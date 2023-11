La Pielle cade in casa per un soffio: vince Omegna 74-76

Livorno, 19 novembre 2023 - La Pielle cade in casa e subisce una sconfitta interna contro la bestia nera Omegna. Al PalaMacchia finisce 74-76, con la Fulgori che interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive dei ragazzi di Cardani. Decisivi gli ultimi minuti del quarto quarto, che di fatto hanno deciso il match. Se solo Chiarini avesse scaricato bene il passaggio per il compagno con i piedi apposto sul perimetro, dopo il rimbalzo in attacco preso, probabilmente gli oltre 2mila al Palazzo avrebbero assistito a un epilogo diverso. Decisivo l’intercetto di Kosic, al momento giusto nella linea di passaggio per Omegna. Un recupero palla che di fatto rappresenta la terza vittoria consecutiva della Paffoni.

Fronte avversario, appunto, squadra ostica e spigolosa la Fulgor di coach Ducarello: un roster costruito in estate da contender, allestito per stare nella metà alta della classifica, con l’ambizione di accedere ai playoff. Omegna veniva da due vittorie consecutive, l’ultima siglata mercoledì nel recupero della terza giornata in casa della Pallacanestro Crema.

Derby toscano per la PL domenica prossima, al PalaTerme contro Gema Montecatini, in programma domenica 26 novembre (palla a due ore 18) in un match valido per la 11esima di regular season.

Ma intanto, il film di questa partita.

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani (all. Cardani)

OM: Kosic, Fazioli, Torgano, Solaroli, Balanzoni (all. Ducarello)

1QT (17-27)

Solito quintetto base per la PL dopo la palla a due. Cardani manda in campo Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Pagani, con capitan Campori e Momo Diouf pronti a subentrare in rotazione. Coach Ducarello replica per Omegna con Kosic, Fazioli, Torgano, Solaroli, Balanzoni. Proprio quest’ultimo apre le danze per la Paffoni, con un mancino delicato dalla media (0-2). Pagani replica immediatamente per la Pielle, con 6 punti di fila, mostrando i muscoli in area (6-2). Sorpasso Omegna che si dimostra attenta e ben messa in campo (6-10). Bel dai e vai tra Chiarini e Diouf che va al ferro con facilità (15-17). L’argentino penetra e appoggia al vetro con la mano debole: 17-17 al 7’, time out Omegna. Escono bene dal time out gli ospiti con la tripla di Torgano (17-20). Macina gioco la squadra di Ducarello che si porta sul +10 sul finire del primo quarto (17-27). Dopo 10’, Pielle sotto di 10 (17-27).

2QT (41-40)

Prova a reagire e a mettersi in ritmo la squadra di Cardani col canestro di Diouf (19-29). Implacabile dalla lunga distanza Omegna, polveri bagnate dal perimetro per la Pielle, ancora a zero canestri da tre punti. Le uscite dai blocchi in ritardo della difesa PL favoriscono i cecchini piazzati lungo l’arco di Omegna. Risultato: 25-35 a metà secondo quarto, con la PL ancora sotto di 10 lunghezze. Trova la via del canestro dalla lunga la PL finalmente con Chiarini, dopo 15’ (28-35). Immediata la risposta degli ospiti (28-37). Forcing Pielle con Pagani ancora protagonista, fino al time out Omegna sul 30-37.Sale in cattedra l’argentino Chiarini con due triple in transizione che rimettono in carreggiata la sua Pielle (33-37). Inscalfibile Omegna che replica senza scomporsi (33-39). Torna a ringhiare dal perimetro la Pielle, con la prima di serata di Lo Biondo (38-40), a cui si unisce Rubbini (41-40). Controsorpasso Pielle e PalaMacchia in delirio. Squadre all’intervallo lungo sul 41-40 Pielle.

3QT (58-54)

Ruba palla Mateo Chiarini a metà campo e va da solo al ferro in avvio di terzo quarto (43-40). Bella combinazione tra Lo Biondo e Pagani che va al ferro (45-40). Tap in di Pagani in area che porta la PL sul +7 (47-40, parziale aperto 6-0). Trova la via del canestro Omegna dopo 7’ a bocca asciutta tra secondo e terzo quarto, e lo fa con due triple di fila che rilanciano gli uomini di Ducarello (47-46). Tripla dall’angolo di Lo Biondo di vitale importanza (50-46), con 4’ da giocare prima di entrare nell’ultimo quarto di gara. Palla sanguinosa persa dalla PL in attacco, con Campori che si fa rubare palla e in transizione Omegna punisce con la tripla del play Kosic (55-52). Un solo possesso di vantaggio per la PL con 2’04” da giocare. Tripla di gran carattere di Laganà ricevendo lo scarico di Rubbini chiuso in area: 58-54, dopo la tripla sulla sirena che chiude la terza frazione.

4QT (74-76)

Tripla del -1 dall’angolo della Paffoni in avvio di quarto quarto, che preannuncia un finale in volata tutto da vivere (58-57). Vantaggio Omegna dopo il canestro in area di Baldassarre (58-59), a cui risponde subito senza indugi Rubbini con la sua tripla (61-60). Quarta frazione piena di ribaltamenti di fronte e di punteggio. Baldassarre in trans agonistica piazza la tripla del 61-63. Capitan Campori riporta la sua PL avanti, anche lui a canestro dal perimetro (64-63). Diouf taglia come il burro la difesa degli ospiti e va al ferro (66-65). Di personalità pura la tripla di Lo Biondo, con la mano in faccia di un giocatore di Omegna (69-65). Fazioli accorcia con un canestro difficilissimo (69-67). Torgano zittisce il palazzetto con la tripla del 70-70, con 3’ da giocare. 72-72 entrando nell'ultimo minuto di gioco. Tutti in piedi al PAlaMacchia. Lo Biondo subisce fallo in difesa e va ½ dalla lunetta con 50’ (73-72). Baldassarre riceve e taglia la difesa andando al ferro per il canestro del controsorpasso (73-74) con 30”. Time out Pielle. Usciti dal time out palla a Chiarini, penetrazione, palla appoggiata al ferro che però esce. Balanzoni subisce fallo in area e va 2/2 dai liberi (73-76). 7” da giocare, time out Cardani per la PL. Laganà rimette, palla a Chiarini che subisce il contatto: 1/2 dalla lunetta (74-76), l’argentino prende il rimbalzo, gira dietro al ferro, scarica fuori per il compagno piazzato in sul perimetro ma Kosic intercetta il passaggio. La Pielle cade in casa 74-76, uscendo tra gli applausi di un PalaMacchia per l’ennesima volta sold out.

di Francesco Ingardia