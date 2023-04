La Libertas supera anche gli scogli di Piombino: vittoria ai supplementari 90-93

Piombino (Livorno), 16 aprile 2023 - Un derby ha sempre una storia a se', si dice. E in effetti così è stato anche a Piombino, dove sul Golfo la Libertas ha rischiato di infrangersi dopo una partita tiratissima e per la quale si sono resi necessari i supplementari. E’ finita 90-93 per gli amaranto, che hanno dovuto sudare più del previsto. Ma era nei conti, diciamocelo.

Con più di duecento tifosi al seguito, gli uomini di Andreazza hanno superato a fatica le forche caudine di una Solbat che dapprima ha un po' esitato a prendere confidenza con il proprio potenziale, poi però lo ha sfoderato alla grande facendo ricordare a tutti di essere una signora squadra. E che squadra! Mai doma, aggressiva, tenace.

Brividi fino alla fine al PalaTenda, con la Libertas che si è trovata anche a dover rincorrere i padroni di casa e che è riuscita a prevalere soltanto nell'extratime con una bomba di Saccaggi che ha cristallizzato il punteggio sul 90-93.

