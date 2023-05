Libertas, falsa partenza nei playoff: il promo match a Livorno lo vince Desio 71-86

Livorno, 14 maggio 2023 – Falsa partenza per la Libertas ai playoff. Gara 1 al PalaMacchia se l’aggiudica Desio. Libertas sconfitta 71-86.

La squadra di Gallazzi gioca la carta effetto sorpresa e sbanca il fortino di Forte Allende, riuscendo in ciò che nessuna squadra del girone A della Libertas era riuscita a fare nella stagione qui a Livorno: battere la Libertas in casa sua. Ci sarà tanto lavoro da fare in casa amaranto, servono accorgimenti tattici (soprattutto) in difesa) al più presto, perché martedi si torna in campo, sempre a Livorno, per gara 2.

Primo Quarto (21-20)

A rompere il ghiaccio è Mazzoleni. Primi due punti della partita per Desio a cui risponde subito la Libertas con un run di 8-0: prima tripla di Lucarelli dall’angolo, poi Fratto lavora spalla a canestro e appoggia al tabellone per il 5-2 e di nuovo una tripla, stavolta di capitan Forti (8-2). Desio chiama subito time-out dopo 4’ di gioco per cercare di spezzare il ritmo imposto da Forti e compagni alla partita. Qualche errore di troppo in attacco per la squadra di Gallazzi che devono fare i conti con il non avere un vero 5 di ruolo che li costringe a subire tanto la presenza di Fantoni in restricted area, autore di quasi tutti i primi rimbalzi difensivi di inizio partita. Buona uscita dal To per Desio che piazza 4 punti con due jumper di Maspero, entrambi dal mid range (9-5). Fantoni fa sentire il fisico anche in attacco, appoggiando al vetro la palla del 14-7 dopo il rimbalzo in attacco. Primo time-out chiamato da Andreazza a 3’ dal termine del primo tempino dopo la tripla messa da Desio da Tornari (15-10), con una Libertas più leggera in difesa dopo rotazioni che hanno lasciato in panchina Fantoni. Tornani segna ancora dalla media distanza il canestro che porta al minimo svantaggio di quarto per Desio (15-12). Desio si porta sul -1 con il jump shot di Giarelli. La tripla dall’angolo di Bargnesi (18-14) ridà fiato ai suoi dopo un'azione ben congegnata in cui a toccar palla sono stati in tanti, da Saccaggi, Ricci e Lucarelli. Il pari 18 con Tornari dura solo una manciata di secondi prima della seconda tripla di serata per Bargnesi. Squadre a riposo corto sul 21-20 dopo una magia del play dei brianzoli Tornari (9 punti).

Secondo Quarto (41-44)

Fantoni pronti via al ferro (23.20). Lovato risponde per il 23-22. Tripla scacciapensieri di Bargnesi, dall’angolo, e in ricezione dopo un ribaltamento di campo repentino della Libertas. Sipala sfrutta gioco da 3 punti con il libero dopo il fallo subito (29-24). Bargnesi fa scappare i suoi con la quarta tripla di serata (4/5) sul +8, 32-24 Libertas a 7’ dall’intervallo lungo. Gap prontamente colmato da Desio, difficile da domare sin qui, con due bombe prima Maspero, da 8 metri senza ritmo (32-28), e poi con Mazzoleni (34-31). Fratto lotta come un leone a rimbalzo in attacco e finisce al tappeto con l’arcata dell’occhio destra aperta, a 5’ dal termine del secondo quarto. Maspero in grande spolvero piazza la tripla del -1 (36-35). Andreazza chiama prontamente il secondo time-out per la Libertas dopo che Mazzoleni, appoggiando al tabellone, riporta davanti Desio per la seconda volta in questa gara 1 dopo il 0-2 a seguito della palla a due (36-37). Finale di secondo quarto molto intenso sul piano fisico, senza esclusione di colpi in cui le due squadre hanno cercato di imporre il loro gioco e le loro idee di pallacanestro. La tripla dall’angolo di Amos Ricci riporta davanti la doppia LL (41-39). Gallazzi, sponda Desio, chiama il time-out a 46 secondi dall’intervallo per organizzare un piano di gioco che risulta essere efficace. la tripla di Molteni a pochi secondi dalla sirena fa chiudere davanti Desio. Squadre a riposo 41-44 per Desio.

