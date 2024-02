Il Livorno stende il poker (finalmente): battuto il Ghiviborgo 4-1 al Picchi

Livorno 4 febbraio 2024 – Ritrova il sorriso l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il Ghiviborgo passa per 4-1. Allo stadio Armando Picchi gli amaranto tornano alla vittoria grazie alle reti di Luis Henrique e Camara nel primo tempo e quelle di Giordani e Tenkorang nella ripresa.

Gli ospiti pareggiano i conti con Signorini ma inutilmente. Una prestazione bella, coriacea e che farà sicuramente lavorare con serenità la squadra in ottica della prossima partita, in programma domenica 18 febbraio in casa del Tau Calcio. Formazione a sorpresa per mister Fossati che nel consueto 3-5-2 schiera Niccolò Albieri tra i pali con il braccetto difensivo composto da Lorenzo Schiaroli, Ivan Savshak e Andrei Tanasa, arretrato di posizione. Il centrocampo a cinque composto da Alpha Camara e Felipe Curcio sugli esterni con Andrea Luci, Niccolò Nardi e capitan Andrea Luci. In attacco Giulio Giordani insieme a Luis Henrique.

Partenza sprint degli amaranto che dopo soli quattro minuti passano in vantaggio proprio con il 25enne brasiliano, bravo a colpire di mancino da dentro l’area. L’atteggiamento aggressivo sembra premiare la squadra di Fossati che tenta di imporre il gioco ma, al dodicesimo, il Ghiviborgo pareggia con uno splendido tiro da fuori area di Signorini. La rete galvanizza gli ospiti che alzano il baricentro e sfiorano addirittura un clamoroso uno-due con un tiro-cross di Lepri su cui Albieri smanaccia colpendo il legno.

Le foto Novi

Alla mezz’ora gli amaranto sembravano già in balia degli avversari ma sugli sviluppi di un cross di Nardi dalla corsia mancina Camara si avventa sul secondo palo per firmare la rete del raddoppio al trentaquattresimo. Timida la reazione degli ospiti alla rete subita con il primo tempo che termina con il Livorno in vantaggio. La seconda frazione riparte a tinta amaranto con Giordani che si sblocca e cala il tris con un destro piazzato all’interno dell’area di rigore. Scattata l’ora di gioco gli ospiti sembrano più macchinosi in fase di impostazione con la squadra di mister Fabio Fossati che, con il terzo gol, iniziano a gestire il doppio vantaggio. L’atteggiamento di contropiede dell’US Livorno sembra funzionare e i padroni di casa cercano di sfruttare al meglio le ripartenze. Il Ghiviborgo, nonostante la propensione offensiva, nel secondo tempo cala fisicamente e non riesce a rimanere in gara.

Amaranto invece in controllo completo della gara. A partecipare alla gioia collettiva con un bel punto esclamativo su una prestazione ineccepibile ci pensa Tenkorang che sfrutta un errore di Becchi in fase di costruzione per segnare al settantanovesimo. Gli ultimi minuti sono di assoluta accademia con mister Fabio Fossati che può gioire così per la prima vittoria sulla panchina dell’US Livorno. Una bella vittoria, arrivata con grinta, con gli amaranto che finalmente ritrovano i tre punti e potranno preparare la prossima partita con una spinta mentale non indifferente.

Il tabellino

US Livorno (3-5-2): Albieri; Schiaroli, Tanasa (86' Ronchi), Savshak; Camara, Bellini, Luci (82' Sabattini), Nardi, Curcio (69' Carcani); Giordani (82' Frati), Luis Henrique (76' Tenkorang). A disposizione: Facchetti, Fancelli, Menga, Goffredi. All. Fossati

Ghiviborgo (4-3-3): Becchi; Saidi, Sanzone, Bura (76' Turini), Vecchi (82' Romano); Campani, Signorini (55' Masella), Nottoli; Lepri, Carcani, Orlandi (69' Hrom). A disposizione: Bonifacio, Bindi, Poli, Cristofani, Vitrani. All. Lelli

Arbitro: Dasso di Genova

Reti: 4' Luis Henrique, 11' Signorini, 34' Camara, 50' Giordani, 79' Tenkorang

Note: angoli 7-3, ammoniti Sanzone, Luci, Tanasa e Curcio, recupero 3'+4', spettatori 2.173

di Filuippo Ciapini