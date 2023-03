Il migliore è Bruzzo, ma tutta la squadra si è espressa al di sotto delle aspettative

L'esultanza amaranto (Foto Novi)

Livorno, 5 marzo 2023 – Livorno-Montespaccato 1-1, ecco le pagelle amaranto.

Bagheria 6: Non può niente sulla rete del pareggio, si fa trovare pronto nei pochissimi tiri della squadra ospite.

Benassi 6: Lo stop di un mese non ha inciso sulla condizione fisica, regge benissimo l’impatto con la gara e sfiora il gol.

Fancelli 6: Non era al meglio, ma si difende bene.

Giampà 6: Mette il fisico con gli attaccanti avversari che difficilmente riescono a trovare un varco dalla sua parte.

Lorenzoni 5: Brutta involuzione del terzino destro che non riesce a riscattare la prova contro il Grosseto. Deve alzare l’asticella qualitativa. (Dall’84 Camara sv).

Luci 5.5: Oggi il capitano non convince, sbaglia tanto in fase di regia.

Greselin 5.5: Torna in campo dopo un lungo infortunio, si schiera in mezzo al campo e fornisce qualche spunto interessante, ma poca roba. (Dal 70’ G.Neri 6: Si inserisce in mediana accanto a Luci, mezz’ora più che sufficiente).

Pecchia 5.5: Non sbaglia e non esalta, un paio di galoppate e nulla più. (Dal 59’ Bamba 6: Quella corsia oggi non ha i solchi come ci aspettavamo).

Bruzzo 6.5: Terzo gol stagionale, si fa trovare pronto a concludere a rete. Nel silenzio più totale ci mette sempre lo zampino. È tra i più propositivi. (Dal 77’ Lo Faso 6: Entra e prova a dare una mano ai compagni).

El Bakhtaoui 5.5: Perfetto l’assist per il vantaggio amaranto, sparisce completamente dai radar nel secondo tempo.

Lucatti 5: Tanto lavoro sporco, ma non incide in fase di realizzazione. I palloni che arrivano sono pochi è vero, ma lui non tira mai in porta. (Dal 77’ Frati 6: Entra in maniera brillante, ma la squadra oggi gira poco).