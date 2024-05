Libertas da urlo, Jesi perde gara-2 73-65

Livorno, 21 maggio 2024 - Irresistibile Libertas. Il sogno e la marcia verso l’A2 prosegue. Gli amaranto stendono in gara-2 di semifinale playoff Jesi: al PalaMacchia finisce 73-65. Una partita ben giocata dagli uomini di Andreazza, che per lunghi tratti del match hanno viaggiato col vento in poppa e con vantaggi costanti in doppia cifra. Nell’ultimo quarto è partito il forcing della General Contractor, affidandosi soprattutto ai migliori tiratori come Casagrande, Merletto e Rossi. Ma non è bastato, data la prova corale di Fantoni e compagni, che ora conducono la serie 2-0, e già venerdì, nelle Marche, possono chiudere i conti volando in finale. Ma sarà battaglia, sarà durissima, con Jesi che proverà a forzare gara-4. Costi quel che costi.

STARTING FIVE

LL: Williams, Ricci, Allinei, Tozzi, Fantoni (all. Andreazza)

JE: Merletto, Casagrande, Marulli, Rossi, Tiberti (all. Ghizzinardi)

Arbitri: Dario Di Gennaro e Francesco Cattani

1QT (16-9)

Ci pensa capitan Fantoni a sbloccare il match per la Libertas, a rimbalzo dopo la tripla sbagliata da Tozzi (2-0). Segue il jumper mortifero di Amos Ricci dall’angolo (4-0). La prima bomba di serata arriva da Greg Allinei al 3’, con Jesi ancora a bocca asciutta (7-0). Fino alla risposta, sempre dal perimetro, di Rossi (7-3). Penetrazione da urlo di Ricci che resiste e sfrutta il contatto col difensore degli ospiti (9-3). Morbidissimo l’arresto e tiro di Greg Allinei a metà frazione in piena transizione (11-3). Tripla di Rossi importantissima per la General Contractor per trovare ritmo e fiducia (11-6). Allinei è on fire in questo primo quarto e piazza la seconda tripla della sua partita al 9’ (16-6). Rossi non è da meno, e risponde con la seconda tripla a stretto giro (16-9).

2QT (38-24)

Con l’inizio secondo tempino Andreazza ruota e manda in campo nel secondo quarto Bargnesi, Buca e Saccaggi. I primi due giocano a memoria, e il play ne approfitta per appoggiare la palla del 18-9. Il jolly Lucarelli poi va a rimbalzo sulla tripla al ferro di Tozzi e insacca il piazzato (20-11). Lo squillo di tromba arriva dal capitano Antonio Valentini, con la tripla centrale del -6. Andreazza spende un time out per richiamare a raccolta i suoi. Anche Saccaggi e Tozzi si trovano da paura, col carrarino che serve la palla a tagliare la difesa di Jesi con l’ala che può soltanto appoggiare facile la palla del 22-14 al 14’. Con Williams si torna nuovamente sul +10, grazie alla penetrazione dell’olandese. Il PalaMacchia esplode con la tripla di Saccaggi solo rete, costruita sontuosamente lungo l’asse con Amos Ricci (27-17). Per non parlare poi del frigorifero in uscita dai blocchi lanciato ad un Ricci in formato Mvp (30-19). Saccaggi ormai ha già trovato ritmo e spara a occhi chiusi la bomba del 35-22. Alla festa si aggiunge anche Williams a conclusione di un'azione splendida con lo scarico di Fantoni verso l’angolo: LL sul +16 al 18’ (38-22). Punteggio all’intervallo lungo 38-24 LL.

3QT (53-37)

Deliziosa la girata di Fantoni, da vero iniziato della palla a spicchi, a inizio terzo quarto (40-24). Per non parlare del gancio cielo di Lucarelli alla scadenza dei 24 secondi, come unica via per uscire dalla marcatura del difensore (43-26). Ma rulli però cerca di tenere agganciati alla partita i suoi con un canestro dentro l’area (43-30). Fantoni in area è semplicemente dominante, ancora a rimbalzo ai danni di Tiberti (45-30). Rossi invece in transizione non perdona, confermandosi gran tiratore dalla lunga distanza (45-33). Poi, al momento giusto, arriva la contro tripla di un immenso Amos Ricci (48-33). Tozzi spiega basket con una lettura geniale del taglio di Allinei verso il ferro: è la palla del +17 (50-33). Punteggio alla mezz’ora 53-37 LL.

4QT (73-65)

Quarto quarto che inizia a mille all'ora con due triple di fila della LL, a cui però replica Jesi, nonostante il passivo pesante di -16. La bolgia vera arriva con la terza di fila di Bargnesi su assist di Saccaggi (62-43). Ormai la sfida è tutta sulla lunga distanza: Merletto replica la tripla a Saccaggi con il canestro del 64-46 al 34’. La General Contactor prova il tutto per tutto con Marulli, stavolta è la tripla del 64-48. Esce dai blocchi, mette i piedi apposto e spara da tre, ancora. Greg Allinei riporta a +17 i suoi al 36’ (67-50). Ma ancora Bruno per Jesi risponde a tono sul ribaltamento (67-53). Carnevale realizza dall’area il canestro del -12 (67-55). Andreazza spende prontamente il time out per riorganizzare i suoi. In uscita, la LL incassa la tripla di Merletto, che adesso riduce a singola cifra lo svantaggio (67-58). Poi ci pensa Williams a rispondere dal perimetro (70-58). Merletto si prende un’altra tripla aperta dall’angolo per il nuovo -9 (71-62). Buca appoggia il tap in (73-62). Casagrande spara ancora da tre (73-65). Ma non c’è più tempo, Jesi deve cedere il passo anche in questa gara-2. Punteggio finale 73-65.