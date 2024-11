La Pielle deve arrendersi a Caserta: grande rimonta dal -17, ma non basta

Caserta, 17 novembre 2024 – Dopo aver rimontato dal -17 con un grande terzo quarto la Pielle si blocca totalmente nell’ultimo parziale, segna solo 9 punti e viene sconfitta dalla Juvecaserta.

Una partita iniziata malissimo dai biancoblu che nel primo tempo vengono sommersi dalle triple di Heinonen e Laganà e solo grazie ad un Del Testa ispirato in attacco riescono a restare a dieci punti di distanza a metà partita.

Il terzo quarto è uno dei migliori della stagione della Pielle che blocca l’attacco campano e in fase offensiva diventa fluidissima, trovando grandi tiri e segnando con continuità da fuori. Il finale però è drammatico, con solo 9 realizzati e ben 18 concessi alla squadra di Cagnazzo.

Per la Pielle sugli scudi Maurizio del Testa, autore di 17 punti con 5/9 da tre, e unico oltre gli 11 punti, raggiunti da Vedovato e Leonzio. Mattatore della serata Domenico D’argenzio, con 19 punti e tutti i canestri decisivi nell’ultimo quarto, per i padroni di casa molto bene anche il finlandese Osku Heinonen con 17 punti, figli di cinque triple.

Una brutta sconfitta che impedisce alla Pielle di tornare in zona playoff e blocca lo slancio conquistato grazie alle vittorie con San Severo e Rieti. Adesso una settimana per riflettere sulla sconfitta e preparare la sfida in casa contro Salerno.

Il tabellino

Paperdi Juvecaserta - Toscana Legno Pielle Livorno 74-66 (23-14, 22-21, 11-22, 18-9)

Paperdi Juvecaserta: Domenico D'argenzio 19 (5/5, 1/4), Osku Heinonen 17 (0/1, 5/6), Baye modou Diouf 11 (5/10, 0/0), Raffaele Romano 9 (2/4, 1/2), Matteo Laganà 8 (0/4, 2/5), Alessandro Azzaro 7 (3/3, 0/1), Davide Mastroianni 3 (0/2, 1/2), Antonello Ricci 0 (0/1, 0/3), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0), Stefano Pisapia 0 (0/0, 0/0), Tadej Kumer 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 32 4 + 28 (Baye modou Diouf 10) - Assist: 19 (Antonello Ricci 5).

Toscana Legno Pielle Livorno: Maurizio Del testa 17 (1/2, 5/9), Ennio Leonzio 11 (2/6, 1/12), Jacopo Vedovato 11 (5/8, 0/0), Alessandro Paesano 8 (3/5, 0/0), Daniel Donzelli 6 (0/3, 2/4), Davide Bonacini 6 (1/4, 0/2), Mattia Venucci 5 (1/3, 1/3), Luca Campori 2 (1/3, 0/1), Janko Cepic 0 (0/0, 0/0), Hristo Zahariev 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Daniel Donzelli 6) - Assist: 16 (Davide Bonacini 6)