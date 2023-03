L’Atletica Libertas Unicusano cala il poker nella marcia: quattro medaglie al Campionato nazionale

Oro per Davide Finocchietti (al centro)

Livorno, 24 marzo 2032 – Grande spedizione per i colori amaranto dell’Atletica Libertas Runners Unicusano Livorno a Frosinone in occasione della seconda tappa del Campionato di società nazionale di marcia, valida anche come Campionato italiano della 20km. I nostri alfieri tornano a casa con un oro, un argento e due bronzi.

Non è stato un inverno semplice quello dei nostri marciatori Davide Finocchietti e Gianluca Picchiottino. Per Davide un infortunio a un piede nel mese di dicembre, mentre per Gianluca un intervento che lo ha tenuto fermo qualche settimana. Nonostante ciò, i nostri ragazzi si sono fatti valere sulla 20km.

Davide Finocchetti ha conquistato il titolo di campione italiano nella gara promesse terminando la sua gara in 1h27’11, dopo 2 minuti di stop in pit lane: un risultato che gli fa staccare il pass per i Campionati Europei under 23.

Gianluca Picchiottino, invece con il tempo di 1h24’16, si prende il bronzo nella gara assoluta e segna un bel passo in avanti per i futuri impegni in azzurro.

Omar Moretti

Grande prova per Omar Moretti che nella gara allievi taglia il traguardo della 10km allievi al secondo posto in 47’31, dimostrando solidità, mentre Tommaso Nocchi non termina la prova. Bronzo anche per Sofia Fiorini nella 10km juniores che si conferma ancora una volta tra le migliori in Italia e va ben al di sotto dei 50 minuti con il crono di 49’02.

Sofia Fiorini

Nella gara maschile Tommaso De Stefano invece è 7° con il tempo di 49’24. Buon esordio in un contesto nazionale sulla 4km per le cadette Eleonora Lenzi e Vittoria Ingusci che chiudono in 22’07 e 23’33.