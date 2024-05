La Libertas fa sua gara-1 delle semifinali: Jesi cade 69-60

Livorno, 19 maggio 2024 - Comincia col piede giusto la serie di semifinale playoff la Libertas, che vince 69-60 contro Jesi. Una prestazione convincente e brillante da parte dei ragazzi di Andreazza, che ora conducono la serie 1-0. Peccato per il blackout offensivo registrato nell’ultimo e decisivo quarto, che ha offerto alla General Contractor una speranza a cui aggrapparsi per rientrare in partita.

Un momento della sfida tra la Libertas e Jesi (Foto Novi)

Per fortuna della Akern il solco scavato nei primi tre quarti ha consentito di blindare con margine una vittoria importantissima per l’economia della seria. Già martedì sera (ore 20.30) si torna in campo per gara-2, sempre al PalaMacchia

STARTING FIVE

LL: Williams, Ricci, Allinei, Tozzi, Fantoni (all. Andreazza)

JE: Merletto, Casagrande, Marulli, Rossi, Tiberti (all. Ghizzinardi)

Arbitri: Rezzoagli di Rapallo e Rubera di Bagheria

1QT (21-15)

Match che si sblocca dai liberi, a favore della Libertas, con l’1/2 di Fantoni (1-0). Splendido taglio di Williams, che dall’angolo entra sul pitturato per ricevere la palla al bacio di Tozzi (3-0). Lo stesso Tozzi si rende protagonista di una penetrazione perfetta per tempi e scelta del difensore da attaccare (5-0). Jesi trova i primi punti della sua partita dalla media con Rossi (5-2). Williams sul velluto col jumper dal pitturato (9-2). A metà frazione Jesi cerca di rimanere a contatto andando in contropiede, sfruttando anche lo schema non riuscito della LL (13-8). Il centrone della General Contractor Tiberti fa vedere tutta la sua classe con una girata sopraffina che vale il -3 (13-10). Prima bomba di serata la mette la Libertas con Amos Ricci (16-10). A cui segue a distanza ravvicinata quella di Saccaggi in chiusura di frazione che vale il +11 (21-10). Coach Ghizzinardi non può far altro che spendere un time out. In uscita, anche Jesi si sblocca dalla lunga con Casagrande (21-13).

Punteggio al termine del primo quarto: 21-15 LL.

2QT (46-38)

Botta e riposta in apertura di secondo quarto tra le due compagini (23-17). Ma il jolly Lucarelli dal perimetro mette i puntini sulle i con una tripla solo rete (26-17). Jesi però rimane ancora a contatto con la contro risposta dalla lunga di Rossi, agile a sfruttare il passante del compagno (26-22). Si è sentito chiamato in causa e non si è sottratto al contest, altro giro altra corsa altra perla di Saccaggi dall’angolo al 14’ (31-22). Arriva pure il canestro della liberazione per Dorin Buca, preziosissimo a difendere la porta rotonda sopraelevata, dopo qualche errore grossolano ma inevitabile per un giocatore verde e di prospettiva come il rumeno di 216cm (33-22). Jesi incassa ma non esce dalla partita, barcolla ma non molla, e torna sotto al 17’ col solito Tiberti, con il jumper, la specialità della casa (36-31), e con Bruni al 19’ (40-38). Punteggio al termine del secondo quarto: 46-38 LL.

3QT (64-47)

Tiberti continua a segnare per Jesi alla ripresa del gioco (46-40). A cui risponde prontamente Williams con una penetrazione delle sue (48-40). Diventa una bolgia il PalaMacchia dopo la bomba centrale sparata da Amos Ricci, in stato di grazia questa sera, che vale il massimo vantaggio di serata sin qui (53-40). Di nuovo, coach Ghizzinardi non può far altro che spendere un time out. Esce bene la General Contractor, perché Rossi capitalizza la tripla aperta per il -10 (53-43). Varaschin è letale nel tagliare in due la difesa LL al 27’ (55-45). Fratto comincia a mettere punti pesanti dal pitturato (57-47), per ripetersi entrati nel 29esimo minuto (61-47). Punteggio al termine del terzo quarto: 64-47.

4QT (69-60)

Percentuali che si sporcano nell’ultimo quarto, complice squadre che cominciano ad avvertire un pop di stanchezza. Ma la Libertas è sempre saldamente al comando, nonostante la tripla di Bruno realizzata dall’angolo per Jesi (64-50). Andreazza spende al momento giusto il time out per riorganizzare la difesa dei suoi per impedire remuntade sanguinosissime degli ospiti. Ma ancora Jesi trova un’altra tripla con Casagrande, mentre la LL rimane ancora a secco in questo ultimo tempino (64-53). Bruno comincia davvero a far tremare i 3mila al PalaMacchia dopo la tripla del -8 al 37’ (64-58). Finalmente la LL si sblocca dai liberi al 38’ con Lucarelli e su azione con il sottomano di Tozzi a un minuto e mezzo dalla fine (67-58). A chiudere i conti ci pensa la penetrazione del talismano Williams a 15 secondi dalla fine (69-60). Punteggio finale 69-60 LL.