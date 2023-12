La Pielle balla il tango: Crema ko al PalaMacchia 74-59

Livorno, 10 dicembre 2023 - Vince e convince la Pielle che al PalaMacchia batte Crema 74-59.

Partita molto insidiosa sulla carta per la truppa di Cardani: la Logiman rappresenta indubbiamente una delle rivelazioni (verdi) di questo campionato, e lo ha dimostrato ampiamente anche in questa partita. La Caffè Toscano si è presentata nel fortino del PalaMacchia forte di due importanti successi nelle ultime due partite: il derby della costa vinto contro Piombino domenica scorsa, e il blitz in trasferta in Campania, sul parquet della Virtus Arechi Salerno nel turno infrasettimanale di mercoledì.

Prossimo impegno in trasferta per i biancoblù, domenica 17 dicembre alle 14 in casa di Lissone Brianza.

Ma intanto, il film di questa partita.

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all.Cardani)

CR: Oboe, Ianuale, Nicoli, Stepanovic, Tsetserukou (all.Baldiraghi)

1QT (18-18)

Solito quintetto base ben collaudato per la Pielle: Cardani manda in campo Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, con Diouf al posto di Pagani. Crema in campo con Oboe, Ianuale, Nicoli, Stepanovic, Tsetserukou.

Primi punti della partita con Nicoli che piazza la tripla per Crema (0-3). Dopo 2’ di gioco Cardani è costretto a chiamare il primo time out di serata complice il parziale di 0-9 subito in 120” (0-9). Primi punti della PL che arrivano dalla lunetta, con l’1/2 del pivot Pagani (1-9). Gap prontamente rucito all’uscita dal time out con due bombe dal perimetro di Rubbini e Lo Biondo: time out Crema e punteggio sul 7-9. Ianuale sfrutta l’uscita dal time out e piazza la tripla per Crema del 7-12. Botta e risposta delle due squadre al 7’: Chiarini piazza il jumper, Nicoli risponde con un floater vincente (11-14). A più di un possesso di vantaggio gli ospiti grazie alla penetrazione di un Nicoli in grande spolvero in questo avvio di match (11-16). Stupendo reverse di Chiarini che taglia a metà la difesa della Logiman (15-16). A 20” dalla sirena Diouf sgomita in area, vince il duello e pareggia i conti (18-18). Punteggio dopo 10’: 18-18

2QT (33-36)

Mette il musetto davanti la PL in avvio di secondo quarto grazie al play Rubbini, con una giocata da 3 (2 su azione e 1 libero addizionale): Pielle avanti per la prima volta 21-18. Al 14’ Crema di nuovo avanti con il lungo Stepanovic che a rimbalzo appoggia la palla al ferro (23-25). Sponda Pielle, frazione scandita - va detto - da chiamate arbitrali talvolta incomprensibili, che innervosiscono il quintetto in campo di Cardani. Al 16’ partita a basso punteggio sin qui, sempre con gli ospiti, che si confermano ostici da affrontare, avanti 23-28. Stepanovic subisce fallo in area da Lo Biondo e va 2/2 alla lunetta (23-30). Primo vero giro palla con extra pass per la Pielle, con Ferraro che manda a segno la tripla dall’angolo sfruttando l’extra pass di Diouf sotto canestro (26-30). Combinazione efficace tra Laganà e Diouf, che schiaccia la palla del 28-32 al 19’. Prima tripla di serata di Chiarini con i piedi apposto a 25” dall’intervallo lungo (31-34). Squadre a riposo dopo 20’ sul 33-36 Crema.

3QT (47-47)

Pronti via Chiarini piazza la tripla del 36 pari, alla ripresa del gioco. Risponde Nicoli con la tripla dall’angolo (36-41). Prova a scappare via Crema con Stepanovic che subisce fallo nel coast to coast vincente (36-43). Parziale aperto 0-9 della Logiman che costringe Cardani al time out (36-45). Esce bene dal time out la PL che segna con Lo Biondo (38-45). Reagisce e risponde presente nel momento di difficoltà. Rimbalzo in difesa, palla ad aprire il campo, Laganà mette i piedi apposto e spara la tripla del 43-45 che fa esplodere il PalaMacchia. Oboe a segno dal mid range per Crema (43-47). Bellissimo spin di capitan Campori che riporta la PL a due lunghezze di svantaggio (45-47). E sempre Campori segna il canestro del pareggio (47-47) a 20” dalla fine del terzo quarto.

Punteggio dopo 30’ 47-47.

4QT (74-59)

Quarto quarto concitato con gli animi della partita che si scaldano per incomprensibili scelte arbitrali. Tripla aperta concessa da Creme a Laganà non perdona al 33’ (52-48). PalaMacchia in delirio, dopo il parziale aperto 4-0 PL. Mono Diouf porta a 6-0 il parziale aperto (54-48). Risponde Crema che prova a ribaltare un’inerzia della partita che ora pende a favore della PL (54-50). Ancora Diouf padroneggia sotto le plance (56-50). Replica Ballati dal mid range per la Logiman (56-52). Continui ribaltamenti di fronte e Laganà piazza la palla del 58-52. Tripla clamorosa di Mateo Chiarini in step back con 3’33” da giocare (64-56). Massimo vantaggio di serata per la PL, avanti ora di 8 lunghezze. Sale in cattedra Chiarini, essenziale nel momento clou della partita, con 8 punti di fila (66-57). Tripla ammazza partita di Chiarini, semplicemente immarcabile (71-59). Punteggio finale 74-59.

di Francesco Ingardia