Il Livorno con il Montespaccato per riprendere la corsa, il “Picchi” è l’elemento in più. Le probabili formazioni

I giocatori amaranto (Foto Aprili)

Livorno 4 marzo 2023 – Raggiunta la posizione stabile nei playoff, è tempo per gli amaranto di continuare la difficilissima corsa alle prime posizioni.

Tornare a vincere contro il Montespaccato, domenica 5 marzo allo stadio Armando Picchi (ore 14,30), potrebbe essere il primo passo per mantenere vive le speranze, seppur minime.

A presentare la gara, come di consueto, mister Esposito. “Quando giochiamo fuori casa gli atteggiamenti delle squadre contro di noi sono diversi da quello che solitamente mettono in campo – ha detto – Per questo qualche nostro limite si evidenzia di più, ma noi siamo una squadra che lavora sodo e che si applica”.

Gli amaranto comunque sembrano essersi assestati sul binario giusto anche se, a detta del mister, ancora non si vede l’espressione di gioco da lui intesa: “Abbiamo avuto poco tempo, ancora non c’è tra me e i giocatori una totale integrazione per quanto riguarda la mia richiesta e la loro espressione – ha sottolineato – Ma non per mancanza di volontà, bensì proprio per questioni di tempo e caratteristiche”.

Comunque Esposito ha poi aggiunto come il gruppo sia forte e, soprattutto, abbia una grande attitudine al lavoro: “Nel complesso la squadra è squadra, prima c’erano dispersioni nella fase di gioco – ha aggiunto – Adesso lavoriamo su entrambe le fasi con grande partecipazione attiva, quella difensiva ci riesce meglio. Continuare a lavorare, lavorare e ancora lavorare è quello che faremo”.

Capitolo quote. Recuperato Fancelli che giocherà titolare, l’allenatore si è soffermato sulla formazione analizzando come l’aspetto legato alle quote incida particolarmente sugli undici iniziali: "Avendole in coppia ci porta a fare determinate scelte e cambi, determina ovviamente l’esclusione di qualche over – ha continuato – Mi dispiace che penalizzi per esempio Zanolla, è un ragazzo che lavora benissimo, ineccepibile, ma purtroppo ci sono gli slot dei ragazzi più giovani da rispettare”.

È così che, con tutti i giocatori a disposizione, Esposito dovrebbe affidarsi all’ormai rodato 3-4-1-2 composto da Fabrizio Bagheria in porta, il rientrante Maikol Benassi, Andrea Fancelli ed Elia Giampà in difesa. Sugli esterni non dovrebbero esserci particolari cambi con Filippo Lorenzoni e Jacopo Giuliani che presidieranno le corsie esterne, mentre al centro capitan Andrea Luci sarà affiancato da Simone Greselin. Sulla trequarti, invece, Simone Lo Faso supporterà le due punte Faissal El Bakhtaoui e Stefano Longo. Pronti a subentrare a gara in corso le frecce amaranto Mory Bamba e Matteo Frati per fare la differenza.

Infine un’ultima analisi sull’andamento casalingo e in trasferta. “In casa non commettiamo tanti errori, siamo applicati e soprattutto non perdiamo, cosa fondamentale – ha concluso Esposito – Dobbiamo continuare a mettere l’accento su questa cosa, sapendo che fuori casa gli altri si presentano aggressivi. Bisogna giocare con più convinzione”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

US LIVORNO: Bagheria; Benassi, Fancelli, Giampà; Lorenzoni, Luci, Greselin, Giuliani; Lo Faso; El Bakhtaoui, Longo. All. Esposito.

MONTESPACCATO: Tassi, Bruno, Anello, Lazazzera, Pollace, Cerone, Attili, Maurizi, Laziz, Bosi, Vitelli. A disp.: Di Maio, Bianchi, Maugeri, Fulvi, Nanci, Cali, Mascella, Sayari, Tataranno. All.: Bussone