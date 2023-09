L’Armando Picchi parte con una sconfitta in casa contro il San Miniato Basso: 0-2

Livorno, 19 settembre 023 – Parte con una sconfitta il campionato dello Uappala Picchi Calcio, ma dal confronto contro il San Miniato Basso (0-2) sono usciti anche tanti aspetti positivi per i ragazzi di mister Mirco Brilli. I giallorossi sono la grande favorita del girone B del campionato di Promozione, assieme al Belvedere Grosseto e vantano in rosa tantissimi giocatori scesi dall’Eccellenza con il chiaro intento di conquistare il campionato.

Andando alla partita il Picchi, che doveva fare a meno di Polese, Bonsignori, Casfhi e Matteoli, è partito meglio sfiorando il gol con Barnini, arrivato in leggero ritardo sul cross di Tocchini. Al 32’ il primo gol ospite: su un cross dall’esterno, il portiere di casa Grassia valuta male la traiettoria e per il giovane Vanni è un gioco da ragazzi mettere dentro. Il San Miniato continua ad attaccare e in chiusura di primo tempo trova il raddoppio con Morelli, bravo a partire sul filo del fuorigioco e mettere dentro una volta arrivato davanti a Grassia.

Nella ripresa i livornesi sono entrati in campo con tanta voglia di riaprire la gara e dopo l’espulsione di Gamba al 65’, è iniziato il forcing verso la porta di Micheli. L’ingresso di Tarloni ha aggiunto peso all’attacco del Picchi che però non è mai riuscito a sfondare concretamente. L’espulsione nel finale dello stesso Tarloni e l’infortunio di Pinna dopo un brutto scontro di gioco non aiuteranno la settimana di mister Brilli.

“Avevamo avuto un buonissimo approccio – esordisce il tecnico -. Ho visto una squadra corta, concentrata che ha coperto il campo in modo molto ordinato avendo anche un’occasione importante in avvio. Il problema è stato subire il secondo gol prima di rientrare negli spogliatoi e su questi aspetti dobbiamo ancora lavorare e migliorare. Così come nella finalizzazione offensiva”.

In vista della gara di Belvedere però Brilli guarda al bicchiere mezzo pieno. “Il San Miniato è la favorita del girone e hanno dimostrato valori importanti. Visto però come ce la siamo giocata direi che possiamo tenere testa a tutti. Ripartiamo dall’atteggiamento con cui siamo entrati in campo nella ripresa, vogliosi di riaprire la partita. A Belvedere sarà un altro impegno molto duro, ma andremo in Maremma senza paura”.

IL TABELLINO

Armando Picchi-San Miniato Basso 0-2

ARMANDO PICCHI: Grassia, Pulina, Gattai, Arapi (73’ Meta), Prete, Milianti, Tocchini (64’ Bellerini), Giusti, Falchini, Pinna (59’ Tarloni), Barnini. A disp.: Graziosi, Carnieri, Marchini, Politano, Lusito, Gargini. All.: Brilli Mirco

SAN MINIATO BASSO: Micheli, Lucarelli (77’ Langella), Desii, Gamba, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi A., Morelli (89’ Faraoni), Demi (65’ Fabbrini), Vanni (67’ Rricku (93’ Leone). A disp.: Fattori, Mori, Bettarini, Colibazzi. All.: Ticciati Fabrizio

ARBITRO: Riccardo Sorvillo di Piombino

RETI: 32 Vanni, 42 Morelli

NOTE: ammoniti Falchini, Giusti, Lucarelli. Espulsi Gamba al 65’ e Tarloni al 96’.