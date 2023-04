La Pielle torna a volare strapazzando Borgomanero: 85-65

Livorno, 16 aprile 2023 – La Pielle torna alla vittoria e ritrova il bel gioco contro una Borgomanero tutt’altro che arrendevole (specialmente nei primi due quarti) e sull’onda dell’entusiasmo dopo aver battuto Vigevano nel recupero della 26esima di campionato. Lo fa con un punteggio netto, 85-65, nonostante in campo si sia vista una partita equilibrata per i primi venti minuti. Un equilibrio spezzato dai ragazzi di Cardani dal terzo quarto in poi. Troppa la voglia di Loschi e compagni di tornare a far felici i suoi tifosi, specie dopo la rovinosa sconfitta nel derby contro la Libertas del 5 aprile scorso. Sponda Borgomanero, a pagare forse è stata l'eccessiva inesperienza di un roster giovanissimo (tolto il veterano Benzoni, tutti classe 2002 in giù).

Primo quarto La tripla di Lo Biondo, lasciato libero all’angolo, sblocca il punteggio, ma il suo canestro trova subito la replica da 3 di Loro per College. Lenti e Rubbini combinano bene per il parziale del 5-0 subito interrotto dalla seconda tripla di Loro (8-6). Sorpasso di Borgomanero che dalla lunga mette la terza tripla in meno di 5’, partita col 50% dal campo. Lo Biondo riporta sul +1 la PL. Di qui una serie di errori (facili) da ambo le parti fino al canestro di Diouf in transizione entrato dalla panchina. Loro riporta sul +1 i suoi con un tiro dalla media distanza. partenza sprint per l’ala di College, già in doppia cifra, con 13 punti solo nel primo quarto. Il canestro di Fragonara costringe al time-out Cardani per evitare l’allungo dei piemontesi (14-17 a 4’ dal termine del quarto). Uscita dal time-out per la PL che ha visto l’ingresso di capitan Piazza (schierato al posto dell’escluso D’Ercole), al rientro in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano oltre 3 mesi lontano dal basket giocato e la schiacciata di Diouf a riportare i biancoblù a una lunghezza di distanza dagli avversari. Protagonista assoluto per la squadra di Di Cerbo è stato in avvio Loro, autore della terza tripla con step back del +4 (16-20). Ci pensa Almansi sulla sirena cadendo all’indietro a tenere a galla i suoi, sul -5. Più Borgomanero che Pielle nella prima frazione di gioco, terminata 19-24. Secondo quarto Torna in campo rabbiosa la Pielle nel secondo quarto, che torna in partita con un parziale di 8-0. Almansi riparte da dove aveva finito in chiusura di primo quarto, prima con la tripla del -3, poi appoggiando la palla al tabellone per il -1 e infine Lenti per il controsorpasso tutto in meno di un minuto. Pari 27 quando Cardani chiama nuovo time-out a 6’. Finale di quarto punto a punto con Borgomanero che mette il muso davanti e si fa raggiungere fino al nuovo vantaggio dei biancoblù grazie alla tripla liberatoria prima e due liberi poi di Andrea Piazza che vale il 36-32 a poco meno di 3’ dal termine. Il PalaMacchia diventa una bolgia a 2’ dal termine grazie ai canestri di Lenti e Loschi che valgono il break piellino di 9-0, costringendo Di Cerbo a chiamare il time-out sul 40-32 per Cardani e i suoi. La tripla di Ghigo ridà fiato a Borgomanero, messa sotto stress dalla bomba di Loschi che riporta i suoi sul +8. Massima vantaggio PL grazie al libero realizzato da Lenti per il +9. Squadre all’intervallo lungo sul 44-38 dopo la tripla di pregevole fattura del veteranno Benzoni, sponda College, che tiene di fatto aperta la partita. Terzo quarto Terzo quarto di dominio assoluto e incontrastato dell’Unicusano. Pronti via, Rubbini in penetrazione per il 46-38. La legge delle 3L, Lo Biondo, Lenti e Loschi portano la PL al massimo vantaggio, sul +15 (53-38) con un 9-0 di parziale dopo l’intervallo lungo. Di Cerbo non può far altro che chiamare il time-out vedendo la sua Borgomanero in netta difficoltà e autrice di nessun punto per oltre 4’ da inizio terzo quarto. College si sblocca grazie al migliore dei suoi, Loro, con il canestro del -13. La Pielle continua a macinare gioco e punti, con due canestri nel giro di pochi secondi, Campori (bomba da 3) prima e Loschi poi (dalla media e lunga distanza) confezionano l’allungo della squadra di Cardani fino al +21 (63-42). Nuovo time-out chiamato da Di Cerbo per cercare di scuotere i suoi, sotto di 22 con meno di 2’ alla fine del terzo quarto. Tripla di reazione di Fragonara per il -19 all’uscita di time-out, ma la PL rimane saldamente al comando della partita. Finale di terzo quarto 67-46 Pielle. Ultimo quarto Nuovo parziale 6-0 (74-46) PL a inizio quarto quarto, con Borgomanero in seria difficoltà, con Loro ormai intento a giocare solo per le statistiche personali di serata. Un sussulto i piemontesi lo hanno a 7’ dalla fine (74-54), con un break di 7-0, con Cardani che prova a spezzare il ritmo dei ragazzi di Di Cerbo chiamando il time-out. Così accade grazie al tap-in di Okiljevic da sotto. Pielle in gestione e a velocità di crociera fino a fine partita, sempre attenta a tenere a debita distanza gli avversari sul +20. Quattro i giocatori piellini in doppia cifra: Loschi, Lenti, Diouf e Almansi, con il primo top scorer di serata con 19 punti. Palla in cassaforte a 3’ dalla fine con i liberi di Lenti per il +27. Punteggio finale 85-64 Pielle Adesso testa alla prossima partita contro Sangiorgese, quando mancano soltanto 3 giornate alla fine di una stagione regolare ricca di spettacolo e colpi di scena.

Francesco Ingardia

