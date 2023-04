Il Trestina sciupa la festa di Luci e del Livorno: al “Picchi” finisce 1-1

Livorno, 16 aprile 2023 – Il Livorno pareggia con il Trestina (1-1) al “Picchi” nel giorno in cui il capitano Andrea Luci festeggia le 369 partite con la maglia amaranto, eguagliando il record che fu di Mauro Lessi.

In attesa del closing con Joel Esciua (clicca qui e rivedi il nostro speciale) previsto per il 5 maggio, gli amaranto sciupano una buona occasione in chiave playoff.

Giuliani di testa porta in vantaggio il Livorno al 42’ su cross di Greselin. Al 63’ Longo si fa parare il rigore guadagnato per essere stato atterrato in area. Al 69’ pareggia il Trestina con con Ferri Marini.

Le formazioni iniziali

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Lorenzoni, Luci, Greselin, Giuliani; Bruzzo, Lo Faso; Longo. A disp.: Fogli, Bamba, Lucarelli, El Bakhtaoui, Belli, Pecchia, Camara, Russo, Lucatti. All.: Collacchioni.

Trestina (3-4-1-2): Casillo; Della Spoletina, Cenerini, Grea; Lorenzini, Brevi, Ceccuzzi, Bologna; Di Nolfo; Belli, Ferri Marini. A disp.: Montanari, Montani, Sensi, Convito, Di Cato, Laurenzi, Barbarossa, Montanari, Bazzoffia. All.: Farsi.

Arbitro: Bonci di Pesaro.