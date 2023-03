Il Livorno si butta via contro il Montespaccato: al “Picchi” è soltanto 1-1

Livorno, 5 marzo 2023 – Serviva una vittoria per riprendere la battuta d’arresto di Grosseto e invece continua la «pareggite» dell’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il Montespaccato non va oltre l’1-1.

Una prestazione, quella degli uomini di mister Vincenzo Esposito, che non soddisfa gli spettatori paganti dell’Armando Picchi visto che, a parte l’iniziale vantaggio di Bruzzo, la squadra non ha saputo reagire all’immediato pareggio. Tornano dunque gli spettri del passato.

Tre punti contro l’ultima in classifica erano praticamente un obbligo e invece sono riemersi i limiti in fase di impostazione e di realizzazione che sembravano essere superati. Adesso si complica la corsa al terzo posto. Squadre in campo gli amaranto che si schierano con l’oramai rodato 3-4-1-2 composto da Fabrizio Bagheria in porta, Maikol Benassi, Andrea Fancelli e Elia Giampà in difesa. A centrocampo sugli esterni Filippo Lorenzoni e Lorenzo Pecchia con capitan Andrea Luci affiancato da Simone Greselin in mediana. Sulla trequarti, invece, Michele Bruzzo a supporto della coppia d’attacco formata da Faissal El Bakhtaoui e Giacomo Lucatti. Buona la partenza dei ragazzi di mister Vincenzo Esposito che nei primi dieci minuti cercano di attaccare con intensità la difesa ospite. Montespaccato che però, ripresosi dall’iniziale verve degli amaranto, si riorganizza e trova la prima vera occasione della gara con Corelli che lasciato tutto solo non riesce a raccogliere un interessante traversone.

Nel momento migliore degli avversari è però l’US Livorno a trovare la rete del vantaggio al 25esimo con Michele Bruzzo che conclude benissimo di testa una bella palla di El Bakhtaoui. Per lui terza rete all’Armando Picchi. Gli amaranto provano immediatamente a raddoppiare andando vicini alla rete con Lucatti, Giampà e Bruzzo ma al 38esimo arriva il pareggio del Montespaccato con Anello.

La ripresa comincia con la squadra di mister Vincenzo Esposito ancora in avanti alla ricerca del secondo vantaggio con due colpi di testa di Benassi e Bruzzo. Gli amaranto però, almeno nella prima parte di secondo tempo, sono estremamente confusionari soprattutto in fase di impostazione. Alla mezz’ora di gioco Lorenzoni si vede annullare la rete del 2-1 per fuorigioco, ma c’è comunque poco da prendere nella prestazione dell’US Livorno nella seconda frazione. Poche emozioni, pochi tiri. Dall’altra parte il Montespaccato si chiude dietro la linea della palla provando a sfruttare gli errori del Livorno con i contropiedi. Amaranto che però non mollano e provano un disperato forcing finale alla ricerca del 2-1, ma l’inerzia della gara è già stata decisa e l’Unione Sportiva Livorno 1915 non va oltre il pareggio. Un punto che serve a poco, pochissimo e che complica la lotta al terzo posto.

Ciò che però non soddisfa, oltre al risultato, è la prestazione degli amaranto che, contro l’ultima in classifica, non riescono a trovare la quadra del gioco e a pungere.

IL TABELLINO

US Livorno (3-4-1-2): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni (84' Camara), Greselin (70' G. Neri), Luci, Pecchia (59' Bamba); Bruzzo (77' Lo Faso); El Bakhtaoui; Lucatti (77' Frati). A disposizione: Fogli, Lucarelli, Giuliani, Belli. All. Esposito

Montespaccato (4-3-3): Tassi; Bruno, La Zazzera, Anello, De Marchis; Cerone, Tataranno (67' Attili), Corelli (88' Mascella); Vitelli, Calì, Bosi (82' Maugeri). A disposizione: Di Maio, Pollace, Bianchi, Nanci, Sayari Kais, Pesarin. All. Bussone.

Arbitro: Isoardi di Cuneo.

Marcatori: 25' Bruzzo, 34' Anello.

Note: angoli 5-3, ammonito Luci, Tassi, spettatori 2.545.