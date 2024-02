Libertas immortale, Lissone si arrende 76-70

Livorno, 18 febbraio 2024 - Libertas che vince, soffre ed emoziona. Al PalaMacchia, Lissone Brianza piegata 76-70. Una partita combattutissima, vinta soltanto nell'ultimo minuto del quarto quarto, dopo che per lunghi tratti del match il gioco dei giovani a disposizione di coach Lombardi ha rappresentato un rebus irrisolto per Marco Andreazza.

Si chiude qui un mini tour de force degli amaranto: 3 partite in 7 giorni con due vittorie al cardiopalma, se consideriamo anche il successo di cortomuso contro Gema nel turno infrasettimanale di mercoledì.

Due punti d’oro per la Akern che blindano il secondo posto appaiati a Herons, a una sola vittoria di scarto dalla capolista Pielle, alla nona vittoria di fila in trasferta contro Desio.

STARTING FIVE

LL: Williams, Saccaggi, Tozzi, Lucarelli, Fantoni (all. Andreazza)

BR: Lanzi, Galassi, Loro, Stazzonelli, Caffaro (all. Lombardi)

1QT (17-17)

Primi punti della partita per Lissone, a referto con la tripla aperta segnata da Loro. Galassi taglia la difesa LL e appoggia al vetro la palla del 0-5. Si sblocca la Libertas col jumper di Lucarelli (2-5). Il folletto Lanzi dopo un infinito ball handling vince il contatto in area e segna il canestro del 4-9. Nella seconda metà la Libertas si mette in marcia e ribalta l’inerzia, sfruttando la superiorità fisica al ferro: 12-9 al 7’. Tripla di Amos Ricci appena entrato dalla panchina (15-11). Ceparano spara dall’angolo la tripla del -1 in chiusura (15-14). Dalla lunetta torna a mettere il muso davanti Lissone (15-16). Punteggio al termine del primo quarto 17-17.

2QT (35-38)

Secondo quarto nervoso, complice fischi arbitrali contro che fanno infiammare la panchina LL e il pubblico amaranto sui gradoni del PalaMacchia. Soprattutto per il tecnico fischiato ad Andreazza per proteste per un mancato fischio su Saccaggi sulla sirena del primo quarto. Lissone ne approfitta e segna 6 punti di fila (17-23) che costringono il coach LL al timeout. Brianza ancora a segno dalla lunga distanza con Valesin (19-26). Ancora Valesin a rimbalzo appoggia la palla del 21-28. Saccaggi risponde subito con la specialità della casa (24-28). Invenzione di Fantoni che assiste Allinei nella giocata (27-30). Continua a mordere la LL entrati nella seconda metà di frazione fino al 31-32: time out Brianza al 17’. Esce bene e trova lo schema giusto Lissone con Nonkovic che resiste al contatto con Fantoni e segna (31-34). Attacca sfrontata Lissone e Lanzi trova la bomba centrale del 33-37: time out Andreazza al 18’.

Punteggio al termine del secondo quarto 35-38.

3QT (52-61)

Due canestri similari, due jumper con l’aiuto della tabella per Galassi (Brianza) e Allinei (Libertas), in avvio di terzo quarto (37-40). Bel reverse del play Bargnesi che vale il -1 (39-40). Poi Caffaro sul ribaltamento di fronte arriva facile al ferro (39-42). Gran combinazione alto-basso tra Fantoni e Bargnesi: il play assiste, il centro segna il canestro del nuovo -1 (41-42). Naoni dalla panchina piazza la tripla del +4 per gli ospiti (41-45). Ancora Ricci, quando entra in campo segna nei momenti decisivi la tripla del 44-47. Floater vincente di Valesin per Brianza, di nuovo avanti di 6 lunghezze al 27’ (44-51). Miglior momento di Lissone, sul finire di quarto, quando Valesin spara e non fallisce la tripla del +11, massimo vantaggio di serata: fino a qui, gli ospiti si confermano un rebus irrisolto per la difesa amaranto (50-61). Punteggio al termine del terzo quarto 52-61.

4QT (75-70)

Williams apre il quarto quarto con una penetrazione vincente (54-61). Partita che diventa caldissima dopo il canestro di Tozzi (58-63) e scelte arbitrali quantomeno dubbie, per non dire insensate, a favore di Lissone. PalaMacchia in ebollizione per le proteste. Ancora Tozzi suona la carica al ferro resistendo al contatto, insacca la palla del 60-65. Tripla spezza gambe di Loro da otto metri con l’aiuto del tabellone (60-68). Reazione Libertas: fondamentali canestri di Tozzi e Ricci (dall’angolo) e partita riaperta sul 66-68. Ancora Ricci sigla il pareggio 68-68. Sul ribaltamento Brianza trova due punti d’oro (68-70). Saccaggi trova la bomba del vantaggio (71-70). Entrati nell’ultimo minuto Bargnesi penetra, subisce fallo e fa 2/2 dalla lunetta: 73-70 LL, time out Brianza a 25 secondi dalla sirena. Rimessa sprecata, Tozzi intercetta, altro viaggio di Bargnesi dalla lunetta per il 75-70 finale.