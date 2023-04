Illusione Bamba, la sua doppietta non basta: Livorno-Pianese finisce 2-2

Livorno 2 aprile 2023 – Un pari che sta stretto, ma corretto, quello visto allo stadio Armando Picchi tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Pianese.

La squadra di Collacchioni trova il doppio vantaggio nel primo tempo grazie a una doppietta di Bamba, ma nel secondo tempo si fa raggiungere in poco meno di un quarto d’ora con Rinaldini e Morelli.

US Livorno brava nella prima frazione a tener testa ai numerosi assalti ospiti anche se da rivedere assolutamente è il calo mentale visto nei secondi quarantacinque minuti.

Amaranto che si schierano con un 3-4-2-1 composto da Fabrizio Bagheria in porta, Maikol Benassi, Michele Russo e Jacopo Giuliani in difesa. Sugli esterni Filippo Lorenzoni e Almamy Camara con al centro capitan Andrea Luci e Simone Greselin. Sulla trequarti Simone Lo Faso e Mory Bamba a supporto di Faissal El Bakhtaoui.

Il primo tempo

L’avvio di gara è decisamente a tinte bianconere con Ledonne e Marino che impegnano subito Bagheria. Al primo spunto però gli amaranto passano in vantaggio con Bamba, servito alla perfezione da Lo Faso. Il vantaggio dell’US Livorno scuote la gara con la formazione di mister Collacchioni prende coraggio e gli ospiti che, dopo una fase di riassestamento, alzano nuovamente la pressione. Alla mezz’ora, dopo un’altra bell’azione di Lo Faso, la Pianese trova il pareggio con Kouko ma il direttore di gara, dopo aver inizialmente assegnato la rete, la annulla per fuorigioco.

Gli intensi attacchi dei bianconeri però vengono vanificati al 39esimo quando Bamba approfitta di una clamorosa disattenzione della difesa avversaria per siglare il raddoppio amaranto e la sua doppietta personale. Primo tempo che si conclude nel nervosismo generale con il direttore di gara che in pochissimi minuti ammonisce tre giocatori, due per la Pianese e uno per il Livorno. Amaranto bravi, nella prima parte di gara, a sfruttare le occasioni concesse dagli avversari e contenere i numerosi attacchi ospiti.

Ripresa horror

L’inizio del secondo tempo è horror per gli amaranto. Dopo neanche cinque minuti dal via alla seconda frazione la Pianese accorcia le distanze con un colpo di testa di Rinaldini. Gli ospiti prendono coraggio e dopo un’ora di gioco trovano il pareggio da palla inattiva con un altro colpo di testa, questa volta da parte di Morelli. US Livorno che nel secondo tempo è stato incapace di reagire alle azioni offensive degli ospiti che, praticamente per tutta la gara, hanno impensierito non poco la difesa amaranto che in entrambe le occasioni non si è fatta trovare pronta. Il finale di gara ha visto entrambe le squadre lunghissime alla ricerca del vantaggio. Da una parte il neo entrato Lucatti ci prova in girata, dall’altra la Pianese prova a spingere sulle corsie d’attacco e con un tirocross di Modic. Dai quattro minuti di recupero nascono i primi due corner in favore dell’US Livorno che però si trasformano in un nulla di fatto. La partita finisce così in parità. Un 2-2 che, per come si era messo l’andamento della gara, non fa felici gli amaranto anche se, a onor di cronaca, la Pianese ha comunque meritato le altre due reti. Un punto quindi tutto sommato giusto che deve dar fiducia alla squadra di mister Lorenzo Collacchioni che dovrà pensare subito alla prossima partita. IL TABELLINO US Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Benassi, Russo, Giuliani; Camara, Luci, Greselin (73' Lucarelli), Lorenzoni (73' Belli); Bamba (54' Pecchia), Lo Faso; El Bakhtaoui (78' Lucatti). A disposizione: Fogli, Longo, Zanolla, Megbli, Morana. All. Collacchioni Pianese (3-4-1-2): Ricco; Gagliardi, Lopez Petruzzi (46' Pinto), Morelli; Kondaj (46' Lepri), Simeoni (46' Modic), Marino, Grifoni; Ledonne (46' Menga); Kouko, Rinaldini (86' Mugelli). A disposizione: Balli, Barbetta, Irace, Pandimiglio. All. Brenci Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta Marcatori: 9' Bamba, 39' Bamba Note: angoli 2-5, ammoniti Ledonne, Lopez Petruzzi, El Bakhtaoui, recupero 4' e 4’, spettatori 2.652.

Filippo Ciapini