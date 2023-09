Baldi e fieri, questo Livorno ha la “ghigna” giusta

Livorno, 18 settembre 2023 – Senza giri di parole, a noi questo Livorno è piaciuto. E’ piaciuto per il carattere, per la temperanza, per lo spirito vero di squadra in cui tutti si sentono responsabili del compito affidato e della maglia che indossano. Baldi e fieri.

Il Grosseto è la squadra da battere, secondo le previsioni. Nei primi 10 minuti ci ha fatto temere che quella di ieri sarebbe stata una triste domenica per noi, con Sabelli che quasi ha freddo ha siglato il vantaggio e con un altro paio di occasioni fallite per poco.

Il Livorno ha problemi conclamati in difesa. Si era visto a Poggibonsi e si è visto al Picchi contro i maremmani. Problemi conclamati, certo, ma provvisori, perché al reparto mancano almeno 3-4 pezzi portanti che presto però rientreranno.

Ciò detto, aggiungiamo che là davanti abbiamo un Sasha Cori che finalmente dalla prossima partita potrà essere schierato, avendo esaurito le giornate di squalifica. Quindi ci sentiamo ottimisti, nel complesso.

Non era facile ristabilire le sorti, benché il Grosseto si fosse poi ritrovato in inferiorità numerica. Quando si è costretti a rincorrere può succedere di essere meno lucidi, poi la squadra amaranto è tutta nuova ed era comprensibile una certa emozione in casa.

Ma alla fine l’esame è stato superato proprio grazie al fatto che questo Livorno è una squadra. Una squadra vera, in cui tutti giocano per tutti e non mollano mai. E’ una squadra che ha il carattere e la “ghigna” del suo allenatore.

Poi c’è un’altra cosa. Nelle prime due giornate di campionato il Livorno ha segnato 5 gol con 5 giocatori diversi: Nardi, Cesarini, Giordani, Mutton e Ronchi. E anche questa è una gran bella cosa, che a queste latitudini non si vedeva da tempo.

Siamo appena agli inizi, non si possono certo trarre conclusioni. Ma l’impatto ci è parso buono. Crediamo che ci sia la sostanza per dare corpo a un insieme compatto e concreto in grado di far bene. .

di Alessandro Antico