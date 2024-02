La Pielle soffre ma rimonta e vince: 83-78 contro Fiorenzuola Bees

Livorno, 4 febbraio 2024 – Vittoria sofferta della Pielle che solo grazie a una grande rimonta riesce ad avere ragione di un Fiorenzuola in fuga per due terzi della gara. Siamo ormai nel terzo tempino quando Venturoli e Preti piazzano 3 bombe consecutive per il 41-56. Cardani chiede il timeout al 23’. La Pielle si riprende. Pagani continua il suo lavoro di erosione nell’area dei Bees (50-58 al 26’), con Loschi che dall’arco fa esplodere il pubblico del palaMacchia con la tripla del -4 al 29’. 54-58. È Bottioni con un grande semigancio mancino sulla sirena a chiudere il terzo quarto sul 54-61 per i Bees. Nell’ultimno quarto ancora Loschi dopo una bella circolazione di palla trova la tripla aperta al 34’, con Pagani che impatta la parità al 36’. 68-68. Rubbini con un pesante 3/3 ai liberi fa mettere la freccia dopo una lunga rincorsa alla Pielle al 37’ (71-69), Preti pareggia nuovamente la sfida. Chiarini serve capitan Campori per la tripla dall’angolo del 39’; e’ 78-73, con la Pielle che sembra aver segnato la svolta della partita. Dopo alcune fasi concitate finisce 83-78 per la Pielle Livorno che è brava a mantenere i nervi saldi e portare a casa una vittoria per nulla scontata e mantenere la prima posizione in classifica.

Pielle Livorno 83 Fiorenzuola Bees 78 (12-20; 37-47; 54-61)

Pielle Livorno: Chiarini 26; Pagani 10; Rubbini 9; Manna; Dadomo; Diouf 4; Lo Biondo 8; Loschi 8; Laganà 7; Ferraro 6; Cristofoni; Campori 5. All. Cardani

Fiorenzuola Bees: Ricci 17; Biorac 6; Venturoli 14; Bottioni 4; Re 3; Seck ne; Guaccio; Giacchè 8; Preti 23; Bettiolo ne; Gayè ne; Sabic 3. All. Dalmonte.

A completare il tris delle nostre squadre in serie B nazionale è il Golfo Piombino che supera 95 a 69 Bakery Piacenza. Ancora una volta il miglior attacco del campionato fa centro segnando la bellezza di 95 punti e portando a casa insieme al gruppo una vottoria preziosa per i gialloblù che restano nella zona medio alta della classifica.