La Libertas è tornata: Gema piegata 74-80 e PalaTerme sbancato

Livorno, 1 novembre 2023 - La Libertas è tornata e vince la seconda partita di seguito, dopo i 3 ko che avevano aperto di fatto la crisi in casa amaranto, e lo fa battendo in trasferta Gema Montecatini 74-80. La trasferta al PalaTerme, tuttavia, presentava un altissimo coefficiente di difficoltà, complice anche il profondo rinnovamento che il roster di Gema ha subito nel corso della sessione estiva di mercato. Giocatori come Corgnati e Savoldelli sono dei buonissimi trattatori di palla; Di Pizzo e Passoni lunghi che aggiungono tonnellaggio e centimetri sotto canestro. Più tutti dei padroni di casa, i riflettori erano puntati su Mazzantini giocatore top scorer dei rossoblù e punto due riferimento della manovra offensiva di coach Del Re (livornese, tifoso LL tra l’altro). Gli amaranto, dal canto loro erano reduci dalla bella vittoria al PalaMacchia maturata contro Rieti, e hanno trascorso l’avvicinamento al turno infrasettimanale in ritiro a Porretta Terme, voluto da società e coaching staff per mantenere alta la soglia della concentrazione. Morale alto adesso dei ragazzi di Andreazza grazie a una vittoria che indubbiamente rilancia le ambizioni degli amaranto.

1QT(21-21)

Parte forte la Libertas che pronti via si porta sul 2-8 grazie alle due bombe di Fratto e Allinei. Replica Gema sempre dalla lunga con Mazzantini (5-8). Amaranto però fanno vedere di essere ispirati dal perimetro, con Williams che si unisce alla festa da 3 punti (7-14). Al 7’ quinta tripla di fila messa a segno dagli uomini di Andreazza con Lucarelli, con la LL sul +11 (10-21). I termali però tornano sotto trascinati da Passoni imponendo un parziale di 11-0. Tutto da rifare quindi: amnesia Libertas che in soli 3’ si fà rimontare, vanificando l’ottimo avvio di partita. Primo tempino che si chiude in perfetta parità, sul 21-21.

2QT (35-40)

Si combatte punto a punto nel secondo quarto, segno di una partita altamente equilibrata per forze e valori in campo. Al 16’ è ancora parità, sul 30-30, con la Libertas nuovamente costretta a fare i conti con la difesa a zona implementata da Gema, per cercare di sparigliare le carte e limitare la produzione offensiva degli amaranto. Torna a mettere il musetto avanti per i ragazzi di Andreazza al 18’ grazie all’importantissima tripla messa a segno da Lucarelli, uno degli uomini più importanti del roster (32-35). Mazzantini replica al fuoco incrociato degli ospiti e segna il canestro del 35-37. Ma è di nuovo Lucarelli a portare avanti di cinque lunghezze la sua squadra, con la terza tripla di serata che di fatto chiude la seconda frazione di gioco e manda le due squadre all’intervallo lungo sul 35-40, con la LL avanti di 5.

3QT (47-55)

Non demordono i termali, tutt’altro. Nel terzo periodo gema torna sotto grazie alle triple del livornese Mazzantini (40-42 al 22’), che tiene Montecatini a ridosso degli amaranto. La Libertas non è da meno e si porta sul +7 grazie ad un canestro di pregevole fattura di Lucarelli al 25' (42-49). Mette davvero la freccia la squadra di coach Andreazza a metà frazione quando sfrutta al meglio un contropiede che vale il +10 su Gema, grazie anche ai tiri liberi realizzati (42-52). Un pò tramortita dalla fiammata amaranto, gema prova a rimanere attaccata alla partita in tutti i modi, più che intenzionata a non sfigurare di fronte al pubblico presente al PalaTerme. terzo quarto che si chiude sul 47-55, con la Libertas avanti di 8 (fondamentali) lunghezze, vitali da mantenere per evitare un finale di partita in volata.

4QT (74-80)

Si riparte nel quarto quarto dal bellissimo canestro di Tozzi da 8 metri che vale il massimo vantaggio LL (51-64), che forza il time out chiamato da Del Re al 32’. Un minuto dopo replica il play Savoldelli con una conclusione clamorosa da 9 metri al 33’ del 54-64. Finale al cardiopalma fino al pari 68 al 37’ di Mazzantini, a segno dopo il pallone perso da Fantoni. Parità dunque al PalaTerme. Ammazza partita al 40' il canestro di Allinei della LL. Bomba del 19enne che di fatto chiude la partita. Punteggio finale 74-80.