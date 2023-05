La Pielle d’orgoglio e tenacia supera Mestre (76-74) e strappa il pass per gara 4 / Foto e video

Livorno, 20 maggio 2023 – Per questa terza sfida dei playoff la Pielle Unicusano Livorno non ha alternativa: deve battere la Gemini Mestre che ha vinto i primi due match in Veneto. I biancoblù possono riaprire i giochi solo vincendo qui al PalaMacchia.

Starting five. PL: Rubbini Almansi Lo Biondo Campori Lenti. ME: Mazzucchelli Conti Caversazio Sebastianelli Bortolin.

Primo quarto (31-20)

A rompere il ghiaccio è la formazione allenata da Ciocca, con una tripla del capitano Mazzucchelli sfruttando l'extra pass di Caversazio (3-0). Ancora Mazzucchelli, dalla lunetta trasforma i due liberi dopo il fallo subito. Mini break in avvio dei veneti 5-0. Almansi mette subito le cose in chiaro per la Pielle e spara una tripla da 8 metri (3-5). Caversazio subito replica appoggiando al tabellone, realizzando la palla del 3-7. Ritmi in avvio di partita molto alti, con ribaltamenti di campo repentini per entrambe le compagini. Bortolin ha vita facile in area; il centro di Gemini va al ferro facilmente appoggiando la palla del 4-9. Almansi on fire spara la seconda tripla della serata (2-2) per il 7-9, a cui subito replica dalla distanza Mazzucchelli (7-12). Lo Biondo tutto solo segna la tripla del -2 (10-12). La terza tripla consecutiva di uno strepitoso Almansi costringe coach Ciocca alla chiamata del time-out. 13-12 Pielle con 6.11” sul cronometro. Campori segna due punti di fondamentale importanza, in separazione e con step back (16-12) a cui subito risponde Bortolin per Mestre (16-14). Almansi in the zone è semplicemente incontenibile, quarta tripla a segno (19-14). Lenti dall’arco difende forte e attacca, segnando il punto del 21-14. Almansi non ha ancora sbagliato un tiro e piazza l'allungo del +9.

Pielle indemoniata a 4’ dal termine (23-14). Lenti prosegue il suo assolo, con altri due punti a referto (25-14). la tripla di Mazzucchelli dall’angolo prova a spegnere i bollenti spiriti dell’Unicusano (25-14), senza riuscirci perché subito replica Campri per il canestro del 27-17. Mazzucchelli non smette di segnare dalla lunga distanza e accorcia le distanze per i suoi (27-20). Lo Biondo sfrutta il tap-in di Rubbini e appoggia al ferro (29-20). Lo Biondo piazza altri due punti per i suoi, dopo un fade away spettacolare a una manciata di secondi dalla fine del primo quarto. Punteggio alla fine del primo tempino: 31-20 Pielle.

Secondo quarto (50-35)

Diouf con un gancio cielo allunga il vantaggio dei suoi sul +13 (33-20). Conti trova la retina di forza, appoggiando al tabellone, resistendo alla carica di Lenti per il canestro del -11 (33-22). La tripla di Bocconcelli costringe al time-out Cardani per provare a spezzare subito il break di 5-0 della squadra di Ciocca. Campori dall’angolo in ricezione su assist di Rubbini non fallisce la tripla del +11. Ottima uscita dal time-out della Pielle. Bortolin riduce ad una cifra soltanto lo svantaggio di Gemini con il canestro del 36-27. Diouf in area fa sentire la sua presenza e va al ferro segnando un canestro da due (38-27). Dopo un paio di attacchi falliti da ambo le parti, Rubbini va in penetrazione e appoggia al ferro subendo fallo. Giocata da 3 punti totali per il 41-27. Pellicano in transizione intercetta la linea di passaggio designata da Campori in contropiede segna (41-29). Lo Biondo risponde subito da due (43-29).

Cardani discute con l'arbitro (Foto Novi)

Time-out Mestre a 2.33” dall’intervallo lungo, chiamato da Ciocca per svegliare i suoi e smorzare il ritmo incessante imposto alla partita dalla Pielle di Cardani. Conti si mette in ritmo con la prima tripla di serata dall’angolo (44-32). Arriva finalmente la tripla di D’Ercole che fa esplodere di gioia il PalaMacchia (47-32), a cui replica la tabellata di Sebastianelli dalla lunga distanza (47-35) a 19” secondi dall’intervallo lungo. PalaMacchia in delirio (letteralmente) per la quinta tripla a bersaglio di Almansi (5/5 sin qui) sulla sirena. Squadre a riposo sul 50-35.

