Il sogno della Pielle Livorno s’interrompe: Gemini Mestre vince gara 4 al PalaMacchia (71-80) e passa / Video e foto

Livorno, 22 maggio 2023 – Pielle Livorno Unicusano-Gemini Mestre, è gara 4 al PalaMacchia. I biancoblù di Cardani nono riescono a bissare l’impresa della scorsa settimana e cedono il passo (71-80) davanti a tremila tifosi che hanno comunque tributato loro applausi a scena aperta. Grande cuore, grande lotta, ma non è bastato. Il cammino della Pielle si ferma qui.

Per l’ennesima volta, se non ancor di più, l’atmosfera al PalaMacchia è semplicemente magica. Più di 3000 anime pielline presenti stasera al palazzetto, vero e proprio effetto traino quindi nelle vendite dei tagliandi grazie alla vittoria in gara-tre di 48 ore fa. I biancoblù cercheranno al meglio delle loro possibilità di allungare ulteriormente il parziale della serie, con l’intento di andare sul 2-2 stasera per giocarsi l’eventuale gara-cinque al Taliercio di Venezia.

Starting Five PL: Rubbini Almansi Lo Biondo Campori Lenti. ME: Mazzucchelli Conti Caversazio Sebastianelli Rossi.

Primo quarto (19-19)

Primi punti della partita per la Pielle, con Campori da due smarcandosi benissimo dall’area, servito da Almansi (2-0). Mazzucchelli dall’angolo indisturbato mette la sua prima tripla della gara (2-3). Almansi, in fiducia, ricomincia a martellare triple come nel primo quarto di gara-tre (5-3). Ancora tre punti per la PL con la tripla di Lo Biondo su assist di Campori (8-3). Sebastianelli reagisce per Mestre con un bel fade away (8-5). Rubbini si unisce alla festa per la PL dalla lunga distanza, tripla del +6 (11-5). Mazzucchelli si carica sulle spalle Mestre dopo qualche minuto in affanno e mette la tripla del -3 (11-8). Bocconcelli segna da due per Gemini, svantaggio ridotto a una sola lunghezza di distanza (11-10). Time-out chiamato da coach Cardani a 3.27” dalla fine del primo tempino, dopo il canestro messo a segno dalla compagine veneta allenata da Ciocca, dopo il canestro del 13-12 realizzato da Di Meco, lasciato solo dalla difesa della PL di segnare dal pitturato. Uscite dal time-out e prime rotazioni per entrambe le squadre. Bellissimo il lavoro di piede perno per Diouf che si smarca da Di Meco e con una giravolta appoggia al tabellone i punti numero 14 e 15 (15-12). Conti entra in partita per la Gemini con la prima tripla a referto. 15 pari. Diouf replica subito mettendone altri due, e Conti replica a sua volta dalla lunga distanza, portando i suoi avanti per la prima volta dall’inizio della partita (17-18). Campori rimette davanti la sua PL con un canestro in area in separazione (19-18). Squadre sul 19 pari al termine dei primi 10 minuti, dopo il libero segnato da Lo Biondo.

Secondo Quarto (35-39)

Retine intonse per due minuti abbondanti da inizio secondo quarto, a causa di attacchi da ambo le parti non andati a segno, con tanti falli in area, segno di una tensione crescente per i due quintetti in campo data l’importanza e la delicatezza della partita. la retina torna a muoversi per Mestre dal mid range e poi per la PL con la tripla di Campori (22-21). Di Meco riporta in avanti la Gemini con il canestro del 22-23. Partita sin qui tirata, negli attacchi e nel punteggio. Lenti mette a segno i due liberi guadagnato dopo aver sgomitato in area di Mestre con Di Meco, mancando di fatto l'appoggio al tabellone (24-23). Bellissima azione di Mestre, dopo un giro palla velocissimo di tutto il quintetto in campo che culmina con la tripla dall’angolo di Bocconcelli smarcatosi per tempo (24-26). Caversazio prima e Sebastianelli poi piazzano il primo break 7-0 per Gemini, che costringe Cardani a un time-out forzato sul 24-30 per evitare di far scappare in termini di punteggio la squadra di Ciocca. 5.15” sul cronometro. Mestre allunga uscita dal time-out con Pellicano in transizione dopo il recupero palla intercettando a metà campo una linea di passaggio di Almansi per Campori. Run allungato sul 9-0 (24-32). Pielle in questa fase del match sta faticando ad arrivare bene e lucida a canestro. Run spezzato dalla tripla (liberatoria) di D’Ercole dall’angolo in ricezione su assist di Rubbini (27-32). Sebastianelli però non ci pensa due volte a correre in area PL e appoggiare al vetro due punti dopo una penetrazione efficace (27-34). Bocconcelli trova vita facile e spazi aperti in area lasciati dalla difesa livornese. Mestre sul +9 (27-36). Paoli alimenta le speranze di rimonta della PL con la due triple consecutive che valgono il -3 (33-36). Campori con i suoi due punti in allungo al ferro confeziona un run di 8-0 per la PL che di fatto la rimette in carreggiata, al termine di un secondo quarto complesso per gli uomini di Cardani. Ciocca chiama prontamente il time-out per spezzare l’inerzia dell’azione dell’Unicusano. Squadre sul 35-36 con 43” sul cronometro. Uscita perfetta dal time-out per Mestre che piazza la tripla del +4 con Pellicano, assistito da Caversazio. Squadre negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 35-39 Mestre.

