La Pielle Unicusano Livorno torna a vincere: schianta Pavia al PalaMacchia (75-54) e adesso sogna...

Livorno, 2 aprile 2023 - L’Unicusano torna alla vittoria e scaccia i brutti pensieri di settimana scorsa a seguito della sconfitta patita contro Omegna. Al PalaMacchia la Pielle si è imposta 75-54 sulla Riso Scotti Pavia.

Una vittoria dei biancoblù convincente sul piano del gioco espresso e dell’intensità, proprio come aveva chiesto coach cardani alla vigilia. Dopo la palla a due avvio a cento all’ora della Pielle. Attacco preciso, transizioni efficaci e difesa asfissiante costringono i lomellini a tirare con bassissime percentuali dal campo, addirittura con il 23% dal campo all’intervallo. Pronti via 4-2 Pielle dopo un floater di pregevole fattura del centro Piellino Lenti.

Di lì in poi Cardani e i suoi prendono in largo con un parziale devastante di 18-0 interrotto solo dalla guardia di Pavia Abega che, insieme a Gallizzi, sono i soli a provare a tenere a galla la squadra di Mazzetti. Potì e Oboe, sulla carta i migliori del roster di Pavia, disinnescati nei primi due quarti di gioco, complice l’avvio monster della difesa piellina con il centro Diouf in grande spolvero (due stoppate degne di nota e un gancio cielo davvero niente male). Il primo quarto termina 22-6 PL, ospiti storditi e costretti a inseguire.

Nel secondo quarto Pavia prova reazione dettata più dall’orgoglio che per il gioco espresso, ma la sostanza non cambia. Pielle fisica e con difesa avvolgente e autrice di transizioni con tanti punti messi a referto, tengono a debita distanza in termini di punteggio gli avversari. La difesa della Riso Scotti soffre tantissimo le penetrazioni dagli angoli della PL, alla luce anche delle rotazioni di Cardani utili ad inserire continuamente forze fresche.

Squadre a riposo per l’intervallo lungo sul 44-18 dopo l’appoggio al tabellone di Campori imbeccato da Loschi dopo il rimbalzo difensivo, con Pavia con solo tre dei suoi giocatori a segno (Abega con 6 punti, Gallizzi 8 e il centro De Gregori con 4).

Una Pielle che uscita dagli spogliatoi si complica le cose da sola. Approccio di quarto molle e giocate imprecisa rinvigoriscono la Riso Scotti di Mezzetti che in meno di 5 minuti mette a referto un parziale preoccupante per le triglie di 18-2, rievocando gli spettri di Omegna di settimana scorsa a Verbania. Non basta il time out prontamente chiamato da Cardani per spezzare, il ritmo dei Lomellini. Pavia grazie ai tiri forzati da Bedini riduce lo svantaggio e porta i suoi fino al -11. Frazione di gioco quindi opaca per una Pielle comunque ancora saldamente al comando, sul +14, 54-40.

La Pielle torna a macinare gioco e punti nell’ultimo quarto di gioco. Paoli appena uscito dalla panchina piazza una tripla che fa respirare la squadra di Cardani. A salire in cattedra per le triglie ci ha pensato Almansi, esiziale nell’ultimo periodo con due triple che stroncano sul nascere le speranze di rimonta per Pavia. La squadra di Mazzetti infatti altro non ha potuto che affidarsi ai tiri dalla lunga distanza con basse percentuali dal campo.

A mettere la ciliegina sulla partita ci ha pensato il canestro di Campori, appoggiando la palla al tabellone che è valso il +21. Risultato finale 76-54 Pielle e quarto dominato 21-12. Adesso testa al derby di mercoledì sera al Modigliani Forum contro la Libertas che si preannuncia combattutissimo, apertissimo e senza esclusione di colpi.

Francesco Ingardia

Risultati e classifica