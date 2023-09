Il Livorno è pronto: ecco gli undici che giocheranno a Poggibonsi nella prima di campionato

Livorno, 8 settembre 2023 – Poche ore ancora all’esordio in campionato dell’Unione Sportiva Livorno 1915. Gli amaranto domenica alle 15 giocheranno a Poggibonsi in quella che è la prima di una lunga serie di partite al cardiopalma.

Tante certezze e qualche dubbio per l’allenatore Giancarlo Favarin che parlerà e presenterà sabato alle 12.15 la gara nella prima conferenza stampa della stagione.

Sicuramente il mister amaranto dovrà fare a meno dello squalificato Sacha Cori e degli infortunati Matteo Fissore e Lorenzo Sabattini mentre sono da monitorare le condizioni di Andrea Fancelli, in ripresa dopo un lungo stop.

Probabile dunque che decida di confermare in toto la formazione uscita vincitrice nel primo turno di Coppa Italia contro il Seravezza.

Il modulo sarà il 4-3-1-2 e vedrà Valerio Biagini in porta con Tommaso Nizzoli e Leonardo Bresciani sugli esterni mentre al centro la coppia formata da Andrea Ronchi e Duccio Brenna. A centrocampo qualche dubbio in più visto anche l’arrivo di Andrea Caponi. Da capire se l’ex Pontedera giocherà dal primo minuto oppure verrà confermato Niccolò Nardi, Leonardo Bartolini e Filippo Bellini, con quest’ultimo che si giocherà le proprie carte in ballottaggio anche con Giuseppe Palma.

Pochi dubbi in attacco. In attesa del rientro a pieno regime di Sacha Cori ci sarà Alessandro Cesarini a supporto di Giulio Giordani e Cristian Mutton.

Ripetiamo, i ballottaggi sono sempre all’orizzonte e non è da escludere che mister Favarin decida di inserire dal primo minuto anche i difensori Savshak e Coriano oppure preferire una quota in attacco come Kosiqi e Menga.

di Filippo Ciapini