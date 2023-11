Inarrestabile Pielle: vittoria in volata sul campo di Legnano: 74-77

Livorno, 13 novembre 2023 - Vittoria per i non deboli di cuore quella della Caffè Toscano Pielle Livorno, sul campo di Legnano. Al PalaBorsani, i ragazzi di Cardani si impongono 74-77 al termine di una partita con un finale al cardiopalma, tirata fino all’ultimo, conclusa nei tempi regolamentari solo perchè Nick Raivio (play dei padroni di casa e mvp della partita con 28 a referto) fallisce una tripla dall’angolo impossibile.

Il successo della PL nel monday night di questa nona giornata consente a Rubbini e compagni di rimanere saldamente al comando del proprio girone, ancora in coabitazione con Herons Montecatini, a quota 14 punti.

Partita che ha rischiato di rimanere indigesta alle triglie, contro un avversario che storicamente ha fatto sempre soffrire i biancoblù, insieme alla Paffoni Omegna, prossima avversaria della Caffè Toscano domenica a Livorno.

La Pielle era reduce da 4 vittorie consecutive e l’intenzione era quella di presentarsi al PalaBorsani con la voglia di non interrompere qui la striscia positiva di risultati. E così è stato. Quanto a Legnano, finora non ha giocato la sua migliore pallacanestro, considerando i valori e il potenziale di un roster con tanta qualità ma, va detto, con qualche anno di troppo (forse) all’anagrafe. L’assenza prolungata di un giocatore come Raivio, assolutamente fuori categoria in questa B1 anche a 38 anni, ha pesato e non poco nelle dinamiche di rotazione del roster a disposizione di coach Piazza. Le sconfitte fin qui subite dai lombardi sono maturate negli ultimi minuti di partita, segno che i tanti giocatori over 35 (Marino, Casini, Planezio) faticano in questo primo scorcio di regular season a stare al passo con le sgambate dei tanti 20enni del campionato. Prossimo impegno in casa, domenica 19 novembre ore 18 contro Fulgor Omegna al PalaMacchia. Ma intanto, il film della partita

STARTING FIVE

LE: Raivio, Marino, Planezio, Gobbato, Sacchettini (all. Piazza)

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani (all. Cardani)

1QT (18-21) Solito quintetto base per la Pielle. Primi due punti della partita a segno per la Caffè Toscano con Pagani che appoggia al ferro (0-2). Tripla a segno di Lo Biondo per il 0-5 iniziale dopo 2’ di gioco. Alza la parabola Nick Raivio che con un jump shot dalla media dà ossigeno ai suoi (2-5). Fade away meraviglioso di Raivio che si porta sul -1 (4-5). Sacchettini prende il piazzato e sigla il primo vantaggio del match per Legnano, ora sul 6-5 e 6-0 di contro parziale. Tanto spazio per la tripla di Chiarini, che dall’angolo ribalta il punteggio (6-8). Sacchettini fa valere i suoi centimetri e allunga facile al ferro la palla del 8-8. Attacco mancato PL, ribaltamento di fronte Legnano che con Planezio segna la tripla che muove solo la retina (11-8), quando siamo arrivati a metà frazione. Velocissima la Pielle in transizione, con Lo Biondo a segno su assist di Chiarini (11-10). Altri due punti per Raivio (13-10), letteralmente indiavolato in questo primo quarto di gioco, già con 6 a referto. 2/2 di Diouf dai liberi (13-12). Sempre Diouf illude la marcatura da spalle a canestro e appoggia al ferro la palla del controsorpasso PL (13-14). Doppio scarico ben eseguito da parte di Ferraro e Chiarini per la nuova tripla a segno della Pielle con Lo Biondo (13-17). Timeout chiamato da coach Piazza per sistemare la sua difesa, con 2’30” ancora da giocare. Trova la via del canestro Legnano uscita dal time out, per il canestro del 15-17, a cui risponde prontamente Laganà (15-19). Raivio sfrutta il blocco, penetra e scarica fuori per Casini, a segno con la tripla del 18-19. Ottimo l’impatto in attacco di Diouf che segna il sesto punto della sua partita (18-21). Punteggio dopo 10’ 18-21, Pielle avanti di un possesso pieno.

2QT (39-46) Prende la tripla e la manda a segno Laganà ben assistito da Diouf, a inizio secondo quarto che sfrutta qualche errore di troppo di Legnano in attacco (18-24). Massimo vantaggio di serata per la PL, ora avanti di 6 lunghezze. Tutto troppo facile l’alto basso della Pielle, che mette altri due punti a segno con Pagani, ancora su assist di uno scatenato Momo Diouf (18-26). Arresto e tiro in un fazzoletto di Raivio, che mette la tripla di ossigeno puro per i Knights (21-26). Diouf riceve dal pitturato e converte in rete tutto quello che gli passa tra le mani (23-28). Marcos Casini punisce la palla persa in attacco dai biancoblù e non fallisce l’appoggio facile al ferro (27-28). Tornano sotto i padroni di casa al PalaBorsani dopo 14’ di gioco. Fino in fondo Raivio, che resiste al contatto e arriva al ferro dopo la penetrazione vincente. Pari 29 a metà frazione. Tommaso Marino si mette in ritmo e piazza la tripla dal palleggio del -1 (32-33). Sin qui, Pielle che prova a scappare e Legnano che risponde colpo su colpo, in un match più che equilibrato. Pagani riesce a divincolarsi e mostra i muscoli andando al ferro dopo il fallo in attacco di Legnano (32-37). Secondo time out di serata chiamato da coach Piazza. Fallo di Pagani, Gobbato trasforma dalla lunetta uno dei due liberi a lui assegnati (33-37). Tiro dal mezz’angolo di Diouf in stato di grazia questa sera, già in doppia cifra (34-39). Giocata da tre punti per Pagani, due dal campo più uno dalla lunetta, che vale il 36-42 al 19’. Altra tripla altro giro di Raivio, che si fa perdonare lo 0/2 dalla lunetta di qualche istante prima (39-42). Schiacciata devastante di Pagani che taglia a fette la difesa di Legnano, anche lui in doppia cifra (39-44) a 16” dall’intervallo lungo. Lo stesso centro segna sulla sirena il canestro del +7 (39-46). Punteggio dopo 20’ 39-46 Pielle.

