania, Scalo Quinto, Rowing Club San Michele, ASD Borgo Cappuccini, Sezione Nautica Benci Centro Ovosodo, Canottieri Porto Ceresio, Canottaggio Porto Azzurro, Vogatori Molfetta 1999.

Nella categoria Master maschile in gara LNI Sestri Ponente, Urania, Benci Centro Ovosodo, Porto Azzurro e LNI Molfetta. Nella categoria Master femminile sfida tra Porto Antico Pescara, LNI Ortona e LNI Molfetta.

Società Remiera Gianni Figari tra i Senior, Amatori del Mare tra le Donne, Club Sportivo Urania tra gli Junior, Ovo Sodo tra i Master e LNI Ortona tra le Master. Ecco i vincitori dei titoli italiani 2022 della specialità Gozzo Nazionale a Livorno.

"Più equipaggi del 2022”

"Undici equipaggi in più rispetto al 2022 sono un motivo d'orgoglio per la nostra Federazione e di ritrovato attaccamento nel confronti dell'imbarcazione del Gozzo - afferma il presidente federale Marco Mugnani - Sarà il terzo campionato italiano di un intenso settembre che vede coinvolte numerose società: grazie al Comitato Toscana e a tutto il suo staff per l'impegno organizzativo".