Il Livorno tenterà il colpo. Ma l’Arezzo vola

Frati (Foto Novi)

Livorno, 8 marzo 2023 - Giorni di avvicinamento al derby tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Arezzo. Gli amaranto di Esposito dovranno necessariamente ritrovare la vittoria per poter consolidare la posizione ai playoff. Di fronte a loro la prima della classe che, ovviamente, tenterà di strappare i tre punti e la gioia di un vincere un derby.

Una partita spettacolare sotto ogni punto di vista sia in campo che sugli spalti, con le due tifoserie pronte a darsi battaglia a colpi di cori e bandiere.

La squadra di Paolo Indiani, reduce da cinque vittorie consecutive, con molta probabilità schiererà gli undici titolari visti nella vittoria di misura contro il Città di Castello. Nel classico 4-3-3 ci saranno Trombini in porta, con la difesa a quattro composta da Pericolini, Lazzarini, Polvani e Zona. A centrocampo qualche dubbio in mediana per capire chi si giocherà il posto accanto all’inamovibile Settembrini. Contro il Città di Castello hanno giocato Damiani e Foglia ma salgono le candidature di Castiglia e Bianchi. Aperti i ballottaggi anche in attacco con tutto il reparto offensivo che potrebbe partire titolare. In pole sembrerebbero Risaliti, Gucci e Convitto con Pattarello e Bramante che entreranno a gara in corso.

Lato US Livorno, invece, si sta gradualmente svuotando l’infermeria amaranto con Samuele Longo e Michele Russo che da inizio settimana si allenano in gruppo. Molto probabili le chance per il primo citato di partire dal primo minuto. Ancora ai box Francesco Neri, alle prese con infortunio alla caviglia con interessamento del legamento. La sua assenza, soprattutto in fase di creazione, si è fatta sentire, ma per il classe 1996 si dovrà ancora aspettare un po’. Il suo ritorno in campo è fissato per la prima partita dopo la sosta.

Insomma, i giorni passano e cresce l’attesa da derby. I tifosi sono pronti a colorare tutto lo stadio per quella che, forse, è la partita più sentita di tutta la stagione.