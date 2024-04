Libertas, blitz anche a Legnano: Knights ko 73-80

Livorno, 14 aprile 2024 - Ennesimo blitz della Libertas che espugna il parquet di Legnano 73-80. Vittoria dolcissima per gli amaranto, nel giorno dell’addio al basket di Tommaso Marino per i Knights, perché questi due punti sono serviti a blindare matematicamente il secondo posto in classifica. Complice anche la caduta di Herons all’overtime contro la capolista Pielle.

La Akern è anche così certa del suo futuro playoff, nell’altro tabellone rispetto alla cugina rivale della Caffè Toscano.

Rimane a chiusura della regular season, il derby, l’ultimo della stagione a questo punto, contro la Pielle domenica prossima al Modigliani Forum.

STARTING FIVE

LE: Scali, Planezio, Sacchettini, Raivio, Marino, (all. Piazza)

LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza)

Arbitri: Rubera di Bagheria e Marcelli di Roma

Nel primo quarto parte fortissima la Libertas con due triple di Fratto e Allinei che valgono il 2-8. A cui segue al 6’ quella di Saccaggi. Sul 4-13 coach Piazza è costretto a spendere il primo time out per Legnano. In uscita, Ponziani punisce dal mid range (6-13). Scappa via sul +10 la LL ancora affidandosi al tiro dalla distanza: Williams pesca il canestro del 8-18 che chiude la frazione. Primo quarto sontuoso degli amaranto, Legnano padrone di casa costretta a rincorrere.

Nel secondo quarto è Sacchettini l’uomo che prova a tenere a galla i compagni per i Knights di Legnano. Prima al 12esimo, poi due giri d’orologio dopo con un bel canestro in sospensione (14-21). Libertas però che prende definitivamente il largo con i liberi di Amos Ricci che valgono ancora un vantaggio in doppia cifra (16-28, +12). In chiusura di quarto, Allinei sale in cattedra: prima con la schiacciata a mano singola (16-30), poi assistito splendidamente da Fantoni (16-32). Libertas davvero sul velluto, Legnano completamente in bambola. Ci pensa Marino a dare la scossa ai suoi con due triple a stretto giro difficilissime, nel giorno del suo addio al basket. Squadre all’intervallo lungo sul 22-38.

Nel terzo quarto Planezio mette la tripla del -15 alla ripresa del gioco (25-40). Ma la bomba di Amos Ricci dall’angolo spedisce di nuovo Legnano sul -18 (27-45). Gioco da tre punti concretizzato da Fantoni che sfrutta il libero aggiuntivo dopo il canestro realizzato su assist di Williams (33-48). Nel miglior momento in termini di gioco per Legnano, ci pensa Bargnesi a spegnere lo spirito da remuntada con la tripla al 30esimo del 41-59, alla quale replica in chiusura Tommaso Marino (44-59).

Nel quarto quarto Bargnesi si butta dentro senza paura in area e segna il canestro del +13 (46-67). Botta e risposta dal perimetro, prima con il Carraro o Saccaggi per la LL, poi l’ex amaranto Sipala per Legnano (53-72). Al 39esimo Legnano punta al tutto per tutto con Raivio che segna la bomba del -9, riducendo lo svantaggio a singola cifra (68-76). A sei secondi dalla fine, anche Fragonara trova la via del canestro dalla lunga distanza (73-80). Finisce così, con una vittoria pesantissima per la Libertas che quindi si assicura il secondo posto certo in classifica.