La Libertas divora anche Omegna (71-59) e impugna più stretto il segno del comando

Livorno, 30 aprile 2023 – La Libertas si sbarazza anche della Fulgor Omegna (71-59) in un PalaMacchia in delirio.

La marcia inarrestabile degli amaranto dunque continua, con il consolidamento del primo posto in classifica nel girone A della Serie B: 48 punti quando manca una sola giornata da giocare prima della fine della regular season.

La partenza dei ragazzi di Andreazza non è stata fulminante, con Omegna che fin dall'inizio ha mostrato di essere in partita. Ma la resistenza ospite si è andata via via sfaldando già negli ultimi due minuti del primo quarto, quando Bargnesi e compagni hanno innestato la marcia che ha consentito alla Libertas di stabilire la distanza di sicurezza (21-14 la chiusura della prima frazione).

Il resto dell'incontro ha offerto lo stesso andamento: Livorno sempre avanti, Omegna costretta a rincorrere senza mai riuscire a ridurre sensibilmente il divario. Bene Lucarelli, Ricci, Saccaggi con le loro bombe, bene nel complesso tutta la squadra che ha controllato il vantaggio contro un avversario di qualità.

A 5' dalla fine il distacco di 66-52 ha consentito agli amaranto di concedersi un po' di accademia.

L'associazione Moby 140 ha consegnato un premio a Francesco Fratto quale migliore in campo in occasione del derby giocato e vinto contro la Pielle il 5 aprile scorso.