3QT (62-65) Segna a inizio terzo quarto Planezio per Legnano dalla media distanza (41-46). Extra possesso vincente per la Pielle, che va a segno con Ferraro dopo aver stampato la tripla contestata del 43-49. Gobbato si libera della marcatura e porta i suoi a -4 (45-49). Raivio perfeziona il quarto punto consecutivo con un jump shot di pregevole fattura. Non molla Legnano, anzi, adesso sul -2 (47-49). Time out forzato chiamato da Cardani. Canestro difficilissimo realizzato da Ferraro, che si costruisce lo spazio per la tripla dall’angolo, di pura personalità, usciti dal time out (47-51). Mano sinistra, quella debole, e Pagani ancora a segno, dopo la splendida giocata difensiva (49-53). Raivio non ci sta e si carica i suoi sulle spalle e piazza la tripla dell’ennesimo -1 (52-53). Campori dimenticato al centro dell’area, brava la Pielle a sfruttare la disattenzione difensiva di Legnano, punita col canestro del 52-55, superata la metà di frazione. Penetra alla grandissima Rubbini che vince la doppia marcatura e appoggia al vetro due punti preziosissimi (52-57). Legnano ancora punita in turn over, con Ferraro stavolta che segna (52-59). Tripla da veterano di Tommaso Marino, in un momento delicato della partita per i suoi compagni (55-59). Sacchettini tira sopra la testa di Diouf e riporta Legnano sul -2 (57-59). Lo Biondo risponde subito e piazza la tripla vincente (57-62). Urlo di rabbia del capitano di Legnano Casini che mette al secondo tentativo consecutio la tripla del 60-62. Non poteva non replicare l’altro capitano della partita, Campori che mette la tripla dal palleggio del 60-65. Ancora un canestro sulla sirena, stavolta di Legnano, con il solito Raivio. Punteggio dopo 30’ 62-65. Pielle avanti di un possesso pieno.

4QT (74-77) Puro agonismo l’inizio di quarto quarto, con tanti attacchi da entrambi i lati non andati a segno. Difficilissimo il tiro preso da Campori che con un fade away si lascia cadere all’indietro (62-67). Al capitano Pielle risponde (come al solito) Raivio dalla media distanza (64-67). Legnano a un possesso di svantaggio. Planezio fa saltare Diouf, prende il jumper e segna il canestro del 66-68. Strappa la palla dalle mani di Raivio, Pagani e padroneggia sotto le plance (66-69). Ancora Raivio regala il vantaggio Legnano con la tripla del 72-70. Non può che chiamare il time out Cardani. Uscita nervosa dal time out per la Pielle che non concretizza le occasioni in attacco e spende falli a raffica per evitare che Legnano vada a segno. Due liberi per Marino dopo l’ingenuo fallo subito da Laganà (74-70). Time out chiamato da Piazza, con 3’32” da giocare. Stupenda penetrazione di Chiarini, dopo svariati minuti della sua Pielle in bambola, con poco più di un minuto sul cronometro (74-72). 1/2 dell’argentino dalla lunetta. Finale in volata di partita, con 1’04”, time out chiamato da Piazza, sul 74-73 Legnano. Brutto attacco di Legnano uscito dal time out, punito da un glaciale Rubbini, che dalla lunetta va 2/2. Controsorpasso Pielle a 27” dalla fine (74-75). Campori ruba palla dalla tre quarti e subisce un fallo totalmente ingenuo della difesa di Legnano. Dalla lunetta, il capitano nel momento decisivo della partita non fallisce i due tiri liberi a disposizione (74-77). Un possesso di vantaggio PL a 10” dal termine. Raivio fallisce una tripla impossibile che vale la quinta vittoria consecutiva dei ragazzi di Cardani. Dopo 40’, Pielle batte Legnano al PalaBorsani 74-77.

IL TABELLINO

SAE Scientifica Legnano - Caffè Toscano Pielle Livorno 74-77

(18-21, 21-25, 23-19, 12-12)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 28 (8/13, 4/7), Juan marcos Casini 12 (3/5, 2/5), Michael Sacchettini 10 (4/12, 0/0), Tommaso Marino 10 (1/2, 2/6), Marco Planezio 5 (1/2, 1/4), Enrico maria Gobbato4 (1/2, 0/2), Alberto Fragonara 3 (0/1, 1/3), Andrea Sipala 2 (1/1, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/1), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Dagri 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 6 / 12 - Rimbalzi: 24 7 + 17 (Nik Raivio, Michael Sacchettini 7) - Assist: 13 (Nik Raivio 4)

Caffè Toscano Pielle Livorno: Giordano Pagani 18 (7/11, 0/0), Andrea Lo biondo 13 (2/3, 3/5), Baye Modou Diouf 12 (5/7, 0/0), Luca Campori 9 (2/3, 1/3), Massimiliano Ferraro 8 (2/6, 1/2), Mateo Chiarini8 (1/4, 1/1), Matteo Laganà 5 (1/1, 1/3), Michele Rubbini 4 (1/3, 0/1), Giorgio Manna 0 (0/0, 0/0), Federico Gamba 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 36 6 + 30 (Giordano Pagani 8) - Assist: 19 (Luca Campori 6)