Cosa c’è scritto sulla maglietta celebrativa della Libertas Livorno in A2

Livorno, 12 giugno 2024 – “Gireremo lo StivA2le”: questo c’è scritto sulla maglietta celebrativa che i giocatori della Libertas Livorno hanno indossato dopo il suono della sirena che ha decreato il traguardo storico.

Gli amaranto sono promossi in Serie A2 di basket, un obbiettivo prestigioso centrato non senza sofferenza e cuore, ma esprimendo una grande pallacanestro per un campionato che è stato lunghissimo.

"Gireremo lo stivale”: il significato è importante. La Libertas si troverà il prossimo anno a confrontarsi con piazze assolutamente storiche della pallacanestro italiana.

Sarà un campionato comunque tutto da vivere, splendido per i tifosi che potranno andare in trasferta in palazzetti dove è stata scritta la storia. Gireranno lo stivale insieme ai loro beniamini.

Dopo l’estate inizierà un altro campionato, in una serie completamente diversa. La Libertas è in A2 per restarci e la dirigenza, dopo una notte di festa, da domani inizierà il lungo lavoro che porterà all’esordio al piano di sopra.