Terzo Quarto (57-63)

Avvio di quarto contrassegnato da tanta fisicità in area e tanti falli commessi dalle rispettive difese. Sia Conti per Mestre che Lenti per la Pielle in lunetta, con un tiro segnato e uno mancato (51-36). Mazzucchelli confeziona un tiro da 2 che va a segno (51-38), a cui replica subito Lenti per la Pielle (53-38). Bortolin dà respiro ai suoi con un canestro che vuole mettere fiducia ai suoi (53-40). Buon momento per Mestre, che va a canestro con Conti (53-42) e di nuovo Bortolin (53-44). Time-out chiamato da Cardani per spezzare il break di 6-0 piazzato dalla squadra di Ciocca, saggiamente, con la PL avanti di 11 con 5.40” da giocare. Il break continua, e si porta sul 8-0, dopo il canestro di Bortolin del -7 (53-46). Pielle in calo fisico e realizzativo sin qui. Mestre sul -5 con la tripla di Caversazio e poi sul -3 con i due punti di Conti (53-50).

Foto Novi

Run di 12-0 di Mestre, PL in affanno e in debito d’ossigeno. Paoli piazza una tripla per la PL di fondamentale importanza, nel momento più difficile per i suoi compagni (56-50), riportando davanti le triglie sul +6 a 2.31” sul cronometro. Svantaggio ridotto a 2 lunghezze dopo i due liberi di Caversazio dopo il fallo subito sul pitturato (57-55). Pellicano piazza la tripla che vale il sorpasso per la formazione veneta. 57-58 a meno di un minuto dalla fine del terzo quarto. Di Meco allunga a +3 il vantaggio per Mestre (57-60). Pielle completamente in bambola nel terzo quarto. Bocconcelli servito da Pellicano piazza la tripla del +6 Gemini, sulla sirena. Dopo 30’, 57-63 Mestre. Pielle a rischio eliminazione in questi playoff.

Quarto Quarto (76-74 finale)

La partita si fa incandescente, ogni possesso pesa come un macigno. La Pielle cerca la forza di reagire e forzare la serie. Lenti attacca e subisce il fallo del 60-63 dopo i liberi realizzati. Lo Biondo di garra resiste al contatto e porta sul -1 la sua truppa (62-63) a 7.45” sul cronometro. Rubbini dalla lunetta sbaglia i due liberi che avrebbero portato di nuovo avanti la PL, dopo il blocco falloso subito per mano di Mazzucchelli. Lo Biondo vero trascinatore delle triglie nel quarto quarto, con la tripla del controsorpasso PL (65-63) a meno di 6’ dalla fine della partita. Di meco pareggia i conti per Mestre sfuggendo dalla marcatura in area (65-65). D’Ercole riporta sul +2 la PL dal mid-range (67-65). Mestre dal canto suo, guidata da Ciocca, applica in difesa la zona per non dare punti di riferimento negli accoppiamenti alla PL, in quelli che sono di fatto gli ultimi 3’ di gara-tre. Pari 67 dopo il canestro di Conti per Gemini. Campori realizza il libero del +1 a lui assegnati dall’arbitro sul parquet (68-67).

Foto Novi

Mazzucchelli riporta in vantaggio Mestre con un canestro da 2 (68-69). Solo due minuti alla fine della partita. Risultato appeso a un filo, così come le sorti dell’Unicusano. Mestre sul + 2 dopo il libero di Conti. Rubbini in penetrazione segna i punti 69 e 70. Punteggio in parità, 70-70, fino al time-out chiamato da Cardani dopo il taglio in area di Conti. Mestre avanti 70-72 con soltanto 1.15” sul cronometro. Lo Biondo uscito dal time-out penetra e segna il canestro del pari 72. Solo 58” sul cronometro. Conti dalla lunetta porta a quota 75 i suoi, Mestre sul +2 (72-74) a 48 secondi dalla fine. Lo Biondo, di nuovo, riporta in perfetta parità il match, sul 74-74. Finale al cardiopalma al PalaMacchia. 37” sul cronometro, time-out Mestre. Mestre fallisce l’attacco organizzato dopo il time-out. Campori ha la palla in mano l'ultimo possesso PL. Consegnato per Rubbini, in penetrazione, manca l'appoggio al ferro dopo il contatto con la difesa veneta, ma Lenti castiga Mestre sulla sirena, mettendo il tap-in in area del +2. La Pielle si aggiudica gara-tre. Serie riaperta sul 2-1 Mestre. Lunedì sera di nuovo in campo per gara-quattro, alle 21, al PalaMacchia.