Terzo Quarto (58-72)

Lovato porta Desio sul +5 sfuggenti alla marcatura di Fratto, a inizio terzo quarto (41-46). Forti accorcia lo svantaggio (42-46) dopo aver subito un antisportivo in transizione da Tornari. Al canestro di Fratto in penetrazione (44-46) risponde l'incontenibile Mazzoleni: prima con un canestro da due, poi con due liberi (44-50) e poi in separazione (44-52). Terzo time-out di serata per Andreazza chiamato sul 44-54, dopo un parziale quindi di 10-0, , evidentemente insoddisfatto del modo in cui la Libertas ha difeso sin qui. Parziale che si allunga sul +13 dopo la tripla di Lovato (44-57). Libertas che vacilla sul 46-63, imprecisa in attacco e incapace di prevedere o arginare gli attacchi dei brianzoli. A 6’ dal termine del terzo tempino potrebbe risultare decisivo il 5-19 piazzato da Desio come ipoteca su gara 1, dopo l’uscita delle due squadre dall’intervallo lungo. Lucarelli porta a 50 punti la sua squadra, con un disperato bisogno di rimanere in qualche modo agganciata alla partita. Ricci riduce a -11 lo svantaggio dei suoi. Gallazzi corre ai ripari e chiama il time-out col fine di spezzare il ritmo degli amaranto il più possibile. Bargnesi prova ad accendere la miccia della remuntada con un canestro da due per il 54-65. Libertas sempre sotto di 11. La tripla di Caglio, in ricezione, riporta Desio sul +14 (56-70). La partita si accende, nei toni, e nel tifo di animosità alquanto borderline per una chiamata arbitrale a danno di Lucarelli, autore di una stoppata di lebroniana memoria, ai danni di Lovato. Desio avanti 56-72 dopo i due liberi trasformati. Terzo quarto terminato 58-72 Desio.

Quarto Quarto (71-86 finale)

Giarelli allunga il vantaggio per Desio (58-74) dal pitturato. Fatica tremendamente invece Lucarelli nel mettersi in ritmo e regalare alla sua squadra punti preziosi per tornare sotto col punteggio. Fantoni, partito benissimo a inizio partita, fa fatica a trovare spazi, punti e minuti, probabilmente innervosito da alcune scelte arbitrali. Andreazza lo panchina a 6’ dal termine della gara. La quinta tripla di serata di Bargnesi, uno dei migliori in campo degli amaranto, riporta nuovamente sul -11 la Libertas (63-74). Momento chiave del match è l’espulsione di Fratto dopo che l’arbitro lo sanziona con il secondo antisportivo della partita, abbandonando il parquet del PalaMacchia a 6’ dal termine. I due liberi trasformati da Fantoni provano a lasciar acceso un barlume di speranza, riducendo a una single digit lo svantaggio amaranto (65-74). Tornari quel barlume prova a spegnerlo con un canestro da due (65-76) e nuovo time-out chiamato da Andreazza. Maspero ha vita facile per il canestro del 67-78. Lucarelli riporta sul -9 la Libertas uscito dalla panchina. Forti recupera palla e in transizione segna appoggiando al ferro il canestro del -7 (71-78). Time out Desio, per correre ai ripari, con poco più di 3’ alla fine. Sipala sbaglia la tripla del potenziale -4 ma la tripla di Tornari dall’angolo spezza le gambe agli amaranto, di nuovo sotto di 10 (71-81), lasciato tutto solo e indisturbato, a meno di due minuti dalla fine. L’opa sulla partita arriva a 50 secondi dal termine con la tripla di Maspero (71-84), che costringe Andreazza a sventolare bandiera bianca ed effettuare le canoniche cionque rotazioni per il garbage time. Desio batte Libertas 71-86 e si aggiudica gara 1. Squadre di nuovo in campo per gara 2 martedi 16 maggio alle 20.45, sempre al PalaMacchia.

Francesco Ingardia