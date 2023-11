Largo Duomo, anziana inciampa in un tombino. Trauma facciale dopo la caduta

Livorno, 14 novembre 2023 - Una signora anziana è caduta rovinosamente a terra, intorno alle 17, dopo essere inciampata in un tombino maltenuto, in Largo Duomo, a due passi dal vecchio punto vendita Atl, in pieno centro città quindi. La malcapitata, a causa dell’urto con la strada, ha riportato un trauma facciale e per questo si è reso necessario l’intervento dei soccorritori della Pubblica Assistenza di via San Giovanni.

Ad aiutare la signora prima dell’arrivo dell’ambulanza, dei passanti che transitavano in zona al momento della caduta. Il tombino in questione verte in cattivo stato di manutenzione, al punto dividersi per un terzo, lasciando scoperta quindi una buona parte di superficie. Una brutta caduta che riaccende la problematica legata alla cattiva manutenzione delle strade.