Foto Novi

Terzo Quarto (58-57)

Mazzucchelli continua a emergere tra le fila di Mestre, subito in avvio canestro in penetrazione e libero supplementare per fallo subito, ma non messo a segno (35-41). Lo Biondo in transizione accorcia le distanze, PL sul -4 (37-41). Conti riporta i suoi sul +6, padroneggiando in area, per poi subire l’attacco di Lenti nel ribaltamento di fronte (39-45). Diversi minuti concitati di gioco, che però non portano punti nelle cascine né di PL nè di Mestre se non dalla lunetta. Lenti a 6’ dal termine fa sentire i muscoli in area e segna il canestro del -1 (44-45). Mestre rimette il muso davanti con Di Meco dopo essersi girato a canestro dal post-basso e poi con la tripla di Pellicano. Break 6-0 di Mestre, punteggio sul 44-50. Run dei veneti spezzato dall’alta intensità messa sul parquet dal quintetto piellino, culminata con il canestro da 3 di Lo Biondo, autore di una (importantissima) tripla con libero supplementare (poi mancato) dopo il fallo (sanzionato con l’antisportivo dagli arbitri) commesso da Mazzucchelli. Pielle di nuovo sul -2 (48-50), con 4.25” da giocare. Campori prima e Lo Biondo (ancora) fanno esplodere il PalaMacchia con la tripla dall’angolo del primo e in transizione del secondo che valgono il sorpasso della PL (54-50), e contro run PL 9-0. Time-out quasi obbligato chiamato da Ciocca, per Mestre, con 3.51” da giocare. Mestre, prontamente, reagisce da squadra granitica quale è, e piazza una tripla di fondamentale importanza, del +1, sul 54-55), dopo il canestro in area di Conti che lo ha preceduto. Rubbini penetra e segna il canestro del 56-57. La partita diventa adesso infuocata, con attacchi rapidissimi da parte di entrambe le squadre, fino al canestrone in ricezione dal palleggio di D’Ercole del nuovo controsorpasso (58-57) a 30” dalla fine del terzo quarto. Fine terzo quarto 58-57 Pielle.

Ultimo quarto (71-80 finale)

Primo canestro dell’intero quarto quarto segnato (da Mestre) soltanto con 7.45” sul cronometro, giusto per far capire la tensione dei rispettivi attacchi. La palla diventa un macigno in queste situazioni. Mestre avanti di una lunghezza, 58-59. Ci pensa D’Ercole però a riportare, da giocatore navigato, avanti la PL, con la tripla del 61-59. Pari 61 con il canestro di Bocconcelli in arretramento dal pitturato, e +2 Mestre con il canestro di Rossi (61-63). Conti forza la tripla del +5, dopo un run di 7-0 che potrebbe aver sfiancato la Pielle. Cardani chiama il time-out con 4.47” ancora da giocare. Sorti della PL in questi playoff appesi a un filo. Conti allunga lo svantaggio usciti dal time-out, parziale che si porta sul 9-0, dopo l’ennesimo canestro della sua partita (61-68). Conti probabilmente spegne definitivamente il sogno rimonta della PL e piazza una tripla devastante del +10 (61-71), con 3.25” da giocare. Almansi prova a caricarsi sulle spalle i suoi con la tripla del -7 (64-71) uscito dalla panchina. Rubbini in penetrazione segna i punti 65, 66 dopo una penetrazione efficace, ma manca il libero guadagnato del poissibile -6. Caversazio riporta i suoi sul+10 a 1’ dalla fine. La PL alza bandiera bianca dopo il canestro di Conti dopo il rimbalzo vinto in area. Cardani ordina il time-out sul 66-78. D’Ercole appoggia al tabellone solo per le statistiche, PL sotto di 10 a 49” dalla fine. Rubbini penetra di nuovo con fallo e con il libero trasformato accorcia lo svantaggio, ora ridotto a 7 lunghezze (71-78). Punteggio finale 71-80. Mestre avanza in finale playoff contro Orzinuovi, mentre la stagione della Pielle termina qua, tra gli applausi scroscianti dei tremila del PalaMacchia.

Francesco Ingardia

Il tabellino

Unicusano Pielle Livorno - Gemini Mestre 71-80 (19-19, 16-20, 23-18, 13-23)

Unicusano Pielle Livorno: Michele Rubbini 13 (3/5, 1/4), Andrea Lo biondo 13 (1/3, 3/7), Luca Campori 12 (3/4, 2/8), Lorenzo D'ercole 10 (2/3, 2/6), Gian paolo Almansi 9 (0/1, 3/10), Filippo Paoli 6 (0/0, 2/4), Giovanni Lenti 4 (1/4, 0/0), Baye modou Diouf 4 (2/3, 0/0), Zdravko Okiljevic 0 (0/0, 0/0), Filippo Di sacco 0 (0/0, 0/0), Francesco Dadomo 0 (0/0, 0/0), Filippo Cristofani 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Giovanni Lenti 11) - Assist: 16 (Luca Campori 8).

Gemini Mestre: Alberto Conti 25 (4/8, 4/9), Pietro Bocconcelli 12 (6/6, 0/2), Edoardo Caversazio 8 (1/1, 2/6), Andrea Mazzucchelli 8 (1/1, 2/3), Nicolo' Pellicano 8 (1/3, 2/3), Fabio Sebastianelli 7 (2/6, 1/2), Tommaso Rossi 6 (2/6, 0/2), Manuel Di meco 6 (3/6, 0/0), Matias Bortolin 0 (0/0, 0/0), Pietro Sequani 0 (0/0, 0/0), Elia Zinato 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Tommaso Rossi 8) - Assist: 17 (Edoardo Caversazio 8).